Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Třemi body pomohl k vysoké výhře. Ale Strome i smutnil, zmeškal narození dcery

Autor:
  12:42
Zatímco centr Dylan Strome z Washingtonu stál ve středovém kruhu a připravoval se na úvodní buly proti Montrealu, jeho žena už byla v porodnici. Hned během první přestávky se pak dozvěděl, že doma brzy přivítá třetí dceru. Kanadský hokejista se rozplakal štěstím i smutkem zároveň.
Centr Washingtonu Dylan Strome vede puk, proti němu zasahuje Phillip Danault z...

Centr Washingtonu Dylan Strome vede puk, proti němu zasahuje Phillip Danault z Los Angeles Kings. | foto: Geoff BurkeReuters

Dylan Strome a Tom Wilson se ženou za pukem v brankovišti Ottawy.
Karel Vejmelka v bráně Arizony, ostřeluje ho Dylan Strome z Chicaga.
Radko Gudas (7) vypomáhá floridskému brankáři Sergeji Bobrovskému v zápase s...
U mantinelu Martin Nečas z Caroliny, za ním Dylan Strome z Chicaga.
8 fotografií

„Jsem na ženu opravdu hrdý. Ale je to těžké, protože člověk chce být u narození svých dětí. Netušil jsem, že se všechno seběhne tak rychle,“ líčil dojatě po zápase, v němž pomohl k výhře Capitals (8:4) třemi nahrávkami.

Osmadvacetiletý útočník přiznal, že se o přesunu partnerky do porodnice dozvěděl, ještě než vstoupil do montrealského stánku Bell Centre. „Věděl jsem, že ta chvíle přichází. Manželka to ucítila dvě hodiny před začátkem zápasu. Hlavou mi problesklo tolik emocí. Musel jsem zavolat posily, aby mohla odjet do nemocnice,“ líčil v kabině po utkání.

„Prožíval jsem šílené okamžiky, v první třetině jsem rozhodně nemyslel na hokej. O přestávce mi zavolali, že je dcera na světě. Je to neuvěřitelné, vůbec nedokážu popsat, jak moc jsem na Tayler hrdý.“

Přestože měl v hlavě spoustu nehokejových myšlenek, na ledě rozhodně nebylo nic znát. Utekla jen minuta hry a už po vyhraném vhazování posouval zadovkou puk na Alexandra Ovečkina, který poslal Washington do vedení.

„Myslím, že Dylan to cítil už od první třetiny. Byl nezastavitelný,“ řekl čtyřbodový kapitán Capitals, který po další Stromeově přihrávce skóroval v závěrečné části, dvě minuty před koncem pak přidal gól do prázdné branky a slavil hattrick.

Sám Strome se na výhře hostů nakonec podílel třemi asistencemi, když se zapojil také do kombinace před trefou Ethena Franka. A navzdory velkému psychickému vypětí strávil na ledě devatenáct minut.

„Nemůžu se dočkat, až dcerku uvidím... Nikdy už něco takového snad nezažiju. Doufám, že ani nikdo jiný, takový pocit bezmocnosti,“ popisoval a častokrát se odmlčel.

„Především se chcete ujistit, že jsou všichni v pořádku. V první třetině jsem si ještě myslel, že se možná včas dostanu domů. To se ale nestalo.“

Nakonec se ale mohl radovat z narození zdravé dcerky i hokejového vítězství.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Č. Budějovice vs. Ml. BoleslavHokej - 24. kolo - 21. 11. 2025:Č. Budějovice vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
21. 11. 17:30
  • 2.15
  • 4.25
  • 2.78
Hradec Kr. vs. SpartaHokej - 24. kolo - 21. 11. 2025:Hradec Kr. vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
21. 11. 18:00
  • 2.38
  • 4.19
  • 2.60
Kladno vs. KometaHokej - 24. kolo - 21. 11. 2025:Kladno vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
21. 11. 18:00
  • 2.45
  • 4.11
  • 2.45
Pittsburgh vs. MinnesotaHokej - - 22. 11. 2025:Pittsburgh vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
22. 11. 01:00
  • 2.33
  • 3.99
  • 2.63
Buffalo vs. ChicagoHokej - - 22. 11. 2025:Buffalo vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
22. 11. 01:00
  • 1.88
  • 4.13
  • 3.46
Winnipeg vs. CarolinaHokej - - 22. 11. 2025:Winnipeg vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
22. 11. 02:00
  • 2.73
  • 3.95
  • 2.27
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

Třemi body pomohl k vysoké výhře. Ale Strome i smutnil, zmeškal narození dcery

Centr Washingtonu Dylan Strome vede puk, proti němu zasahuje Phillip Danault z...

