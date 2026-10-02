Ošklivé déjà vu. Edmonton zase tápe a brankář jako by volal: Dostaňte mě odsud!

Nejdříve domácí prohra 5:6 v prodloužení, pak zběsilá výhra 9:7 na ledě soupeře.
Tři body ze čtyř možných. Vlastně slušný zápis, tak není kritika až moc škarohlídská?
Možná, avšak co zatím platí: trenér Mike Babcock nedokázal pozměnit tým způsobem, kvůli kterému do Edmontonu přišel.
Přitom v přípravě se Oilers dařilo, za čtyři duely – byť proti slabším týmům – inkasovali jen pětkrát. Kabina si mohla věřit, novému systému začala důvěřovat, pětice hráčů na ledě fungovala defenzivně více než solidně.
|
Aspoň mi nikdo nedal pěstí! Ruský brankář si nebyl gólem jistý, pak vtipkoval o rvačce
Redaktor Janson Duench z renomovaného serveru The Athletic ale po letním kempu správně připomněl: „Teď je načase hodit všechno za hlavu.“
Oilers však nehodili za hlavu jenom výsledky, ale patrně i téměř vše, co se snažili do té doby naučit.
V obraně nevznikaly malé škvírky, ale obrovské díry. Útočníci ztráceli puky při přechodu skrz střední pásmo, na druhou stranu se tak řítilo jedno přečíslení za druhým.
„Šel jsem spát, a když jsem se ráno podíval na výsledek, napadlo mě: ‚Ale ne, už zase?! To přeci nemůže být pravda.‘ Bylo to jako déja vu, celé zase od začátku,“ komentoval bývalý kouč Bruce Boudreau v podcastu Edmonton Sports Talk první zápas sezony.
Oilers v posledních letech pravidelně vynikali směrem dopředu. Aby také ne. V kádru mají nejlepšího útočníka na světě Connora McDavida, sekunduje mu další výjimečný plejer Leon Draisaitl, Evan Bouchard pro změnu patří mezi nejlepší ofenzivní zadáky planety.
Jenže jakmile přišla klíčová část sezony, Edmonton zase doběhly ty dvě stále stejné útrapy. Špatná obrana a k ní mizerný výkon gólmana.
|
Vejmelka má čisté konto, Hronek asistoval v přestřelce. Garden viděla gól brankáře
Proto mu v play off nestačila ani nadstandardní ofenzivní síla, soupeři ji zkrátka dokázali limitovat alespoň na snesitelnou úroveň, kterou zvládli svými góly přebít.
Což se nyní jednou povedlo v úvodu sezony i Vancouveru, navíc ani napodruhé mu mnoho nechybělo.
„Několikrát jsem si prohlédl sestřih prvního zápasu a byl zklamaný. Hlavně z brankáře, Tristan Jarry se po každém gólu díval na střídačku, jako by hledal buď pochopení, nebo říkal ‚dostaňte mě odsud‘,“ vykládal Boudreau.
Jarry pochytal jen 17 z 23 střel. Devon Levi ho v odvetě procentuálně ještě „trumfl“, zastavil dokonce pouze 15 z 22 pokusů Canucks.
Někomu může připadat až zarážející, že ani po letech Edmonton nedokáže vyřešit stále se opakující se problém.
Že na dobrosrdečné gesto kapitána McDavida, jenž se spokojil s výrazně nižší mzdou, aby tým mohl přivést vhodné posily, nedokázal správně zareagovat.
Zámořští novináři už se začali zamýšlet, zdali by Oilers nezkusili přivést brankáře Connora Hellebuycka, který by se týmu náramně hodil. Ten však po neshodách ve Winnipegu vyhlíží angažmá ve Spojených státech.
Edmonton si tak minimálně prozatím musí vystačit s tím, co má. A i přes uspokojující počet bodů cosi změnit.
„Nikdo tady neříká ‚bezva práce‘. Je nám jasné, že musíme hrát trochu jinak,“ uvědomoval si McDavid.
„Ale myslím si, že prvních 40 minut vypadalo tak, jak mělo. Makali jsme, vraceli se do obrany, hráli zodpovědně s pukem,“ přidával McDavid s odkazem na druhé utkání.
Je fér uznat, že záblesky naděje hráči Edmontonu v noci ze čtvrtka na pátek přeci jen ukázali. Po dvou třetinách vedli 8:3, přičemž třetí branku obdrželi až vteřinu před sirénou.
|
Boj o moc v nové NHL. Hráči vytváří drama, tlačí týmy do kouta. Proč Kanada netáhne?
Jenže v závěrečné dvacetiminutovce se účelná hra Oilers zase rozpadla.
„Víme, že můžeme být mnohem lepší. Viděl jsem tým, který umí hrát správně a ví, co dělá. A pak jsem viděl tým, který nic nedodržoval. Musíme najít způsob, jak povedené výkony držet a pořád opakovat,“ nastiňoval Babcock.
Taková teď bude jeho práce. Svým uměním proměnit defenzivně labilní celek v mužstvo, které dokáže dodržovat jasná pravidla, díky nímž zvládne vyhrávat i méně gólové zápasy.
„V prvním zápase jsme hráli slušně jen chvíli. V druhém už jeho velkou část. A na tom budeme stavět,“ hlásil Babcock.
Uspěje?