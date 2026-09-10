Další kontroverzní muž v Edmontonu. Život přináší druhé šance, hájil klub podpis

Nutno podotknout, že ho v červenci 2025 soud zprostil viny. Stejně jako Cartera Harta, Michaela McLeoda, Cala Footea a Dillona Dubého.
Ti měli v červnu 2018 po oslavách titulu na MS do 20 let v kanadském Londonu sexuálně zneužít ženu s iniciály E. M. v hotelovém pokoji, navíc pod vlivem alkoholu.
Soudkyně Maria Carocciaová loni rozhodla ve prospěch hráčů, zmíněná žena totiž opakovaně měnila výpovědi, na jednom z videí navíc měla uvést, že „se vším souhlasí“.
Kromě zproštění obvinění se Formenton na rozdíl od ostatních dočkal pozitivní reakce od kanadského hokejového svazu, který mu zrušil suspendaci, a šestadvacetiletý forvard už smí nastoupit i za národní tým.
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Jenže po kauze se celá pětice nejprve nemohla objevit v NHL. Soutěž vzhledem k závažným obviněním ještě verdikt dále prošetřovala, než se v září rozhodlo, že hráči můžou od 1. prosince v nejlepší lize světa působit.
Jako prvnímu se to povedlo brankáři Hartovi, jenž se na smlouvě domluvil s Vegas. Tým v pozici jedničky dovedl až do finále, kde Golden Knights nestačili na Carolinu.
Dubé se 1. července dohodl se St. Louis po zdařilých výkonech na farmě. Nyní dostává šanci Formenton, jenž v Edmontonu podepsal jednoletý kontrakt za 850 tisíc dolarů.
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„Jsem velmi nadšený, že jsem členem Oilers, a těším se, až se pokusím tuto příležitost co nejlépe využít,“ uvedl po oznámení podpisu.
„Celý proces byl velmi transparentní. Všichni samozřejmě znají výsledek. Bylo to rozhodně těžké období, ale jsem velmi vděčný, že tu nyní můžu být,“ vrátil se ještě ke kauze.
„V životě se vám naskytují druhé šance a vy doufáte, že je dokážete co nejlépe využít a budete se snažit být pozitivním vzorem pro svůj tým na ledě i mimo něj,“ vysvětloval rozhodnutí generální manažer Stan Bowman.
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Také on v Edmontonu dostává druhou šanci, když v Chicagu v roce 2010 coby člen vedení utajoval sexuální násilí uvnitř organizace.
Jeho angažmá u Oilers, kde je od sezony 2024/25, tehdy vyvolalo kritiku. Stejně jako oznámení na konci června, kdy se novým koučem stal Babcock, který dříve trýznil hráče.
Do tohoto mixu nyní přibývá Formenton, jenž už se zapojil do prvních tréninků. V nich dostává prostor v útoku s Trentem Fredericem a Mathieum Josephem, kteří by tak společně mohli utvořit čtvrtou formaci.
Právě na takovou pozici v Edmontonu hledali posilu, což Formenton splňuje. Platí za rychlého bruslaře, který může dobře napadat soupeře, bohaté zkušenosti má rovněž v početních nevýhodách.
„Jednání se rozjela, když se zranil Matt Savoie. Pokud se podíváme na oslabení jako na oblast, kterou musíme zlepšit, Matt byl jedním z našich světlých momentů. Ale když není k dispozici, usoudili jsme, že se musíme rozhlédnout po dalších možnostech,“ potvrdil záměr Bowman.
Formenton hrál v NHL naposledy v sezoně 2021/22 za Ottawu, poté působil ve Švýcarsku v celku Ambri-Piotta, kde také vyhrál Spengler Cup. Ve finále proti Spartě (3:2N) tehdy vstřelil dvě branky.
Nyní se vrací zpět do zámoří, s čímž mu pomáhá například také hvězdný Connor McDavid, který s ním několik minut seděl před začátkem tréninku.
„Prošel určitým procesem. Během něj se choval otevřeně a to ho přivedlo až sem, což je pro něj skvělá příležitost,“ uvedl na adresu nové posily McDavid.
Formenton jistě doufá, že i díky podpoře zřejmě nejlepšího hráče na světě do nového klubu rychle zapadne.
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Nedávnou negativní zkušenost má totiž jiný z do kauzy zapletených kanadských mladíků Foote, jehož v létě jako nového hráče oznámil švédský Färjestad, ale po silné kritice s ním po pouhých dvou dnech spolupráci rozvázal.
To rodák z ontarijského Barrie by si nyní přál jiný osud. Podaří se mu to?