Fanoušci vás tu nechtějí. Duo z Edmontonu čelí tlaku i výsměchu, je historicky nejhorší

Fotogalerie 58

Brankáři Edmontonu Stuart Skinner (vlevo) a Calvin Pickard. | foto: Reuters

Dan Hübsch
Poutají pozornost, ale ovace nesklízejí. A když už ano, úplně jinak, než by si přáli. Calvinu Pickardovi stačilo vykrýt jedno lehké nahození z úhlu a hala v Edmontonu aplaudovala. Za stavu 0:4, s jedovatou ironií. S parťákem Stuartem Skinnerem představují terč posměchu. Napříč hokejovou NHL.

„Už když jsem byl mladej, říkalo se, že Edmonton a Philadelphia jsou pohřebiště brankářů,“ líčí pro iDNES Premium Michal Neuvirth, který chytal na druhé zmíněné adrese. Podle něj zcela srovnatelné s Oilers.

„I tam dovedou být fanoušci zlí, teď je to vtipný a směju se tomu, ale taky jsem si ironický potlesk zažil a nebylo to úplně nic moc.“

Nynější hněv příznivců kanadského celku ještě přiživují statistiky.

Jeden den vás milují a během půlroku se vše může změnit. Ještě k tomu novináři milují, jak můžou všechno zveličovat.

Michal Neuvirth

