Ránu, že bych o sobě nevěděl, jsem ještě nedostal, hlásí Šalé z Ameriky

Hokejista Eduard Šalé na mistrovství světa do 20 let. (5. ledna 2024) | foto: Profimedia.cz

Zrovna v noci na pondělí českého času si Eduard Šalé v slunné Kalifornii připomněl, jaké to je zapsat se u klíčového momentu zápasu. Coachelle, za kterou v AHL nastupuje, pomohl asistencí u vítězného gólu k výhře nad Calgary.

„Před sezonou v kempu Seattlu mi nikdo moc nevěřil, že bych si místo na farmě mohl vybojovat. Začátek byl všelijaký, já jsem měl ale v hlavě nastavené, že tady hrát můžu, a místo jsem si vybojoval. Bojoval jsem, zadařilo se mi a dokázal jsem předvádět, na co jsem u sebe zvyklý,“ hlásil bývalý útočník Komety Brno do telefonu.

V hokejové džungli jménem AHL zažívá to, čím si před šesti lety prošel jiný brněnský mládežnický klenot Martin Nečas na farmě Caroliny. Stejně jako tehdy on má i Šalé letos devatenáct let, zvyká si na specifickou tvrdou soutěž a věří, že se na vstup mezi smetánku v NHL dobře nachystá.

Pikantně na jeho hokejový rozvoj v Americe z pozice generálního manažera Seattlu dohlíží bývalý útočník Ron Francis, tedy stejný muž, který měl tuto funkci za Nečasových začátků v Carolině.

Vidíte u sebe paralelu s Nečasovým příběhem? Stál za ním tehdy nejen Ron Francis, ale i skaut Robert Kron, jehož služeb také začal využívat váš Seattle. V draftu na vás loni vsadili oni dva.

Těžko říct, pro každého je cesta trochu jiná. Je hezké vidět, že Nečiho formovali stejní lidé, jako máme teď v Seattlu. Dá se říct, že jsem na ně měl štěstí, psychicky mi to může pomoct. Pořád to ale není nic, co by mi zaručovalo, že budu hrát.

13 bodů za čtyři góly a devět asistencí má Eduard Šalé na kontě v letošní sezoně v AHL. Odehráno má 22 zápasů.

Na rozdíl od Nečase jste rok po draftu strávil v zámořské juniorce. Teď jste v AHL na farmě mezi dospělými. Co pro vás tento přechod obnáší?

Měl jsem za sebou výbornou přípravu a cítil jsem se dobře. V kempu Seattlu jsem zůstal až do posledních škrtů před sestavením soupisky pro NHL, což mi pomohlo v době, kdy se řešilo, co se mnou bude dál; jestli mám pokračovat na farmě, nebo mě pošlou zase do juniorky. Táhlo se to, začínal jsem ve čtvrté lajně, někdy jsem ani nehrál, ale místo jsem si vybojoval. Jsem za to rád, zocelilo mě to. Ukázal jsem, že se nevzdám, bojoval jsem, zadařilo se mi a dokázal jsem předvádět, na co jsem u sebe zvyklý.

Nečase na farmě jako centra stavěli na křídlo, aby se rychleji „obouchal“ v soubojích u hrazení. Vy na křídle hrajete přirozeně. Pociťujete na sobě zvýšenou tvrdost hokeje v AHL?

Oproti juniorce je to velký skok. Tím, že jde o farmy týmů NHL, do které se všichni toužíme dostat, si taky všichni jdeme po krku. Fyzická hra na farmě je intenzivnější než v základní části v NHL. Rveme se o místo, konkurence je obrovská. Je to těžká liga a tahle průprava je užitečná. I já jsem od loňska něco přibral, asi pět nebo šest kilogramů, učím se hrát s větší váhou svého těla i víc dohrávat souboje. Dřív to nebylo nic pro mě, AHL mě ale rychle naučila. Nechodím se mlátit do rohů, to ne, nebudu to kosit jako Radko Gudas, ale zoceluji se.

Eduard Šalé (vpravo) ze Seattlu bojuje o puk v přípravném utkání proti Vancouveru.

Nečasovi ve své době prospěl návrat na necelou jednu sezonu do Komety. Uvažoval jste o něm i vy?

Už po draftu jsme si řekli, že to touto cestou řešit nebudeme. Když byl Neči v Brně, hrál tam Martin Erat a všichni ti další výborní hráči, neměnil se každou sezonu trenér. Za mě to bylo jinak, trenéři se točili, šlo celkově o jinou situaci. Byli jsme dohodnutí, že zůstanu v zámoří.