Zatímco centr Dylan Strome z Washingtonu stál ve středovém kruhu a připravoval se na úvodní buly proti Montrealu, jeho žena už byla v porodnici. Hned během první přestávky se pak dozvěděl, že doma...

21. listopadu 2025  12:42

Že tolik nehraju? S tím jsem ale počítal. Tomášek poznává tvrdou realitu NHL

Premium
David Tomášek (86) slaví gól se spoluhráči z Edmonton Oilers.

Prožívá stejnou změnu jako už tolik jeho předchůdců. V Evropě dominantní hokejista se po přesunu do NHL stal řadovým vojákem. Občas potřebným, jindy opomíjeným a přebytečným. Ale stížnosti jsou tím...

21. listopadu 2025

Ropáci na led, prosím! Z fanoušků Litvínova jsou sponzoři, dají až tři miliony

Litvínov, 12. 9. 2025. Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary, hokejová...

I fanouškovské volání o pomoc, které chytilo za srdce celou hokejovou republiku a zvedlo vlnu žluto-černé solidarity, přispělo ke spáse extraligového Litvínova. A co víc, přičinlivý fanklub Ropáci on...

21. listopadu 2025

Musíme si každý sáhnout do svědomí. Třinec podle Daňa spasí jednoduchost

Třinecký Daňo propasíroval kotouč za záda Hrachoviny.

Už na konci čtvrté minuty se třinečtí Oceláři v Ostravě zásluhou Marka Daňa dostali do vedení. S Vítkovicemi ovšem v předehrávce 24. kola extraligy prohráli 2:3. „Chtěli vyhrát víc než my. Po tom...

21. listopadu 2025  8:37

Nečas v NHL asistoval u tří gólů, Vladař byl zvolen hvězdou zápasu

Martin Nečas s Nathanem MacKinnonem oslavují další trefu.

Vedoucí tým hokejové NHL Colorado ve čtvrtek přejel 6:3 Rangers i díky třem asistencím Martina Nečase, který se tak posunul na průběžné páté místo ligové produktivity. Za svůj výkon byl český útočník...

21. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  8:21

Fanoušci skandovali moji přezdívku poprvé v životě, zářil Subban po výhře

Malcolm Subban má na kontě první extraligové vítězství.

Kanadský gólman Malcolm Subban má za sebou vítěznou premiéru v české nejvyšší soutěži. Jednadvaceti zákroky pomohl Pardubicím k výhře 4:1 nad Karlovými Vary. Po utkání si dlouho užíval děkovačku s...

20. listopadu 2025  21:27

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

20. listopadu 2025  17:15,  aktualizováno  20:47

Kovář přidá pátý rok v hokejové Spartě. O konci kariéry zatím neuvažuji, prohlásil

Sparťanský brankář Jakub Kovář.

Brankář Jakub Kovář prodloužil smlouvu s hokejovou Spartou a bude za pražský klub chytat i v příští extraligové sezoně. Sedmatřicetiletý gólman aktuálně působí v týmu čtvrtým rokem.

20. listopadu 2025  17:38

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

20. listopadu 2025  15:40

Litvínov nezhasne! Orlen převede akcie na legendy kolem Šlégra, pomůže i finančně

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Žal se odkládá! Hokejový Litvínov a jeho fanoušci, vystresovaní nejistou budoucností, získávají klid. Končící většinový majitel Orlen Unipetrol převede své akcie na klubové legendy v čele s Jiřím...

20. listopadu 2025  14:55,  aktualizováno  15:15

Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

Další bizarní zranění v NHL. Útočník Floridy se popálil při grilování, chybět bude týdny

Eetu Luostarinen (27) slaví svůj gól se spoluhráči z Florida Panthers.

Hokejisté Floridy řeší další starost. Na už tak rozsáhlé marodce přibylo další jméno, konkrétně finský útočník Eetu Luostarinen. Nezranil se však ani během zápasu, ani na tréninku. Zradila ho prostá...

20. listopadu 2025  13:36

Situace je kritická. Nedotknutelný není nikdo, varuje šéf zlínských hokejistů

Jan Pravda, generální manažer hokejistů Zlína

Přiznává, že se prvoligoví hokejisté RI OKNA Zlín ocitli v kritické situaci, ze které se generální manažer klubu Jan Pravda snaží hledat cestu trenérskými i hráčskými rošádami. Na jeho místo se navíc...

20. listopadu 2025  10:25,  aktualizováno  11:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.