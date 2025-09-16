Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Zemřel miláček Eddie. Promiň, že jsem ti dal gól, omlouval se mu soupeř

Premium

Fotogalerie 2

Brankář Rangers Ed Giacomin v zápase proti Torontu v roce 1970. | foto: Profimedia.cz

Karel Knap
  20:00
Jako by se tenkrát svět dočista zbláznil. Diváci v Madison Square Garden v listopadu 1975 naštvaně bučeli na domácího útočníka Stevea Vickerse poté, co skóroval za Rangers proti Detroitu. No fakt! Totálně totiž zbožňovali brankáře Eddieho Giacomina, jehož si Red Wings o dva dny dříve vytáhli právě z New Yorku. Mnohé z nich v pondělí náhle přepadl smutek, když se dozvěděli o jeho smrti.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Kanonýr Václav Nedomanský krátce hrál s Giacominem na sklonku jeho kariéry v Detroitu na podzim 1977.

Kdyby českoslovenští komunisté nevěznili občany v jejich rodné zemi, mohli se dva budoucí členové Hokejové síně slávy sejít už mnohem dřív na Manhattanu.

Newyorský manažer Emile Francis totiž před šedesáti lety přivedl šikovného gólmana z Providence Reds v American Hockey League. A zároveň usiloval o přestup Nedomanského ze Slovanu Bratislava.

Jenže vrchnost urostlému centrovi povolení k přestupu do NHL neudělila. Dál ho šikanovala a v podstatě ho donutila k emigraci, jak popisuje v knize Můj nejslavnější únik. Po štacích v Torontu a Birminghamu se ocitl v Detroitu.

„Eddieho si samozřejmě pamatuju, chytal zvláštním stylem, většinu kariéry nepoužíval masku,“ říká Nedomanský pro iDNES Premium.

Naši fanoušci na mě bučeli, protože jsem překonal Eddieho. Při dalším střídání jsem se u něj stavil a řekl mu, že mě to mrzí. Ale on mě uklidňoval: Kašli na to, jenom děláš svou práci.

Steve Vickers

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Zlín vs. SokolovHokej - 3. kolo - 17. 9. 2025:Zlín vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
17. 9. 17:30
  • 1.60
  • 4.51
  • 4.39
Chomutov vs. KolínHokej - 3. kolo - 17. 9. 2025:Chomutov vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
17. 9. 17:30
  • 1.75
  • 4.39
  • 3.59
Přerov vs. VsetínHokej - 3. kolo - 17. 9. 2025:Přerov vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
17. 9. 17:30
  • 3.25
  • 4.41
  • 1.85
Olomouc vs. KladnoHokej - 4. kolo - 17. 9. 2025:Olomouc vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
17. 9. 18:00
  • 2.30
  • 4.20
  • 2.58
Litoměřice vs. SlaviaHokej - 3. kolo - 17. 9. 2025:Litoměřice vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
17. 9. 18:00
  • 1.80
  • 4.30
  • 3.47
Třebíč vs. JihlavaHokej - 3. kolo - 17. 9. 2025:Třebíč vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
17. 9. 18:00
  • 2.62
  • 4.10
  • 2.22
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Jágr chyběl

Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Zajíček očaroval Boston. Líbily se betony i výkon: Chytal úžasně, chválil ho trenér

Sotva usedl do kabiny a rozepnul si tašku, stal se z něj hit. Zpoza zipu mu totiž koukaly černožluté betony, tedy přesně v barvách Bostonu. „Jo, vyslechl jsem si spoustu dobrých komentářů!“ pravil...

Zemřel miláček Eddie. Promiň, že jsem ti dal gól, omlouval se mu soupeř

Premium

Jako by se tenkrát svět dočista zbláznil. Diváci v Madison Square Garden v listopadu 1975 naštvaně bučeli na domácího útočníka Stevea Vickerse poté, co skóroval za Rangers proti Detroitu. No fakt!...

16. září 2025

Jsem připravený nést následky, omluvil se fanoušek Grossovi. Trenér zaplatí pokutu

Trenér hokejové Sparty Pavel Gross dostal po konfliktu s podnapilým fanouškem po nedělním extraligovém utkání v Brně pokutu 30 000 korun za nesportovní chování. Kometě nařídil šéf disciplinární...

