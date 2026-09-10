Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Další kontroverzní muž v Edmontonu. Život přináší druhé šance, hájil klub podpis

Autor:
  13:50
Alex Formenton v dresu Ottawy.

Alex Formenton v dresu Ottawy. | foto: AP

Alexander Formenton ve vlastním oslabení překonal sparťanského brankáře Jakuba...
Jan Rutta (vlevo) z Tampa Bay Lightning se snaží zastavit Alexe Formentona (10)...
Střet Alexe Formentona (vpravo) z Ottawy s Esou Lindellem z Dallasu.
Tanner Kero (vlevo) z Dallasu v souboji s Alexem Formentonem z Ottawy.
6 fotografií
Pozornost mají dlouhodobě. Aby také ne, když jsou v jejich řadách dva z nejlepších hokejistů světa. Jenže v posledních měsících je kolem Edmontonu živo i kvůli personálním rozhodnutím. Nejprve ambiciózní tým NHL angažoval kontroverzního trenéra Mikea Babcocka a nyní podepsal útočníka Alexe Formentona. Tedy hráče, který figuroval v kauze sexuálního násilí.

Nutno podotknout, že ho v červenci 2025 soud zprostil viny. Stejně jako Cartera Harta, Michaela McLeoda, Cala Footea a Dillona Dubého.

Ti měli v červnu 2018 po oslavách titulu na MS do 20 let v kanadském Londonu sexuálně zneužít ženu s iniciály E. M. v hotelovém pokoji, navíc pod vlivem alkoholu.

Soudkyně Maria Carocciaová loni rozhodla ve prospěch hráčů, zmíněná žena totiž opakovaně měnila výpovědi, na jednom z videí navíc měla uvést, že „se vším souhlasí“.

Kromě zproštění obvinění se Formenton na rozdíl od ostatních dočkal pozitivní reakce od kanadského hokejového svazu, který mu zrušil suspendaci, a šestadvacetiletý forvard už smí nastoupit i za národní tým.

A teď zpátky do práce. Kanadští hokejisté vinění ze sexuálního útoku smějí do NHL

Jenže po kauze se celá pětice nejprve nemohla objevit v NHL. Soutěž vzhledem k závažným obviněním ještě verdikt dále prošetřovala, než se v září rozhodlo, že hráči můžou od 1. prosince v nejlepší lize světa působit.

Jako prvnímu se to povedlo brankáři Hartovi, jenž se na smlouvě domluvil s Vegas. Tým v pozici jedničky dovedl až do finále, kde Golden Knights nestačili na Carolinu.

Dubé se 1. července dohodl se St. Louis po zdařilých výkonech na farmě. Nyní dostává šanci Formenton, jenž v Edmontonu podepsal jednoletý kontrakt za 850 tisíc dolarů.

Od soudu zpět až do NHL. Osvobozený Hart čekal 682 dní, vítězný návrat ho dojal

„Jsem velmi nadšený, že jsem členem Oilers, a těším se, až se pokusím tuto příležitost co nejlépe využít,“ uvedl po oznámení podpisu.

„Celý proces byl velmi transparentní. Všichni samozřejmě znají výsledek. Bylo to rozhodně těžké období, ale jsem velmi vděčný, že tu nyní můžu být,“ vrátil se ještě ke kauze.

„V životě se vám naskytují druhé šance a vy doufáte, že je dokážete co nejlépe využít a budete se snažit být pozitivním vzorem pro svůj tým na ledě i mimo něj,“ vysvětloval rozhodnutí generální manažer Stan Bowman.

Věděli to, ale neudělali nic. Kauza sexuálního obtěžování stála místo syna legendy

Také on v Edmontonu dostává druhou šanci, když v Chicagu v roce 2010 coby člen vedení utajoval sexuální násilí uvnitř organizace.

Jeho angažmá u Oilers, kde je od sezony 2024/25, tehdy vyvolalo kritiku. Stejně jako oznámení na konci června, kdy se novým koučem stal Babcock, který dříve trýznil hráče.

Do tohoto mixu nyní přibývá Formenton, jenž už se zapojil do prvních tréninků. V nich dostává prostor v útoku s Trentem Fredericem a Mathieum Josephem, kteří by tak společně mohli utvořit čtvrtou formaci.

Vojtěch Budík (vlevo) v klinči s Alexem Formentonem během semifinále MS juniorů s Kanadou.

Právě na takovou pozici v Edmontonu hledali posilu, což Formenton splňuje. Platí za rychlého bruslaře, který může dobře napadat soupeře, bohaté zkušenosti má rovněž v početních nevýhodách.

