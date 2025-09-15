Premium

Zemřela legenda New York Rangers. Gólman Giacomin patřil do Síně slávy NHL

Autor:
  20:11
Ve věku 86 let zemřel hokejový brankář Ed Giacomin, člen Síně slávy a legenda klubu New York Rangers. Na webu to uvedla NHL, v níž rodák ze Sudbury v Ontariu hrál v letech 1965 až 1978. Za Rangers odehrál do roku 1975 v elitní lize 539 zápasů, zbylých 71 utkání kariéry odchytal za Detroit.

Bývalý brankář New York Rangers Ed Giacomin zemřel ve věku 86 let. | foto: Profimedia.cz

Giacomin byl pětkrát vybrán do Utkání hvězd a v roce 1971 získal společně s kolegou Gillesem Villemurem Vezinovu trofej tehdy udělovanou gólmanům týmu, jenž obdržel nejméně branek v základní části.

„Eddie Giacomin byl po dekádu důležitým členem naší organizace a ztělesňoval to, co znamená být Ranger. Nejde se bavit o historii klubu a přitom Eddieho vynechat,“ píše ve vzpomínce newyorský klub.

„Legendární útoční Rod Gilbert nazval Eddieho srdcem týmu a my nedokážeme najít lepší slova proto, jak jednoho z nejlepších brankářů hokejové historie uctít. Rodině a pozůstalým přejeme upřímnou soustrast a hodně síly v těžkém období,“ stojí dále v kondolenci.

Krádež! Kde jste nechali čest? Aneb nejšílenější konec v dějinách NHL

S NHL se Giacomin rozloučil po 610 duelech, v nichž vychytal 290 výher a 54 čistých kont. V roce 1987 byl zvolen do Síně slávy a dva roky nato Rangers vyřadili z užívání jeho číslo 1.

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Jágr chyběl

Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Kometa vynulovala Spartu, Pardubice zdolaly Boleslav. Poprvé slaví Mora i Rytíři

Třetí kolo hokejové extraligy je minulostí. Zůstal po něm jediný stoprocentní tým - brněnská Kometa. Aktuální mistr přehrál na domácím ledě Spartu 2:0. Další šestibodový tým, Plzeň, v domácí premiéře...

Sváteční střelec táhne Kladno. Hradec chci kvůli bráchovi vždycky porazit, hlásí Klíma

Za celou minulou sezonu dal pět gólů, ve svém rekordním ročníku 2021/22 se trefil osmkrát. Hokejový útočník Kelly Klíma rozhodně nepatří k elitním střelcům, teď se ale na své poměry utrhl. V úvodních...

15. září 2025  16:10

Zajíček očaroval Boston. Líbily se betony i výkon: Chytal úžasně, chválil ho trenér

Sotva usedl do kabiny a rozepnul si tašku, stal se z něj hit. Zpoza zipu mu totiž koukaly černožluté betony, tedy přesně v barvách Bostonu. „Jo, vyslechl jsem si spoustu dobrých komentářů!“ pravil...

15. září 2025  14:44

Sám jsem si nahrál na gól, smál se Mandát. Do Budějovic se těší na kamaráda

Po úvodních třech extraligových kolech vládne týmové produktivitě se sedmi body kapitán pardubických hokejistů Lukáš Sedlák, zdatně mu však sekunduje Jan Mandát. Ten je se třemi přesnými trefami...

15. září 2025  14:01

Ještě si zvykám, říká Flynn. Trenéři si ho dobírali na tiskovce: Pořád chodí poslední?

Jeden gól a dvě asistence. Takovou bilanci z dosavadních tří utkání v třineckém dresu má Oscar Flynn, který si zvyká na spolupráci v elitní lajně s Martinem Růžičkou a Andrejem Nestrašilem. „Jsem rád...

15. září 2025  13:07

Vlastňák, co se často nevidí. Český gólman prožil těžký návrat, u kouče našel zastání

Hned věděl, že šlo o moment, který pobaví nejednoho hokejového fanouška. Smutně sklopil hlavu, pomalu se došoural k vlastní brance, kam pár chvilek předtím po velké chybě uklidil puk. Gólman Tomáš...

15. září 2025  12:58

Litvínov má nového hlavního partnera. Dál se shání majitel, který klub zachrání

Světlo na konci tunelu? O hokejový Litvínov, který po sezoně ztratí většinového majitele Orlen Unipetrol, je mezi sponzory zájem. Extraligový klub v tiskové zprávě oznámil, že získal nového hlavního...

15. září 2025  11:19

Přivítají Budějovice silného sponzora? Nelpíme na tom zůstat akcionáři, tvrdí šéf

Generální manažer Stanislav Bednařík hovoří o případném vstupu silného podnikatele nebo firmy, jako se to děje v řadě dalších klubů. Těší ho spolupráce s prvoligovým Táborem a vnímá rostoucí kvalitu...

15. září 2025

Čajan složil maturitu a debutoval za Litvínov: Fanoušci? Hukot a husí kůže!

Během jednoho týdne zvládl maturitu školní i sportovní. Čtyři dny po zkoušce z dospělosti složil litvínovský brankář Pavel Čajan zkoušku z extraligového hokeje. Během ní ho uhranula atmosféra na...

15. září 2025  7:17

Třineckou výhru nad Libercem ke konci třetí třetiny vystřelili obránci

Góly obránců Marinčina a Nedomlela během 98 vteřin v závěrečných šesti minutách třetí třetiny hokejoví Oceláři Třinec otočili stav utkání s Libercem. Jejich výhru 4:2 ve třetím kole extraligy pečetil...

14. září 2025  20:55

Výhru Komety zastínil incident v hledišti. Fanoušek vystartoval na trenéra Grosse

Místo zasloužené a poctivě odedřené výhry 2:0 proti největšímu extraligovému rivalovi řešili hokejoví fanoušci Komety Brno, co se vlastně dělo u střídaček po skončení utkání. Domácí trenéři Kamil...

14. září 2025  20:52

Mladý kladenský střelec. Navrátilec Bareš cítí novou éru klubu. Nádhera, říká

Druhý nejmladší útočník extraligového Kladna, přesto naprosto klíčový. To je navrátilec Adam Bareš, teprve jedenadvacetileté křídlo. Po více než čtyřech letech ve Finsku se vrátil domů, aby pomohl...

14. září 2025  20:29

Kometa vynulovala Spartu, Pardubice zdolaly Boleslav. Poprvé slaví Mora i Rytíři

Třetí kolo hokejové extraligy je minulostí. Zůstal po něm jediný stoprocentní tým - brněnská Kometa. Aktuální mistr přehrál na domácím ledě Spartu 2:0. Další šestibodový tým, Plzeň, v domácí premiéře...

14. září 2025  20:19