Nikdy nepřišla tendence to změnit?

Všechno jsme pořádně probrali, zvážili jsme pro a proti a řekli jsme si, jak to bude. Nemyslím si, že bych udělal špatný krok.

Jste s ním spokojený?

Kdyby mi někdo před začátkem sezony řekl, že budu hrát – a hrát dobře – na farmě Seattlu, asi bych tomu nevěřil. Přestože jsem si věřil, že jsem se po minulé sezoně v juniorce posunul, stejně přijdete do kempu a čekáte, kdy neprojdete zužováním sestavy. Jsem rád, že jsem ukázal, že na farmě můžu hrát, a že to všichni viděli. I když jsem to měl docela těžké.

V čem?

Je hrozně znát, když hráč nechodí na přesilovky. Já jsem se dostával do druhé přesilovkové pětky, která někdy dostala třeba jen dvacet vteřin. V poslední době jsme měli sérii porážek a reakce byla taková, že na početní převahu chodí spíš starší hráči. Vím, že se to otočí, že to dokážu zlomit, pro útočníka ale není příjemné, když mu body nenaskakují. Pro hlavu a psychiku je to nápor.

Pořád si stojíte za tím, že bylo lepší po draftu zůstat v Americe?

Vyloženě lehké není nic a lepší je bojovat, než to zabalit. Těžko říct, jestli by to v české extralize bylo jiné, kdybych se tam vrátil. Že by přiletěl osmnáctiletý kluk a začali ho stavět na klíčové situace v zápasech? Tak to asi taky nechodí. Nakonec bych stejně musel projít tím začátkem v zámoří od nuly, který potká úplné mladíky i zkušenější borce. Tady je startovní čára stejná pro všechny.

Zjevně si vás ale Seattle váží. Když přišla na podzim česká reprezentace s žádostí, aby vás pustil na nadcházející šampionát dvacítek, řekl Ron Francis jasné ne. Jste rád, že minulý týden změnil pohled?

Jsem. Když jsem mu řekl, že bych u toho rád byl, neměl nakonec problém mě uvolnit.

Dvě medaile ze světových šampionátů dvacítek má Šalé na kontě z minulých dvou let. Na krk si pověsil stříbro a bronz.

Berete jako kompliment, že s vámi jeden z nejvyšších mužů klubu NHL o situaci takto komunikuje?

Když se o mé případné nominaci začalo hovořit, slyšel jsem kolem sebe v Seattlu, že bych místo mistrovství měl raději zůstat na farmě a budovat si pozici v AHL. Skauti byli k mé nominaci na dvacítky skeptičtí, s tím, že rozhodnutí nechávají na mně. Komunikoval jsem o tom přímo s Francisem, který mi také řekl svůj názor. Nechtěl jsem verdikt vynést jen sám, ani jsem nechtěl, aby to direktivně rozhodl Seattle. Dopadlo to ideálně: Seattle mě podpořil a pomohl mi.

Francis s vámi mluvil v jakém duchu?

Jako první od něho přišla do mého e-mailu informace, že mě Seattle neuvolní. Pak mi po nějaké době zavolal, že byl v kontaktu s českou reprezentací a budeme se o věci bavit. V druhém telefonátu jsme si potvrdili, že bych do Ottawy klidně jel, že bych měl zájem. Nakonec před pár dny řekl, že finální slovo mám říct já, a pokud chci reprezentovat, tak že je to v pohodě.

A vy chcete. Proč, když jste na šampionátech dvacítek už dvakrát hrál, maté z nich dvě medaile a letos je vaší prioritou přivyknutí zámořskému hokejovému světu?

Zahraju si trochu jiný hokej, uvidím se s klukama z týmu, těším se. V zámoří se zápasů hraje strašně moc, dopřeju si trochu změnu. Právě proto, že jsem MS dvacítek už dvakrát hrál, mám nezapomenutelné zážitky. Byl jsem u dvou medailí, před rokem jsem si mohl naposled zahrát s Jirkou Kulichem, měli jsme úspěch. Láká mě to ještě jednou.

Na koho ze spoluhráčů se těšíte teď?

V nominaci je pár kluků, se kterými jsem v týmech byl už dřív, ať jsou to Dominik Petr nebo Kuba Dvořák. S třemi lety, která jsem strávil v jedné lajně s Šapim (Matyášem Šapovalivem) a Kulichem se to nedá srovnat s těmi jsem vyrůstal, byli mi nejblíž, od osmnáctky do dvacítky jsme byli pospolu. Teď je nároďák obměněný, některé kluky poznám až na místě. I pro mě to bude něco nového.

