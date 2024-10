Tři rány na úvod, Edmonton se potácí na dně. Neměl raději posílit obranu?

Výprask 0:6 od Winnipegu.

Porážka 2:5 se slabým Chicagem.

A v neposlední řadě selhání v derby s Calgary.

Stručně podáno, zase zpackaný vstup do sezony.

Loni sice Oilers po dvou prohrách stačili zareagovat jedním vítězstvím, jenže nakonec z třinácti úvodních duelů vyhráli jen tři.

Přesně této krizi ze chtěl Edmonton vyhnout, jenže to se aktuálně nedaří. Ke všemu mu nepomohlo ani domácí prostředí ve všech dosavadních zápasech.

„Říkal jsem to už několikrát, od první do čtvrté lajny počínaje mnou, všichni můžeme být lepší a všichni také lepší budeme,“ ujišťoval po poslední porážce 1:4 s Calgary McDavid.

Hokejisté Edmontonu odjíždí na střídačce poté, co inkasovali gól od Calgary.

I tak mohl málokdo čekat takhle bídný vstup do sezony. Motivace přeci mají hráči více než dost: ať už jde o strašák v podobě loňského nepovedeného startu či konce sezony, kdy padli až v sedmém finálovém střetnutí.

„Do sezony jsme nevkročili dobře. Jsem si jistý, že je za tím mnoho příčin, jednoduše ale nejsme dostatečně dobří,“ prohlásil McDavid. „Prohrát třikrát v řadě hned na začátku není ideální, ale také nic, co bychom nemohli zvrátit,“ dodal.

Také sám McDavid musí zabrat. Ne že by snad dvě asistence za tři duely byly obrovským průšvihem, nicméně u nejlepšího hráče současnosti jsou fanoušci zvyklí na jiná vystoupení.

Nedaří se ani obraně, které kapitulovala už patnáctkrát, s čímž se vážou také neslavné výkony brankářů.

„Ovšem podle mě není problém v gólmanech. Ano, u některých gólů můžeme vinit obránce, ale tři vstřelené branky? Co že to mají, 78 milionů zavázaných na útočení? A my budeme kárat obranu? Ale no tak!“ opáčil hyperbolicky expert kanadské stanice TSN Craig Button.

JayOnSC @JayOnSC Who’s to blame for the Oilers early struggles? TSN Director of Scouting @CraigJButton joins @JayOnrait to discuss. https://t.co/uCJ0wID7m0 oblíbit odpovědět

Není pravda, že by Edmonton vyčerpal 78 milionů na útočnících. Třináct forvardů pobírá lehce přes 52 milionů, což dělá téměř šedesát procent do platového stropu. K tomu ale můžeme připočítat dalších třináct věnovaných spíše ofenzivně laděným obráncům Darnellu Nurseovi s Evanem Bouchardem, jenž už se navíc těší na pořádný přídavek.

Button spíše narážel na směr, kterým se kádr dlouhodobě ubírá. Potvrzují ho také letní příchody dalších útočníků Viktora Arvidssona s Jeffem Skinnerem, kteří mají ještě posílit ofenzivní supersílu.

Ovšem defenziva a brankoviště se rozdílového přírůstku nedočkaly, což jistě může mít na případný (ne)úspěch klubu vliv. O tom napoví až další měsíce, především pak vyřazovací část.

„Tenhle tým je vybudován na útoku, má jedny z nejlepších hráčů na této planetě. Dokud se nezlepší směrem dopředu, nezlepší se nic. Zatím nesplácí svoji cenu,“ namítal Button.

„Určitě jsem si myslel, že budou mnohem lepší. Ale na paniku je ještě příliš brzy,“ přidal uznávaný novinář Elliotte Friedman ze Sportsnet.

A má pravdu, Edmonton má přesně 79 duelů na nápravu. Musí se probojovat do postupové osmičky v Západní konferenci, pak by rád v play off vyhrál o jeden zápas více než posledně.

Od toho ovšem Oliers dělí ještě spousty práce.