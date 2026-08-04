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Tenkrát o prázdninách. Jak se v Americe náhle zjevili uprchlíci Musil a Pivoňka

Karel Knap
  12:00

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František Musil v září 1986 jako posila Minnesota North Stars | foto: Marlin Levison / Zuma Press Profimedia.cz

Zatímco Čechoslováci na pražské Štvanici při tenisovém Federation Cupu bouřlivě tleskali návratu Martiny Navrátilové do vlasti, utekli v červenci 1986 z rudé klece přes Atlantik dva mladí hokejoví reprezentanti. Obránce František Musil a útočník Michal Pivoňka se přes tehdejší Jugoslávii vydali za svobodou a za štěstím.

Třebaže se v lehce prorezlé železné oponě postupně objevovalo čím dál víc trhlin, v rozporcovaném světě stále zuřila studená válka. Vláda československých komunistů komandovaná z Moskvy nadále věznila a šikanovala své občany.

Výjimkou nebyli ani sportovci, které střídavě opěvovala coby hrdiny a zatracovala jako padouchy.

Námluvy trvaly léta. Utajené schůzky v různých zemích. Na poloviny roztržená pětidolarová bankovka sloužící pro identifikaci důvěryhodné osoby. Lákavé návrhy smluv. Důmyslně spřádané plány.

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