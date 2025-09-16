Kanonýr Václav Nedomanský krátce hrál s Giacominem na sklonku jeho kariéry v Detroitu na podzim 1977.
Kdyby českoslovenští komunisté nevěznili občany v jejich rodné zemi, mohli se dva budoucí členové Hokejové síně slávy sejít už mnohem dřív na Manhattanu.
Newyorský manažer Emile Francis totiž před šedesáti lety přivedl šikovného gólmana z Providence Reds v American Hockey League. A zároveň usiloval o přestup Nedomanského ze Slovanu Bratislava.
Jenže vrchnost urostlému centrovi povolení k přestupu do NHL neudělila. Dál ho šikanovala a v podstatě ho donutila k emigraci, jak popisuje v knize Můj nejslavnější únik. Po štacích v Torontu a Birminghamu se ocitl v Detroitu.
„Eddieho si samozřejmě pamatuju, chytal zvláštním stylem, většinu kariéry nepoužíval masku,“ říká Nedomanský pro iDNES Premium.
Naši fanoušci na mě bučeli, protože jsem překonal Eddieho. Při dalším střídání jsem se u něj stavil a řekl mu, že mě to mrzí. Ale on mě uklidňoval: Kašli na to, jenom děláš svou práci.