Velký krok vzad. A co dál? McDavid nešetřil kritikou: Celý rok jsme jen průměrní

Oilers ji nenašli ani v klíčové fázi sezony. Proto musí skousnout vyřazení, dál jde energičtější, mladší a odhodlanější Anaheim, který zvládl doma šestý zápas (5:2) a sérii ovládl poměrem 4:2.
„Je to těžké,“ hlesl McDavid. Fenomén, který jen za poslední dva roky zažil několik bolestivých porážek. Dvě ve finále NHL s Floridou, další v boji o olympijské zlato se Spojenými státy.
V play off nebyl sám sebou. I kvůli problémům s kotníkem, se kterými se potýkal od druhého utkání proti Ducks. Vynechával tréninky, necítil se stoprocentně fit.
"We were an average team all year. When you're an average team with high expectations, you're going to be disappointed."— Sportsnet (@Sportsnet) May 1, 2026
Sérii zakončil s bilancí 1+5, třikrát odešel z ledu s nulou. Jiní hokejisté by průměr bodu na zápas okamžitě brali, ale od hvězdného Kanaďana zkrátka čekáte víc. Mnohem víc.
Jenže on marně hledal optimální tempo, chyboval, několikrát se nachomýtl k inkasovaným gólům. Ve statistice +/- se ocitl hluboko v záporných číslech (-8).
Jeho dlouholetý parťák Leon Draisaitl si počínal o poznání lépe (3+7, -2), ani jeho výkony ale nevedly k postupu do druhého kola, kde Edmonton schází poprvé od roku 2021.
|
„Celou sezonu jsme byli průměrní,“ poznamenal skleslý McDavid upřímně. „Jen průměrný tým s vysokými očekáváními. A když jste v takové pozici, potká vás jen zklamání.“
Musel uznat, že Ducks zvládli sérii o poznání lépe. Využili hned polovinu (8 z 16) nabídnutých přesilovek, v šestém duelu vedli po úvodní dvacetiminutovce 3:1, mohli se opřít také o Lukáše Dostála v brance.
Na zranění, která trápila i další členy kádru, se kapitán poražených vymlouvat nechtěl: „Když vás potkají tak brzy v play off, není to ideální, ale i tak jsme očekávali, že se dostaneme dál.“
Velké ambice a plány měl už od podzimu, kdy s kanadským celkem podepsal nový dvouletý kontrakt s průměrným ročním platem 12,5 milionu dolarů, který mu začne platit od nadcházející sezony.
Mohl žádat daleko víc, ale neudělal to. Vložil důvěru v sebe, spoluhráče i generálního manažera Stana Bowmana, jemuž nesobeckým rozhodnutím poskytl více manévrovacího prostoru.
„Jsem odhodlaný tady uspět. Dává mi to smysl, nám všem zase šanci pokračovat v tom, o co se snažíme, se stejným jádrem týmu, které tu už nějakou dobu máme,“ vysvětloval na začátku října.
|
Realita ale o sedm měsíců později vypadá úplně jinak. „Udělali velký krok vzad, je to obrovské zklamání,“ řekl pro televizní stanici TSN expert a bývalý gólman Martin Biron.
A jeho kolega Ryan Rishaug dodal: „Podíl na tom nesou všichni. Nejen hráči, ale také trenéři a vedení. Nikdo neodvedl svou práci dobře, sezonu úplně promarnili.“
Soupiska už na první pohled nevypadala tak nebezpečně jako v uplynulých ročnících. Největší kritice i proto čelí Bowman, který i přes McDavidovu výpomoc nedokázal mužstvo posílit, navíc nevyřešil ani dlouhodobě palčivou brankářskou otázku.
Místo toho Oilers počítají další neúspěch. I kouč Kris Knoblauch na tiskové konferenci po šestém utkání uznal: „Měli jsme v sestavě díry, asi jsme z toho vytěžili maximum, co šlo.“
Co bude dál? Přijde nový trenér? Odnese nezdar generální manažer? A jaký postoj zaujme McDavid?
Podpisem smlouvy jen do roku 2028 naznačil, že čekání na úspěch s Edmontonem neplánuje věnovat věčnost.
Connor McDavid will be in his 30’s the next time he plays in the playoffs.— Josh Yohe (@JoshYohe_PGH) May 1, 2026
A list of the best players ever and their ages when they last won a Cup:
Gordie Howe, 27
Bobby Orr, 24
Wayne Gretzky, 27
Mario Lemieux, 26
Sidney Crosby, 29
Alex Ovechkin, 32
Jaromir Jagr, 20
McDavid?
Pokud dospěje k závěru, že šance na zisk Stanley Cupu je mizivá, může ztratit trpělivost, požádat o výměnu a pokusit se nejcennější hokejovou trofej získat jinde.
V lednu oslavil devětadvacetiny. Času má pořád dost, ale nechce jím plýtvat.
Za žádnou cenu se nehodlá zařadit k hvězdám, které sice prožily z individuálního hlediska skvostnou kariéru, ale na velký týmový úspěch nikdy nedosáhly.
McDavida čeká dlouhé léto. Nejen jeho, ale i celý Edmonton. Obě strany si znovu potřebují ujasnit, kudy dál. A jestli se vydají společně, nebo odděleně.