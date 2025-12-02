„Už když jsem byl mladej, říkalo se, že Edmonton a Philadelphia jsou pohřebiště brankářů,“ líčí pro iDNES Premium Michal Neuvirth, který chytal na druhé zmíněné adrese. Podle něj zcela srovnatelné s Oilers.
„I tam dovedou být fanoušci zlí, teď je to vtipný a směju se tomu, ale taky jsem si ironický potlesk zažil a nebylo to úplně nic moc.“
Nynější hněv příznivců kanadského celku ještě přiživují statistiky.
Jeden den vás milují a během půlroku se vše může změnit. Ještě k tomu novináři milují, jak můžou všechno zveličovat.