„Jednání se rozjela, když se zranil Matt Savoie. Pokud se podíváme na oslabení jako na oblast, kterou musíme zlepšit, Matt byl jedním z našich světlých momentů. Ale když není k dispozici, usoudili jsme, že se musíme rozhlédnout po dalších možnostech,“ potvrdil záměr Bowman.

Formenton hrál v NHL naposledy v sezoně 2021/22 za Ottawu, poté působil ve Švýcarsku v celku Ambri-Piotta, kde také vyhrál Spengler Cup. Ve finále proti Spartě (3:2N) tehdy vstřelil dvě branky.

Alexander Formenton ve vlastním oslabení překonal sparťanského brankáře Jakuba Kováře.

Nyní se vrací zpět do zámoří, s čímž mu pomáhá například také hvězdný Connor McDavid, který s ním několik minut seděl před začátkem tréninku.

„Prošel určitým procesem. Během něj se choval otevřeně a to ho přivedlo až sem, což je pro něj skvělá příležitost,“ uvedl na adresu nové posily McDavid.

Formenton jistě doufá, že i díky podpoře zřejmě nejlepšího hráče na světě do nového klubu rychle zapadne.

Silná kritika a konec po dvou dnech. Švédský klub se zřekl kontroverzní posily

Nedávnou negativní zkušenost má totiž jiný z do kauzy zapletených kanadských mladíků Foote, jehož v létě jako nového hráče oznámil švédský Färjestad, ale po silné kritice s ním po pouhých dvou dnech spolupráci rozvázal.

To rodák z ontarijského Barrie by si nyní přál jiný osud. Podaří se mu to?

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Karlovy Vary vs. SpartaHokej - - 10. 9. 2026:Karlovy Vary vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
10. 9. 17:00
  • 2.53
  • 4.21
  • 2.25
SaiPa vs. PardubiceHokej - 3. kolo - 10. 9. 2026:SaiPa vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
10. 9. 17:30
  • 3.16
  • 4.51
  • 1.91
Mladá Boleslav vs. KladnoHokej - - 10. 9. 2026:Mladá Boleslav vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
10. 9. 17:30
  • 2.42
  • 4.07
  • 2.39
Košice vs. MichalovceHokej - - 10. 9. 2026:Košice vs. Michalovce //www.idnes.cz/sport
10. 9. 17:30
  • 1.93
  • 4.14
  • 3.14
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

ilustrační snímek

Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...

Jágr tam vstřelil poslední gól v NHL. Hala, kam se báli i novináři, půjde k zemi

Scotiabank Saddledome - stadion Calgary Flames

V roce 1988 byl ozdobou zimních olympijských her v Calgary, o rok později na jeho ledě hráči Flames zvedli nad hlavu svůj první a dosud jediný Stanley Cup. Nyní však hokejové fanoušky čeká změna,...

Třinec odmítl pokračovat v zápase s Kometou. Kovařčík utrpěl otřes mozku

Třinecký útočník Michal Kovařčík ujíždí pardubickému Miloši Kelemenovi.

Přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince předčasně skončilo již po první třetině. Oceláři odmítli v utkání pokračovat poté, co se v závěru úvodní dvacetiminutovky po střetu s Janem Ščotkou...

Tohle má být Pastrňák? Fanoušci slavné videohry kritizují podobizny hráčů

David Pastrňák ve hře NHL 27.

Nové vydání tradiční videohry NHL, tentokrát s označením 27, vyvolalo obrovskou vlnu reakcí na sociálních sítích. Často udivených, nechápavých, mnohdy až posměšných. Hokejoví fanoušci se totiž...

Další kontroverzní muž v Edmontonu. Život přináší druhé šance, hájil klub podpis

Alex Formenton v dresu Ottawy.

Pozornost mají dlouhodobě. Aby také ne, když jsou v jejich řadách dva z nejlepších hokejistů světa. Jenže v posledních měsících je kolem Edmontonu živo i kvůli personálním rozhodnutím. Nejprve...

10. září 2026  13:50

Finále zase vyhrajeme, proto se na sezonu těším, říká majitel hokejové Dukly

Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...

O uplynulém víkendu měl být jedním z aktérů charitativního hokejového zápasu s názvem Dukla: Nástup! a na středu si plánoval návštěvu úvodního utkání jihlavského A-týmu, kterým odstartoval novou...