16. září 2025  17:01,  aktualizováno  18:56

Pardubice opět venku prohrály. Brno zůstává stoprocentní, padly Třinec i Sparta

Aktualizujeme

Šesti duely pokračoval v úterý nový extraligový ročník. Čtvrté kolo rozehrála Mladá Boleslav, která doma udolala Třinec 2:1. Pardubice padly na ledě Českých Budějovic a i podruhé v aktuální sezoně...

16. září 2025  17:15

Vyhovuje nám to. Kdepak, je to nefér! Hráči se neshodnou, jestli chtějí změny v NHL

Věčné téma. Často diskutované, analyzované ze všech stran, ale změna se stále nedostavuje. Proč? Protože NHL si neoblomně stojí za svým a její šéf Gary Bettman nehodlá současný formát play off...

16. září 2025  16:30

Míst je málo, zájemců hodně. Kdo se může z extraligy probojovat až na olympiádu?

Volných míst nebude moc. Většinu soupisky obsadí hokejisté z NHL, brankoviště dokonce velmi pravděpodobně kompletně. V boji o únorové olympijské hry v Itálii tak zbude pro české hráče z Evropy...

16. září 2025  14:03

Stadion pro univerzitní hokej na Štvanici? Stál by až 700 milionů, Praha má zájem

Mají sen. Znovu postavit zimní stadion na pražské Štvanici, kde čeští hokejisté v roce 1947 poprvé slavili titul mistrů světa a který před čtrnácti lety definitivně zmizel. Ten nový, zhruba pro dva a...

16. září 2025

Nepříjemné, ale nesmíme si to pouštět do hlav, velí hradecký Jergl po třech prohrách

V úterý večer si v případě úspěchu budou moci říct, že stejně jako před rokem možná mají nejhorší za sebou. K tomu ale potřebují soupeře z Plzně poslat domů s porážkou. Bylo by v této sezoně poprvé....

16. září 2025  9:10

Stáhl hvězdu, pomluvil ji a dostal padáka. Kouč DeBoer teď lituje: Viníky jsme všichni

Víc jak tři měsíce uplynuly od okamžiku, kterým si zadělal na vyhazov. Uznávaný kanadský kouč Peter DeBoer už snad v Dallasu ani nemohl pokračovat. Jednak mu potřetí v řadě s týmem v NHL těsně uniklo...

16. září 2025

Zemřela legenda New York Rangers. Gólman Giacomin patřil do Síně slávy NHL

Ve věku 86 let zemřel hokejový brankář Ed Giacomin, člen Síně slávy a legenda klubu New York Rangers. Na webu to uvedla NHL, v níž rodák ze Sudbury v Ontariu hrál v letech 1965 až 1978. Za Rangers...

15. září 2025  20:11

Sváteční střelec táhne Kladno. Hradec chci kvůli bráchovi vždycky porazit, hlásí Klíma

Za celou minulou sezonu dal pět gólů, ve svém rekordním ročníku 2021/22 se trefil osmkrát. Hokejový útočník Kelly Klíma rozhodně nepatří k elitním střelcům, teď se ale na své poměry utrhl. V úvodních...

15. září 2025  16:10

Zajíček očaroval Boston. Líbily se betony i výkon: Chytal úžasně, chválil ho trenér

Sotva usedl do kabiny a rozepnul si tašku, stal se z něj hit. Zpoza zipu mu totiž koukaly černožluté betony, tedy přesně v barvách Bostonu. „Jo, vyslechl jsem si spoustu dobrých komentářů!“ pravil...

15. září 2025  14:44

Sám jsem si nahrál na gól, smál se Mandát. Do Budějovic se těší na kamaráda

Po úvodních třech extraligových kolech vládne týmové produktivitě se sedmi body kapitán pardubických hokejistů Lukáš Sedlák, zdatně mu však sekunduje Jan Mandát. Ten je se třemi přesnými trefami...

15. září 2025  14:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.