Tenkrát o prázdninách. Jak se v Americe náhle zjevili uprchlíci Musil a Pivoňka

Třebaže se v lehce prorezlé železné oponě postupně objevovalo čím dál víc trhlin, v rozporcovaném světě stále zuřila studená válka. Vláda československých komunistů komandovaná z Moskvy nadále věznila a šikanovala své občany.
Výjimkou nebyli ani sportovci, které střídavě opěvovala coby hrdiny a zatracovala jako padouchy.
Námluvy trvaly léta. Utajené schůzky v různých zemích. Na poloviny roztržená pětidolarová bankovka sloužící pro identifikaci důvěryhodné osoby. Lákavé návrhy smluv. Důmyslně spřádané plány.