10. září 2026  13:37

Rozdíloví Češi na trhu chybí. Proto bereme cizince, vysvětluje šéf Motoru Bednařík

Generální manažer českobudějovických hokejistů Stanislav Bednařík.

Kompletně nový sportovní úsek a další změny. Hokejisté Českých Budějovic vstoupí do nové sezony v extralize s novým trenérským týmem, sportovním manažerem i posilami. Navýšil se i počet cizinců, což...

10. září 2026

Hvězda Pejšová jde do San Jose: Plné arény na ženský hokej, to je bomba

Hokejistka Daniela Pejšová v dresu Boston Fleet.

Ze Střelné do Kalifornie? Žádná střelená představa, pro hokejistku Danielu Pejšovou pohádka, v které se od nové sezony probudí. Už poslední dva roky si žila svůj zámořský sen v dresu Bostonu v PWHL,...

10. září 2026  9:48

Chceme trápit bohatší kluby, plánuje manažer hradeckých hokejistů

Hradecký manažer Aleš Kmoníček prohrál sázku. Ta se však bude zřejmě ještě...

Sice do prvního zápasu zbývá ještě téměř týden, ale hokejový Hradec věří, že na startu bude mít lepší pozici. „Je fajn, že prozatím, a ťukám všude možně, jsme neřešili nějaké vážné zranění jako v...

10. září 2026  8:52

Zopakovat minulou sezonu bude těžší, tuší kapitán plzeňských hokejistů Jeřábek

Jakub Jeřábek jako plzeňská posila

Do druhé sezony po návratu na západ Čech povede plzeňské hokejisty jako kapitán Jakub Jeřábek. Pětatřicetiletý obránce se zkušenostmi z NHL si uvědomuje, že Indiáni po loňském druhém místě po...

10. září 2026  8:28

Flynnova show v generálce. Třinec táhl k výhře nad Vítkovicemi bilancí 1+5

Rozhodčí odtrhává třineckého útočníka Marka Daňa od vítkovického Anthonyho...

Hokejisté Třince porazili v extraligové generálce Vítkovice 6:3 a přípravu na start nejvyšší soutěže zakončili s bilancí pěti výher a jedné porážky. Mužem zápasu byl útočník Oscar Flynn, jenž si...

9. září 2026  19:37,  aktualizováno  21:39

Jihlava slavila na úvod první ligy až v prodloužení. Vsetínu i Zlínu se dařilo

Momentka z utkání Jihlava vs. Frýdek-Místek.

Dukla Jihlava v úvodním kole první hokejové ligy zvítězila nad Frýdkem-Místkem, ale dočkala se výsledku 4:3 až v prodloužení. Naopak úřadující vicemistr Zlín na domácím ledě jasně porazil 6:3...

9. září 2026  21:33

Kovařčík se zatím na led nevrátil, v Třinci však nepanikaří. Kdo dostane šanci?

Michal Kovařčík z Třince se raduje z gólu.

Bez středního útočníka Michala Kovařčíka, který se zotavuje z otřesu mozku, ale s posilami Danielem Voženílkem v útoku a Filipem Pyrochtou v obraně, vstoupí hokejoví Oceláři Třinec příští týden v...

9. září 2026  17:47,  aktualizováno  17:51

Rektoři univerzit: Češi nemají hrát hokej s Ruskem. Co na to ministr sportu Šťastný?

Michael Špaček vyrovnává v duelu s Ruskem na 1:1.

Rektoři nejvýznamnějších vysokých škol v Česku jsou zásadně proti, aby hokejové reprezentace univerzitních týmů mužů a žen v lednu na univerziádě v Číně na hokejovém turnaji nastoupily do zápasů...

9. září 2026  17:05

Jsem jak hodinový manžel. Augusta si práci ve Spartě chválí, přeruší čekání na titul?

Sparťanský trenér Patrik Augusta na akci k zahájení sezony.

Mezi novináře přišel s úsměvem, se všemi si potřásl rukou. Natěšení na start nové sezony hokejové extraligy bylo na Patriku Augustovi patrné. „Už se nemůžu dočkat, baví mě každý den, kdy jdu do...

9. září 2026  15:48

Smlouva díky spoluhráči. Nakopne Lakatoš po konci v Boleslavi kariéru na Slovensku?

Dominik Lakatoš vstřelil Olomouci dva góly.

Po vyhazovu z Mladé Boleslavi našel nové působiště u sousedů na Slovensku. Hokejový útočník Dominik Lakatoš, který předčasně skončil v dalším klubu, bude od nové sezony oblékat dres Dukly Trenčín....

9. září 2026  15:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet