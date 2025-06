Jako by se bezvadně secvičený hokejový orchestr najednou úplně rozložil. Po předchozích koncertech působil rozladěně. Po porážkách s Chicagem 2:5 a 6:8 v semifinále Stanley Cupu 1985 najednou...

Bizarní moment v AHL. Sudí přehlédli, že brankář ještě nechytá. Vítězný gól odvolali

Něco takového se jen tak nevidí. A zvlášť v podobně vypjatých momentech by se to stávat nemělo. Úvodní finále AHL přineslo kontroverzní tečku. Hráči Charlotte se z úspěšného vstupu do série radovali...