Velký krok vzad. A co dál? McDavid nešetřil kritikou: Celý rok jsme jen průměrní

Autor:
  14:14
Končit sezonu tak brzy? Na to není zvyklý. V předchozích dvou sezonách měl Stanley Cup na dosah, letos mu zůstal na míle vzdálený. Connor McDavid, nejlepší hokejista současnosti, ale po vyřazení Edmontonu v prvním kole play off NHL uznal: „Celý rok jsme marně hledali ideální formu.“
Zklamaný Connor McDavid po vyřazení z play off.

Zklamaný Connor McDavid po vyřazení z play off. | foto: Mark J. TerrillAP

Oilers ji nenašli ani v klíčové fázi sezony. Proto musí skousnout vyřazení, dál jde energičtější, mladší a odhodlanější Anaheim, který zvládl doma šestý zápas (5:2) a sérii ovládl poměrem 4:2.

„Je to těžké,“ hlesl McDavid. Fenomén, který jen za poslední dva roky zažil několik bolestivých porážek. Dvě ve finále NHL s Floridou, další v boji o olympijské zlato se Spojenými státy.

V play off nebyl sám sebou. I kvůli problémům s kotníkem, se kterými se potýkal od druhého utkání proti Ducks. Vynechával tréninky, necítil se stoprocentně fit.

Sérii zakončil s bilancí 1+5, třikrát odešel z ledu s nulou. Jiní hokejisté by průměr bodu na zápas okamžitě brali, ale od hvězdného Kanaďana zkrátka čekáte víc. Mnohem víc.

Jenže on marně hledal optimální tempo, chyboval, několikrát se nachomýtl k inkasovaným gólům. Ve statistice +/- se ocitl hluboko v záporných číslech (-8).

Jeho dlouholetý parťák Leon Draisaitl si počínal o poznání lépe (3+7, -2), ani jeho výkony ale nevedly k postupu do druhého kola, kde Edmonton schází poprvé od roku 2021.

Dostál vychytal Anaheimu postup, McDavid s Draisaitlem v play off končí

„Celou sezonu jsme byli průměrní,“ poznamenal skleslý McDavid upřímně. „Jen průměrný tým s vysokými očekáváními. A když jste v takové pozici, potká vás jen zklamání.“

Musel uznat, že Ducks zvládli sérii o poznání lépe. Využili hned polovinu (8 z 16) nabídnutých přesilovek, v šestém duelu vedli po úvodní dvacetiminutovce 3:1, mohli se opřít také o Lukáše Dostála v brance.

Na zranění, která trápila i další členy kádru, se kapitán poražených vymlouvat nechtěl: „Když vás potkají tak brzy v play off, není to ideální, ale i tak jsme očekávali, že se dostaneme dál.“

Connor McDavid se tlačí do zakončení v šestém utkání série play off proti Anaheimu.

Velké ambice a plány měl už od podzimu, kdy s kanadským celkem podepsal nový dvouletý kontrakt s průměrným ročním platem 12,5 milionu dolarů, který mu začne platit od nadcházející sezony.

Mohl žádat daleko víc, ale neudělal to. Vložil důvěru v sebe, spoluhráče i generálního manažera Stana Bowmana, jemuž nesobeckým rozhodnutím poskytl více manévrovacího prostoru.

„Jsem odhodlaný tady uspět. Dává mi to smysl, nám všem zase šanci pokračovat v tom, o co se snažíme, se stejným jádrem týmu, které tu už nějakou dobu máme,“ vysvětloval na začátku října.

Kritika Edmontonu sílí. Očividnou slabinu dál přehlíží, marní jen McDavidův čas?

Realita ale o sedm měsíců později vypadá úplně jinak. „Udělali velký krok vzad, je to obrovské zklamání,“ řekl pro televizní stanici TSN expert a bývalý gólman Martin Biron.

A jeho kolega Ryan Rishaug dodal: „Podíl na tom nesou všichni. Nejen hráči, ale také trenéři a vedení. Nikdo neodvedl svou práci dobře, sezonu úplně promarnili.“

Soupiska už na první pohled nevypadala tak nebezpečně jako v uplynulých ročnících. Největší kritice i proto čelí Bowman, který i přes McDavidovu výpomoc nedokázal mužstvo posílit, navíc nevyřešil ani dlouhodobě palčivou brankářskou otázku.

Cutter Gauthier slaví branku, v popředí smutní Connor McDavid.

Místo toho Oilers počítají další neúspěch. I kouč Kris Knoblauch na tiskové konferenci po šestém utkání uznal: „Měli jsme v sestavě díry, asi jsme z toho vytěžili maximum, co šlo.“

Co bude dál? Přijde nový trenér? Odnese nezdar generální manažer? A jaký postoj zaujme McDavid?

Podpisem smlouvy jen do roku 2028 naznačil, že čekání na úspěch s Edmontonem neplánuje věnovat věčnost.

Pokud dospěje k závěru, že šance na zisk Stanley Cupu je mizivá, může ztratit trpělivost, požádat o výměnu a pokusit se nejcennější hokejovou trofej získat jinde.

V lednu oslavil devětadvacetiny. Času má pořád dost, ale nechce jím plýtvat.

Za žádnou cenu se nehodlá zařadit k hvězdám, které sice prožily z individuálního hlediska skvostnou kariéru, ale na velký týmový úspěch nikdy nedosáhly.

McDavida čeká dlouhé léto. Nejen jeho, ale i celý Edmonton. Obě strany si znovu potřebují ujasnit, kudy dál. A jestli se vydají společně, nebo odděleně.

