Třemi body pomohl k vysoké výhře. Ale Strome i smutnil, zmeškal narození dcery

„Jsem na ženu opravdu hrdý. Ale je to těžké, protože člověk chce být u narození svých dětí. Netušil jsem, že se všechno seběhne tak rychle,“ líčil dojatě po zápase, v němž pomohl k výhře Capitals (8:4) třemi nahrávkami.
Osmadvacetiletý útočník přiznal, že se o přesunu partnerky do porodnice dozvěděl, ještě než vstoupil do montrealského stánku Bell Centre. „Věděl jsem, že ta chvíle přichází. Manželka to ucítila dvě hodiny před začátkem zápasu. Hlavou mi problesklo tolik emocí. Musel jsem zavolat posily, aby mohla odjet do nemocnice,“ líčil v kabině po utkání.
„Prožíval jsem šílené okamžiky, v první třetině jsem rozhodně nemyslel na hokej. O přestávce mi zavolali, že je dcera na světě. Je to neuvěřitelné, vůbec nedokážu popsat, jak moc jsem na Tayler hrdý.“
Přestože měl v hlavě spoustu nehokejových myšlenek, na ledě rozhodně nebylo nic znát. Utekla jen minuta hry a už po vyhraném vhazování posouval zadovkou puk na Alexandra Ovečkina, který poslal Washington do vedení.
„Myslím, že Dylan to cítil už od první třetiny. Byl nezastavitelný,“ řekl čtyřbodový kapitán Capitals, který po další Stromeově přihrávce skóroval v závěrečné části, dvě minuty před koncem pak přidal gól do prázdné branky a slavil hattrick.
Sám Strome se na výhře hostů nakonec podílel třemi asistencemi, když se zapojil také do kombinace před trefou Ethena Franka. A navzdory velkému psychickému vypětí strávil na ledě devatenáct minut.
„Nemůžu se dočkat, až dcerku uvidím... Nikdy už něco takového snad nezažiju. Doufám, že ani nikdo jiný, takový pocit bezmocnosti,“ popisoval a častokrát se odmlčel.
„Především se chcete ujistit, že jsou všichni v pořádku. V první třetině jsem si ještě myslel, že se možná včas dostanu domů. To se ale nestalo.“
Nakonec se ale mohl radovat z narození zdravé dcerky i hokejového vítězství.