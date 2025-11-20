Další bizarní zranění v NHL. Útočník Floridy se popálil při grilování, chybět bude týdny

Utrpěl popáleniny, jak oznámil ve středu kouč Panthers Paul Maurice. Víc podrobností však nezveřejnil, není tedy jisté, o jak rozsáhlé zranění jde.
Pouze dodal, že v nemocnici nemusel být přes noc, doktoři jej ještě večer propustili domů. I tak byl měl však Luostarinen chybět Floridě několik týdnů.
„Nemáme s touto záležitostí zkušenosti. Vrátí se, až bude moct bez problémů obléknout výstroj,“ přiblížil Maurice.
Kdy to bude, zatím nedokáže odhadovat. Každopádně s jistotou ví, že musí počítat s další dlouhou absencí některého ze svých hráčů.
Už tak mu na několik zápasů vypadl Aleksander Barkov, Matthew Tkachuk, Tomáš Nosek, Jonah Gadjovich nebo Dmitrij Kulikov. Tkachuk by mohl začít bruslit s týmem někdy na konci měsíce, zápasu by se mohl dočkat v prosinci. Ostatní ještě později.
Luostarinen patří mezi poctivé hráče, kteří přispívají především defenzivní prací. Během posledního play off se mu ale mimořádně dařilo i směrem dopředu, 19 body se výrazně podílel na zisku Stanley Cupu.
V probíhající sezoně naskočil do 18 zápasů, zapsal deset bodů za tři góly a sedm asistencí. Další teď delší dobu nepřidá, podobně jako Jack Hughes.
|
Nehoda na týmové večeři, do konce roku si nezahraje. Hughes se pořezal o skleničku
Také útočník New Jersey utrpěl v posledním týdnu nehokejové zranění, pro změnu se na týmové večeři pořezal o skleničku a musel na operaci.
Nejvíc měl nepříjemný incident odnést malíček, chybět kvůli němu bude Hughes pravděpodobně až do konce kalendářního roku.
Jak dlouho se Maurice a spol. budou muset obejít bez Luostarinena, se teprve uvidí.