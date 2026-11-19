Čtyřiadvacetiletý Kanaďan v polovině listopadu vychytal svou první nulu v NHL (1:0 proti Torontu) a o tři dny později dosáhl na svou desátou výhru v sezoně. Stačilo mu k tomu pouze jedenáct zápasů – žádný gólman v historii Oilers to nezvládl rychleji.
Fanoušky tradičního klubu, který stále ne a ne ukončit čekání na Stanley Cup, si rychle získal. Je právě on jedním z chybějících dílků pro složení vítězného týmu?
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Levi si zatím v chladné Albertě drží solidní statistiky, zároveň ale jeho čísla na první pohled příliš nevyčnívají. Zápasy Oilers jsou totiž občas gólová divočina. Úspěšností zákroků (90,7 %) i průměrem obdržených gólů (2,44) se v ligové konkurenci řadí do druhé desítky.
Jeho přínos však leží trochu jinde: ve schopnosti vyhrávat zápasy.
Sympatický chlapík schytal na startu sezony sedm gólů od Vancouveru, o tři týdny později inkasoval pětkrát proti Carolině. Edmonton však díky své našlapané ofenzivě oba zápasy vyhrál (9:7 a 6:5). Sázka na Leviho se nejvíce vyplácí ve chvíli, kdy se mužstvo před ním prosazuje méně. Kanaďan zvládá zavírat svou branku, když to tým potřebuje.
„Skvěle čte hru. Je radost sledovat jeho soutěživost, chce být u těsných zápasů. Chce nám dát každý večer dát šanci na výhru,“ smekl před brankářem útočník Ryan Nugent-Hopkins o víkendu po těsné výhře, kdy Levi vynuloval torontské střelce.
„Je to zatraceně dobrý brankář. Poznali jsme to hned, jak dorazil na kemp – zkoušeli jsme na něj střílet, ale nedokázali jsme ho překonat,“ pokračoval zkušený forvard.
Levi nepoutá pozornost jen kvalitními sportovními výkony, ale i svým mentálním nastavením. Hokejová veřejnost si stále více všímá jeho klidu a schopnosti se soustředit.
„Je vidět, že má své pohyby i návraty do obranných pozic naprosto pod kontrolou. Dokáže se prodrat přes clony a nikdy se neocitá v situaci, kdy by jen bezmocně dobíhal hru,“ popisuje bývalý brankář Carter Hutton v podcastu na webu Daily Faceoff.
Už v Buffalu, do jehož organizace Levi v minulých sezonách patřil, zaujal svým opakovaným rituálem během komerčních přestávek. Ve volné chvíli si popojel směrem k mantinelu nebo modré čáře, otočil se k brance, klekl na kolena a soustředil se na meditaci a dechová cvičení.
„Je snadné udělat zákrok na tréninku, kde není žádný tlak. Ale co když jde o prodloužení sedmého zápasu finále? Dokážete ten zákrok udělat i tehdy? Pokud člověk zvládne zůstat v klidu a ke každému puku přistupovat se stejnou důležitostí, bude to mnohem snazší,“ komentoval tehdy své hokejové uvažování.
Podívejte se na nový rituál Devona Leviho:
V posledních týdnech na sebe čtyřiadvacetiletý gólman upozornil úkonem, kdy sundá vyrážečku, položí holou dlaň na ledovou plochu a soustředěně v této pozici setrvává.
„Je to jen takový malý rituál, abych se spojil s ledem,“ usmíval se o víkendu Levi. „Díky tomu se lépe soustředím, mám rád ten pocit chladu. Ve filmu Gladiátor je scéna, kde hlavní hrdina nabere do dlaně písek a tak si s ním pohrává. Vždycky se mi to líbilo,“ vysvětluje.
„Začal jsem s tím letos. Nevím, jestli jsem to začal dělat právě kvůli Gladiátorovi, ale byla to skvělá scéna, na kterou jsem si rozhodně vzpomněl.“
Cesta do Edmontonu vedla přes Prahu
O místo v brankovišti se Levi dělí se zkušenějším parťákem Tristanem Jarrym. Jejich vytížení je zatím docela rovnoměrné, odehraný čas však zkresluje zranění, se kterým se Levi musel vypořádat. Na přelomu října a listopadu chyběl zhruba dva týdny a vynechal sedm zápasů.
Edmontonská dvojice gólmanů před sezonou nebudila dojem hvězdného tandemu. Čtyřiadvacetiletý Levi přišel v létě z Buffala, kde se neprosadil do prvního týmu, a protřelý třicátník Jarry o pár měsíců dřív, když ztratil pozici v Pittsburghu.
První čtvrtina základní části však naznačila, že cesta, kterou se Oilers vydali, může být úspěšná. Udrží maskovaní muži kvalitní – a pro Edmonton tolik potřebný – standard i v dalších měsících?
Pro Leviho může být letošní sezona průlomem mezi elitu. V roce 2020 ho draftovala Florida až v sedmém kole a na jihu Spojených států se neprosadil. Do Buffala přicházel s pověstí velkého talentu, po solidním startu v sezoně 2022/23 se však ani u Sabres nedokázal trvale prosadit.
V říjnu 2024 nastoupil v pražské O2 areně proti New Jersey v rámci NHL Global Series, většinu sezony ale nakonec odchytal na farmě. A v loňském ročníku si mezi elitou nepřipsal ani jeden start.
Letní přesun do Edmontonu byl proto vítaným impulsem, který zatím jemu i celému týmu kanadskému prospívá.