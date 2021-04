Úkazy McDavid a Draisaitl. O virtuózním hokeji z jiného světa

Těm dvěma prostě pořád nedocházejí vtipné nápady. Místy se zdá, že si pozici pro dosažení gólů dělají snad ještě těžší a předhánějí se, odkud že je ještě možné vůbec skórovat.

V nočním zápase s Ottawou, který Oilers vyhráli 4:2, ukázali jedny z nejsložitějších kousků ze svého kumštu. Něco, co se málokdy vidí. McDavid připravil pro Draisaitla hattrick, jednou si role střelce a nahrávače prohodili.

Nejdřív McDavid skrze čtyři bránící hráče soupeře poslal křížnou přihrávku a Draisaitl vyslal na branku pumelici jako z kanónu, za kterou se přesouvající gólman Högberg mohl jen ohlédnout a uznale přikývnout.

Na konci druhé třetiny „tank“ Draisaitl zavelel do útoku, předal kotouč McDavidovi, ten čekal, až ten malý kousek černé gumy poslal parťákovi k mantinelu na brankovou čáru.

Tam odsud je nemožné skórovat, řeknete si. Ne tak pro Draisaitla. Vší silou napálil kotouč a úžasně trefil z nulového úhlu roh branky. Dechberoucí gól.

Na třetí třetinu si schovali další parádu. Draisaitl kroužil pásmem, po očku už se rozhlížel, jak se McDavid nezastavitelně rozjíždí, posunul mu puk a... Hokejový Ježíš, jak mu teď říkají, prosvištěl před branku takovou rychlostí a s pukem jakoby přilepeným na holi, že borci Senators stihli jen zjistit, že dostali další gól.

Famózní večer v Ottawě zakončili prudkou Draisaitlovou žabičkou do prázdné branky. Během zápasu předvedli ještě několik dalších krásných kombinací, střel i vtipných akcí.

Všechny spojovalo jediné. Ta lehkost, to sebevědomí, ten přehled s pukem na holi. Tak vypadá hokejová dokonalost!

„Krásně se na to dívalo,“ píše Edmonton Journal. „Když se znovu spojili v první lajně, zadupali do země hráče soupeře, kteří najednou nepůsobili jako hokejisté elitní úrovně. Prostě je nechali jen kroutit hlavami, utápět se ve frustraci a vlastní nedůvěře.“

Média je vynášejí do nebes, fanoušci milují jejich hokejovou virtuozitu a ti dva na sebe vzájemně pějí ódy.



Produktivita NHL Bodování

Connor McDavid - 68 bodů

Leon Draisaitl - 61

Patrick Kane - 51 Střelci

Auston Matthews - 28 gólů

Connor McDavid - 23

Leon Draisaitl - 22 Nahrávači

Connor McDavid - 45 nahrávek

Leon Draisaitl - 39

Patrick Kane - 37



„V lize jsou jen dva fakt velcí střelci. Leon je na špičce. On a Ovečkin jsou dva největší zabijáci,“ pochválil spoluhráče Connor McDavid. „A ten gól z brankové čáry? Tohle dokáže jen pár kluků na světě a on je jedním z nich. Upřímně, on z toho místa hodně rád střílí, párkrát už takhle dal gól.“



A Draisaitl mu pak vrátil kompliment za exkluzivní přihrávku na první zásah v přesilovce: „Je těžké to bránit. Zvlášť Connora, protože je nejlepší nahrávač v lize.“



Z jejich slov je cítit hluboký respekt, vzájemné porozumění i přátelství. Těžko si představit, že se ti dva na startu společné edmontonské cesty hašteřili. Trenéři je raději trhali od sebe, aby si jejich ega nepřekážela.

Ty časy už jsou pryč. Dnes začínají tvořit podobně slavné duo jako kdysi Wayne Gretzky s Markem Messierem. Mladý finský spoluhráč Jesse Puljujärvi na jejich umění zírá s otevřenou pusou a zblízka dostává návod, jak být nejlepší na světě.

„Tihle borci prostě dělají zásadní rozdíl ve hře,“ ocenil své tahouny kouč Edmonton Oilers Dave Tippett.



Zkrácenou sezonu NHL jako by si zamluvili jen pro sebe. Přestože je zápasů o mnoho méně než dřív, McDavid sahá po sedmdesátibodové hranici, Draisaitl fantastickými trefami překonal šedesátku. Lídry jsou i v mnoha dalších statistikách.

S jejich aktuální formou ožívají debaty, zda jsou schopní skutečně dosáhnout na sto bodů. Edmontonu zbývá v základní části odehrát už jen 15 zápasů a experti věří minimálně McDavidovi, že to dokáže.



V praxi by musel kanadský génius plnit normu dva body na utkání a ještě v některém zápase přidat něco navrch, což se při jeho schopnostech i dovednostech jeví dost reálně.



Jen pro představu: McDavid s Draisaitlem proti Ottawě letos před posledním zápasem nasbírali 33 bodů, během středeční noci přidali dalších osm. Jistě se tuze těší na čtvrteční večer v Kanadě, kdy zase hrají proti Senators.

A domácí budou doufat, že je ty dva fascinující intergalaktické úkazy na ledě znovu neznemožní.