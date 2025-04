Není divu, že kanadský celek v prvním kole ztrácí 0:2. Spíš je zázrak, že v obou venkovních kláních reálně vždy ještě ve třetí třetině pomýšlel na obrat.

„Mám pocit, že příliš často stojíme, máme potíže s přechodem středního pásma. A soupeři jsme darovali několik snadných gólů,“ nechala se slyšet hlavní týmová hvězda, útočník Connor McDavid.

Právě on úchvatným čtyřbodovým večerem držel Oilers v naději během prvního klání. Dal gól, další tři skvělými asistencemi vymyslel a pomohl k dotažení propastného rozdílu 0:4, respektive 2:5.

A přestože nakonec jeho tým utkání v poslední minutě ztratil (6:5), jako by stejně nabral sebevědomí.

„Věříme si, nic nevzdáváme,“ prohlásil Zach Hyman. „Máme několik opravdu moc nadaných hráčů, kteří nás vrátí do hry. A to se jim teď samozřejmě povedlo.“

Connor McDavid, útočník hokejového Edmontonu, svádí souboj s obráncem Los Angeles – Drewem Doughtym.

Zjevně narážel na zavedené duo, v němž vedle McDavida figuruje ještě Leon Draisaitl.

Jenže utekly dva dny a loňský finalista ze hry odcházel s dalším šestigólovým políčkem. Debakl 2:6 si odnesl poté, co se ve 45. minutě přiblížil druhým gólem na dostřel.

Mnohem výraznější pozornosti a chvále se tak v posledních dnech těší v opačném táboře, kde před rokem skousávali porážku 1:4 na zápasy a rychlé vyřazení.

Hned sedm bodů zapsal švédský forvard Adrian Kempe (3+4), tradičně září dlouholetá slovinská ikona Anže Kopitar (1+4) a hodně vidět je také ruský novic Andrej Kuzmenko (2+3), který v sezoně vystřídal hned tři kluby NHL.

Hokejisté Los Angeles se radují z gólu proti Edmontonu.

„My máme taky hlad po vítězství,“ reaguje rozezlený Draisaitl, jenž se v sérii do nejsledovanějších statistik uvedl třikrát. „Ale musíme ho zvednout! Musíme se zakousnout a musíme tady už začít hrát! Samozřejmě cítíme, jakou mají chuť, ale není to nic, čemu bychom se nedovedli vyrovnat.“

V klubu z Alberty jako by si neuvědomili, že nejdůležitější část sezony už začala. Mluví se hlavně o dárečcích, které defenziva naděluje a už je nakousl McDavid nebo kouč Kris Knoblauch.

Třebaže post brankáře rozhodně nepředstavuje silnou stránku Edmontonu, stěží lze vinu svalovat na výkony gólmana Stuarta Skinnera, ač nestačil na jedenáct střel a má jen 80% úspěšnost zákroků.

„Podle mě nám dal šanci vyhrát, to je tak vše, co po gólmanovi v play off můžete žádat,“ podotkl McDavid. „Spíš mám dojem, že jsme nebyli připraveni do toho hned skočit, na rozdíl od nich.“

„Myslím, že i předvedl několik skvělých zákroků,“ přitakával Nurse.

Kolikrát také před Skinnerem zůstal úplně nestřežený prostor? Na úrovni NHL se kupí až neuvěřitelné školácké chyby. Příkladem budiž riskantní rozehrávka obránce Evana Boucharda zadovkou zpoza vlastní branky a středem kluziště. Kings tak daroval v prvním utkání trefu na 4:0.

Nebo chaos při přebírání hráčů, který ukázal třetí gól v tomtéž zápase. Tři hráči Edmontonu se ocitli na zadním mantinelu za Skinnerem a před ním naopak vyplaval zcela volný a umně kličkující Kempe. Stejný hráč pak ve druhém mači dostal spoustu času na přesné zakončení zblízka, když puk z hole v obranném pásmu sjel Viktoru Arvidssonovi.

Podívejte se na sestřih z prvního duelu Edmontonu a Los Angeles:

Navrch Oilers hodně inkasují v oslabeních. Přitom jejich speciální týmy loni vynikaly, zvládly takřka 95 procent výhod soupeře. Nyní se ale hráči ubránili jen v polovině z deseti případů. K tomu připočtěte, že čekají na vlastní přesilovkový gól. Pro srovnání, v minulém play off měli úspěšnost těsně pod třiceti procenty.

I proto není divu, že Draisaitl před domácími zápasy burcuje: „Potřebujeme se najít. A rychle!“