Motivuje vás šance navázat na medailové úspěchy?

Nedíval bych se tak daleko, spíš bych se zaměřoval na náš výkon. Abychom v každém zápase hráli co nejlépe. Co se stane, stane se. Bylo by pěkné mít zase placku, musíme však respektovat, že tým je nový a všechno je trošičku jinak. Napřed si to musí sednout.

Potěšilo vás hodně, jakou důvěru do vás vkládá kouč dvacítky Patrik Augusta? Považuje vás dopředu za lídra týmu.

I já jsem ztotožněný s tím, co se ode mě čeká. Na soupisce budu patřit mezi ty starší hráče, kteří už vědí, o co jde. I loni jsem měl patřit k oporám, nebylo to úplně špatné, ale limitovalo mě zranění. Teď jsem v plné síle a připravený se ukázat v dobrém světle. Role lídra mi není cizí, měl jsem ji i v mládeži a rád se jí zhostím.

Když Seattle původně vysvětloval, proč by nebyl nadšený z vašeho uvolnění pro šampionát, zdůvodnil to vaší důležitou pozicí na farmě. Jak s vámi klub celkově pracuje?

Řekl bych, že žádný speciální program nemám. Tady máš šanci, hrej a poraď si, poper se o ni. Někdo možná na cestě do NHL takovou péči má, že od začátku hraje přesilovky a dává se mu prostor ve hře, ale to není můj případ.

Eduard Šalé nabírá v létě kondici pod vedením specialisty Miloše Pecy.

Brankářskou jedničkou na farmě Seattlu je Aleš Stezka, který měl v létě namířeno do Komety, rozhodl se však zůstat za oceánem. Mluvili jste spolu o jeho brněnské nabídce?

I vzhledem k tomu, že mě ubytoval u sebe, tak spolu mluvíme každý den. Takže přišla řeč i na Kometu. Asi nebudu vytahovat úplně všechny podrobnosti, ale zkrátka Alešovým přáním bylo ještě to směrem k NHL zkusit. Za mě to dává smysl.

Ocenil, jak jeho rozhodnutí přijala Kometa, která mu v boji o NHL popřála hodně štěstí, i když ze dne na den ztratila potenciální brankářskou jedničku?

Byl rád, jak se k tomu postavil Libor Zábranský a další lidé z Brna. Cenil si přístupu Komety. Když do Brna zavolal, že podepsal smlouvu ještě v Americe, proběhlo to v pohodě, a byl rád za to, že o něho byl v Kometě takový zájem.

V jakém prostředí váš tým Coachella Valley Firebirds coby farma Seattlu hraje?

Jsme v Kalifornii, necelé dvě hodiny jízdy od Los Angeles. Tým je zde teprve třetím rokem, hala je úplně nová a lidi jsme pro hokej trochu zbláznili. Chodí jich hodně, kolem sedmi tisíc stabilně a o víkendech je plno úplně. Stali jsme se takovým tahákem, dřív se tady hokej moc nehrál.

Jak si zvykáte na to, že v AHL často hrajete dva i tři zápasy v řadě se stejným soupeřem?

Člověk to vnímá, je to nezvyk, ale víc to neřeší. Snaží se nevnímat, že se připravuje třikrát na stejného soupeře, což je někdy trochu únavné.

Připraví vás to na play off, kde proti sobě dva soupeři stojí až sedmkrát?

To bych úplně neřekl. Takhle je to nastavené samozřejmě kvůli cestování, které zde není snadné. Na zápasy se většinou lítá, autobusem to máme nejdál čtyři hodiny do Hendersonu a tam taky jezdíme den dopředu.

Cítíte, že je seniorská soutěž náročnější i na regeneraci?

Oproti juniorce je tempo někde úplně jinde, i nasazení v zápasech. V takovém kalupu odehrát dvaasedmdesát zápasů v základní části plus play off, navíc proti dospělým chlapům, nebude legrace.

Odhadnete, jaké jsou v dohledné době vaše šance na posun do NHL?

Nikdo to se mnou neprobírá a já se to snažím sám od sebe neřešit. Člověk musí hrát, jak nejlíp umí a ono to nějak dopadne. Zatím to v klubu nechávají na mě, abych si pozici zasloužil, vybojoval si ji.