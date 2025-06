Edmonton a Florida jsou nejlepšími kluby svých konferencí, už v noci ze středy na čtvrtek startuje bitva o hokejový Stanley Cup.

Sezona NHL se blíží ke konci. Pokud jste její fanoušek, víte, že nemusíte smutnit. Ačkoliv některé jiné soutěže v dalších sportech znají mistra občas s dostatečným předstihem, tady to tak nefunguje.

Určí ho až úplně poslední zápas. A stejně jako loni se o nablýskaný pohár poperou Oilers s Panthers.

Něco podobného se naposledy stalo před šestnácti lety, kdy si dvakrát po sobě zahrály finále Pittsburgh s Detroitem. Pokaždé uspěl někdo jiný, to by tentokrát hráči Edmontonu jistě uvítali, protože právě oni před rokem padli v sedmizápasové sérii. „Když jsme se dostali do finále loni, byli jsme z toho až v šoku. Jen pár kluků s ním mělo zkušenosti z minulosti,“ praví útočník Edmontonu Connor Brown.

Narážel na loňský průběh, kdy Oilers ztratili první tři zápasy a sen o Stanley Cupu se jim rázem vzdálil. Pak sice třikrát za sebou zvítězili, ale poslední krok udělat nezvládli.

„Myslím, že tentokrát budeme připraveni jít do toho hned od začátku,“ přeje si Brown.

„Bude to velká bitva. Určitě se už nemůžou dočkat, až dostanou další šanci,“ hlásí floridský tvrďák Matthew Tkachuk.

Matthew Tkachuk a brankář Sergej Bobrovskij slaví triumf v druhém zápase.

Právě on byl jednou z klíčových postav posledního play off. Parádně se mu daří i letos, byť vypichovat individuality není úplně ve stylu Panthers.

Chlubí se totiž především silnými týmovými výkony, při nichž dokáže rozhodovat zápasy hned několik hráčů. Nespoléhají se na jednu konkrétní oporu. Samozřejmě mají několik špičkových hráčů, ale mimořádně silně působí hlavně jako celek. Od první lajny po čtvrtou.

Další faktor, kterým se od soupeře odlišují. Ne že by snad Edmonton neměl kvalitní kádr, také se za poslední roky výrazně zlepšil, daleko víc ale spoléhá na známou individualitu. A také zatímco Florida má v probíhajícím play off hned deset hráčů s alespoň deseti nasbíranými body, u Oilers na tuto cifru dosáhlo jen sedm hokejistů. A dva z nich se vyloženě vyjímají.

Jména vás nejspíš nepřekvapí, tým opět táhne nejlepší hráč na světě Connor McDavid (26 bodů) s Leonem Draisaitlem (25).

Seth Jones a Aleksander Barkov slaví branku. Hráči Edmonton s trofejí pro vítěze Západní konference NHL.

Oba celky si účast ve finále tak jako tak zasloužily. Stejně jako loni, kdy Tkachuk po vyhrané sérii říkal smutnému McDavidovi: „Doufám, že se uvidíme zase za rok.“

Jeho slova se naplnila, tahle rivalita načne další díl. „Věřil jsem, že to budeme zase my dva. Podle mě jsme dva nejlepší týmy v lize. Mám v nás obrovskou důvěru a oni byli nejlepším mančaftem, se kterým jsme loni hráli. A teď se potkáváme zas,“ popisuje Tkachuk.

Florida se pokusí zopakovat loňský úspěch a potvrdit tak pozici aktuálně nejlepšího klubu na světě.

Edmonton by zase rád získal Stanley Cup po dlouhých 35 letech. Od té doby se z kanadských celků radoval pouze jednou Montreal (1993).

A málokdo by slavnou trofej nepřál šikulovi McDavidovi. Na klubové scéně si prošel mnohým zklamáním, po stříbrném poháru logicky proklatě touží.

K nejlepším hráčům zkrátka tak nějak patří. I v minulosti si na ni předchozí velikáni museli počkat. Crosby uspěl v odvetné sérii proti Detroitu v roce 2009, Gretzky zase napodruhé zdolal v roce 1984 New York Islanders.

McDavid je teď může napodobit. Stojí ovšem proti obrovsky silným obhájcům, kteří touží po dalších oslavách.

Překazí je?