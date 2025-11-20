Premium

Další bizarní zranění v NHL. Útočník Floridy se popálil při grilování, chybět bude týdny

  13:36
Hokejisté Floridy řeší další starost. Na už tak rozsáhlé marodce přibylo další jméno, konkrétně finský útočník Eetu Luostarinen. Nezranil se však ani během zápasu, ani na tréninku. Zradila ho prostá grilovačka.
Utrpěl popáleniny, jak oznámil ve středu kouč Panthers Paul Maurice. Víc podrobností však nezveřejnil, není tedy jisté, o jak rozsáhlé zranění jde.

Pouze dodal, že v nemocnici nemusel být přes noc, doktoři jej ještě večer propustili domů. I tak byl měl však Luostarinen chybět Floridě několik týdnů.

„Nemáme s touto záležitostí zkušenosti. Vrátí se, až bude moct bez problémů obléknout výstroj,“ přiblížil Maurice.

Kdy to bude, zatím nedokáže odhadovat. Každopádně s jistotou ví, že musí počítat s další dlouhou absencí některého ze svých hráčů.

Pavel Zacha (18) z Boston Bruins sleduje radost Eeta Luostarinena (27) a Aarona Ekblada (5) z Florida Panthers.

Už tak mu na několik zápasů vypadl Aleksander Barkov, Matthew Tkachuk, Tomáš Nosek, Jonah Gadjovich nebo Dmitrij Kulikov. Tkachuk by mohl začít bruslit s týmem někdy na konci měsíce, zápasu by se mohl dočkat v prosinci. Ostatní ještě později.

Luostarinen patří mezi poctivé hráče, kteří přispívají především defenzivní prací. Během posledního play off se mu ale mimořádně dařilo i směrem dopředu, 19 body se výrazně podílel na zisku Stanley Cupu.

V probíhající sezoně naskočil do 18 zápasů, zapsal deset bodů za tři góly a sedm asistencí. Další teď delší dobu nepřidá, podobně jako Jack Hughes.

Nehoda na týmové večeři, do konce roku si nezahraje. Hughes se pořezal o skleničku

Také útočník New Jersey utrpěl v posledním týdnu nehokejové zranění, pro změnu se na týmové večeři pořezal o skleničku a musel na operaci.

Nejvíc měl nepříjemný incident odnést malíček, chybět kvůli němu bude Hughes pravděpodobně až do konce kalendářního roku.

Jak dlouho se Maurice a spol. budou muset obejít bez Luostarinena, se teprve uvidí.

„Zlý muž“ Klapka vyvolal bitku, na jeho hit reagoval i Bedard: Tohle vidět nechcete

Wyatt Kaiser (44) z Chicago Blackhawks u puku v zápase s Calgary Flames, dotírá...

Měli výhodu přesilové hry, kterou si mohli pomoct vyrovnat nepříznivý stav. Jenže puk pod kontrolou hokejisté Calgary neměli, soupeře z Chicaga tak museli nahánět. A právě z toho vyplynul ostrý hit u...

19. listopadu 2025  13:10

Nemůžeme létat v oblacích. Hradecký vzlet stále trvá, ale co ukáže Sparta?

Litvínov, 2. 11. 2025. Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, hokejová...

Téměř to vypadá, že v současné formě jsou k nezastaven. Hokejisty hradeckého Mountfieldu v jejich rozletu nezabrzdila ani první reprezentační pauza, před kterou se zařadili mezi týmy s nejlepší...

19. listopadu 2025  11:20

