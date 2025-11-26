Premium

Šílená obrana. Edmonton opět schytal debakl, McDavid ale gólmany hájí

  14:03
Kdepak, tohle si finalisté posledních dvou sezon rozhodně za rámeček dát nemůžou. Statistiky jsou neúprosné, hokejisté Edmontonu mají v NHL nejhorší defenzivu, což se potvrdilo i v úterním utkání proti Dallasu (3:8). „Ale situace brankářů je týmová věc,“ hájil parťáky hvězdný útočník Connor McDavid.
Brankář Stuart Skinner z Edmontonu reaguje po inkasovaném gólu v utkání s...

Brankář Stuart Skinner z Edmontonu reaguje po inkasovaném gólu v utkání s Dallasem.

Brankář Stuart Skinner z Edmontonu inkasuje v utkání s Dallasem.
Brankář Calvin Pickard z Edmontonu zasahuje v utkání s Dallasem.
Brankář Calvin Pickard z Edmontonu sleduje puk v utkání s Dallasem.
Colin Blackwell (15), Roope Hintz (24) a Miro Heiskanen (4) z Dallas Stars...
Osm střel. Tolik jich Dallasu stačilo, aby si během úvodní třetiny vytvořil pohodlný čtyřbrankový náskok.

Matné výkony odnesl gólman Stuart Skinner, jehož po první dvacetiminutovce nahradil mezi třemi tyčemi Calvin Pickard.

Jeho statistiky? Přece jenom lepší, stejnou porci inkasoval za 22 střeleckých pokusů soupeře.

Centr Faksa dvakrát asistoval u drtivé výhry Dallasu na ledě Edmontonu

Stále ale nic, co by šlo vnímat pozitivně. A jedná se o dlouhodobý trend. Vždyť Skinner má v sezoně úspěšnost zákroků 87,8 %, Pickard dokonce pouhých 84,7 %.

„Je těžké, aby brankáři vypadali dobře, když tým před nimi dobře nehraje. Je mi jedno, o koho jde, ale když ostatní před nimi nehrají na své úrovni, je to pro brankáře složité. Bylo mi líto obou,“ přiznal McDavid.

Krize v defenzivě Oilers se tak prohloubila, během 25 utkání obdrželi už 95 branek. V tom jsou nejhorší napříč celou zámořskou soutěží, druhý Vancouver je na hodnotě 86.

Brankář Stuart Skinner z Edmontonu inkasuje v utkání s Dallasem.

Pravda, žádný z klubů neodehrál tolik zápas jako Edmonton, přesto se při této statistice zarazíte.

„Nechci to házet na naše brankáře. Ale došlo k několika zásadním chybám, ve kterých jsme je nechali osamocené,“ líčil trenér Kris Knoblauch po úterní porážce.

Bilance jeho svěřenců zarazí obzvláště v listopadu, celek z Alberty během tohoto měsíce už třikrát inkasoval nejméně sedm gólů. Největší potupa nastala proti Coloradu (1:9).

Katastrofa v obraně Edmontonu. McDavid a spol. v play off hoří: Musíme už začít hrát!

Tak výrazný debakl nyní proti Stars nenastal, po hrůzostrašné úvodní části se Edmonton dokázal celkem třikrát prosadit ve druhé a třetí třetině, texaský klub si ovšem dokázal výrazný náskok uhlídat.

I díky příspěvku českého forvarda Radka Faksy, jenž zaznamenal dvě asistence. Jedenatřicetiletý útočník tak nechyběl u významného milníku kapitána Jamieho Benna, který v zámořské soutěži nastřílel 400 branek. Dokázal to jako teprve druhý v historii organizace.

„Parádní pocit. Až se jednou budu ohlížet za celou kariérou, určitě v ní tenhle moment bude mít speciální místo. Ale teď mě nejvíc těší to, že bereme dva body,“ radoval se rodák z kanadské Victorie.

Colin Blackwell (15), Roope Hintz (24) a Miro Heiskanen (4) z Dallas Stars oslavují trefu.

Na jubilejní trefu si musel počkat, skóroval po více než osmi měsících, navíc laboroval se zraněním.

V souboji dvou favorizovaných týmů v Západní konferenci ale odšpuntoval kanonádu, která potvrdila vydařené výkony Stars v sezoně.

„Přesně takhle dobré týmy vítězí venku. Přispěl úplně každý, od prvního hráče na soupisce až k tomu poslednímu. Je nám momentálně jedno, kdo zrovna chytá, kdo nastupuje v obraně a kdo se postaví do útoku,“ pochvaloval si Benn.

Brankář Calvin Pickard z Edmontonu zasahuje v utkání s Dallasem.

Naopak Edmonton musí řešit nepříjemnou situaci, z posledních pěti zápasů vyhrál jediný.

„Možná to tak nevypadá, ale pořád si jednoznačně věříme v tom, že jsme schopní naše potíže vyřešit. Aspoň já to tedy cítím,“ hlásil McDavid.

„V tuto chvíli opravdu nemám odpověď. Celkově to prostě není dostatečné. Všechno nás to velmi znepokojuje. Máme za sebou téměř 30 zápasů a stále se zdá, že to nemáme pod kontrolou. Vážně nevím, co na to říct,“ soukal ze sebe další hvězdný útočník Leon Draisaitl.

Jemu i McDavidovi se bodově tradičně daří, v produktivitě jim patří třetí a sedmá příčka. Dokážou ale jejich výkony vykompenzovat trhliny v obraně?

