Start jako z hororu. Edmonton inkasoval třikrát za 37 vteřin, Pittsburgh na ledě řádil

  12:40
Víc odlišnou náladu po třech minutách zápasu hráči obou týmů snad mít ani nemohli. Svěšené hlavy na straně domácích, roztažené úsměvy na tvářích hostů. Hokejisté Pittsburghu nasázeli v rozmezí 37 vteřin tři góly a Edmonton už manko nedohnal (2:6). „Vůbec jsme nebyli připravení,“ hlásil Kris Knoblauch, trenér Oilers.

Fanoušci se na začátku utkání rozhodně nenudili, jen si většina z nich přála góly v opačné síti.

Penguins však byli houževnatější, Oilers naopak málo důslední.

Poprvé se hosté prosadili v čase 2:20, domácí nechali před brankou osamoceného Anthonyho Manthu a ten už neměl těžkou práci.

O 22 vteřin později se prosadil dokonce podruhé, ve středním pásmu přebruslil soupeře a v úniku překonal Tristana Jarryho kličkou pod tělem.

Kanadský brankář, jenž sezonu odstartoval právě v dresu Pens, navíc lovil za dalších 15 sekund puk z klece potřetí.

Pastrňák třemi body režíroval výhru, Hertlův gól výsledek korigoval

Na povedenou teč opět nechráněného Sidneyho Crosbyho nestihl nijak zareagovat.

„Udělali jsme chyby. Přicházeli jsme o puky. Nebyl to dobrý začátek, nebyli jsme připravení,“ tvrdil Knoblauch.

„Takhle doma samozřejmě začít nechcete. Nebyl to ideální start, hrát pak na honěnou v téhle lize je obtížné a nevypadáte u toho dobře,“ hlásil McDavid.

Ryan Shea (vzadu) a Sidney Crosby slaví gól Pittsburghu.
Hráči Pittsburghu zaplavili Edmonton třemi rychlými brankami.
Jevgenij Malkin překonává Tristana Jarryho.
Connor McDavid si kryje puk před Sidney Crosbym.
Hokejisté Pittsburghu se radují z gólu proti Edmontonu.
Naopak na hostující straně převládal optimismus.

„Tohle ani nečekáte. Mantha měl skvělé střídání, góly nás nakopl. Prostě jsme na ně vletěli a zkrátka to má někdy takovýto úspěch,“ těšilo Crosbyho.

Jen dvakrát v klubové historii vstřelil Pittsburgh tři góly v kratším čase. Naposledy v lednu roku 1993, tehdy hráčům stačilo na konci třetí třetiny v duelu proti Washingtonu na stejný zápis jen 29 vteřin.

A ještě o dvě sekundy méně potřebovali Penguins v roce 1972, kdy nasázeli St. Louis dokonce deset gólů.

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

„Kluci byli připravení, mohli mít po předchozím zápase řadu výmluv, protože jsme ho hráli o den dříve, ale nic z toho nedopustili. Musím je pochválit, vletěli na ně, ofenziva byla parádní, ale dařilo se nám i v obraně,“ pravil kouč hostů Dan Muse.

Do historických tabulek tří nejrychleji vstřelených gólů se noční počin Penguins řadí na 37. místo. Na špici stojí Boston a jeho tři trefy za 20 sekund z února roku 1971 proti Vancouveru (8:3).

Byť rekord nepřepsali, i tímto „pomalejším“ výkonem si vytvořili dostatečný náskok, který už ve zbytku utkání udrželi.

Oilers sice ve druhé třetině snížili, následovaly ale další tři góly Pittsburghu, jenž daly zápasu finální punc. Branka Matta Savoieho šest minut před koncem už nic neřešila.

