dahu Dan Hübsch Autor:

14:35

Jako by rok starou prohru chtěli zavát všemi možnými způsoby. Jiný přístup se nabízí, když hokejový Edmonton zase postoupil do finále NHL a opět ho čeká Florida. Proti obhájcům Stanley Cupu vyrukuje kanadský celek, co byl na startu play off pomalu na odpis. Postupně se ale zlepšil. A když ukončil sérii s Dallasem, od soupeře z Texasu sklízel chválu.