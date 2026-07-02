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Velký zvrat. Kladno vyplatilo ze smlouvy střelce, ten ale jde do NHL. A Vary se baví

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  13:13aktualizováno  14:02
Eduards Tralmaks z Lotyšska slaví trefu proti Maďarsku.

Eduards Tralmaks z Lotyšska slaví trefu proti Maďarsku. | foto: Reuters

Eduards Tralmaks dává gól.
Eduards Tralmaks oslavuje gól proti Německu.
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Z návratu do Česka vznikla spletitá sága. Hokejový útočník Eduards Tralmaks si ale v nejbližší době extraligu nezahraje, v zámoří totiž podepsal novou smlouvu s Edmontonem a znovu se pokusí o štěstí v NHL. „Energie situaci vyřešila, klub získal finanční kompenzaci,“ prohlásily Karlovy Vary, které původně na hráče držely práva. Ty předaly do platícího Kladna. I to však ostrouhalo.

Rytíři skončili v podobné pozici jako právě Západočeši loni. Lotyšský hokejista z pozice nejproduktivnějšího hráče extraligové sezony 2024/25 na jaře přestoupil z Kladna do Karlových Varů.

Jenže ty jen sledovaly, jak se vydává bojovat o NHL do Detroitu, s nímž podepsal roční dvoucestnou smlouvu. Neuspěl, z farmy neprorazil. A tak byla podle plánu na řadě Energie, kam se měl Tralmaks v případě neúspěchu vrátit, protože zde kývl na tříletý kontrakt.

Kladno, 1. 10. 2024. Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec. Kladenský Eduards Tralmaks.

Situace se ale zkomplikovala. Klub jen potvrdil, že ve Varech se očekávaná posila neukáže. A během čtvrtka dodal podrobnosti.

„Při Tralmaksově odchodu do zámoří jsme se domluvili jasně – pokud do stanoveného termínu nezíská pevné místo v NHL, dokončí sezonu v dresu Energie. Eduards se nakonec rozhodl, že pokud se do Evropy vrátí, chce pokračovat jinde,“ přiblížil vlastník klubu Dušan Šenkypl. „Je to jeho volba, kterou respektujeme. Zároveň jsme využili svého postavení: evropská práva na hráče, který za nás neodehrál jediné utkání, jsme proměnili ve finanční kompenzaci.“

Sportovní ředitel Jiří Kalous popřál Tralmaksovi hodně štěstí a doplnil: „Hráč, který nechce bojovat za Energii a má namířeno jinam, pro nás není tím pravým a do týmu prostě nepatří. My i naši fanoušci žijeme mottem ‚Nikdy se nevzdávej, bojuj a vyhrávej‘ – a přesně takové hráče chceme.“

Plekanec o Rulíkovi i kladenské touze po titulu. Tralmaks podepsal v NHL

Zmíněná práva pak od Varů převzalo Kladno, které vyhlíželo návrat bývalého střelce, jenž v klubu předtím strávil dvě sezony a právě skvělými výkony se přihlásil o angažmá v NHL.

V té teď dostává další šanci. A jak sám kdysi prohlásil: „Celý život bojuju o NHL, mým cílem je tu odehrát alespoň jeden jediný zápas.“

Zrovna po podpisu pětileté smlouvy s Kladnem, která měla započít s nadcházejícím ročníkem, přijal Tralmakse ve středu v noci Edmonton s dalším ročním dvoucestným kontraktem na 850 tisíc dolarů.

Karlovy Vary hned pobaveně reagovaly na sociálních sítích, kam vypustily gif s pojídáním popcornu.

V průběhu dopoledne si pak ještě přisadily, na síť přidaly sestřih největších Tralmaksových momentů. Tedy žádných, tak trochu po Cimrmanovsku.

Středočeský klub během čtvrtka doplnil další podrobnosti. Dohoda s Tralmaksem prý dopředu počítala i s variantou angažmá v zámoří, pokud Lotyšovi nějaká nabídka přijde.

„Eddie ji dostal, využil tedy možnosti zůstat v zámoří, zatímco mu u nás běží smlouva,“ přiblížil kladenský sportovní ředitel Tomáš Plekanec. „Chtěl bych mu popřát hodně štěstí, aby si splnil sen. Ve chvíli, kdy se bude chtít vrátit do Evropy, s ním dál počítáme. Věděli jsme, že tato situace může nastat, i proto jsme trh sledovali a nadále sledujeme. Pokud se objeví hráč, o kterém budeme přesvědčeni, že nám pomůže, budeme to řešit.“

Momentálně však vychází naprázdno.

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