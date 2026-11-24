Když před sedmi lety v zámoří přijímali kanonýra Václava Nedomanského do Síně slávy, vítal ho ve vybrané společnosti přímo na pódiu jeho přítel a bývalý skvělý útočník Frank Mahovlich.
Váleli spolu v sedmdesátkách za Toronto Toros a Birmingham Bulls v zámořské profesionální soutěži WHA.
„Po mé emigraci se jako jediný ozval a nabídl, že mi s čímkoliv pomůže, což na mě udělalo ohromný dojem,“ vzpomínal „Big Nedo“ v knize Můj nejslavnější únik.
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„Novinářům se zdály podobné naše slovanské obličeje i herní styly. Klapalo nám to, když nás postavili do jedné lajny. Stříleli jsme fůry gólů.“
„V Birminghamu jsme si s Frankem pronajali byt, v němž jsme bydleli s jeho želvou, kterou pojmenoval Sam. Celebritu s přezdívkou Big M provázela pověst samotáře. Jeho jedinými druhy podle ní byli Sam a Václav.“
Mahovlich šestkrát pomohl svým týmům ke Stanley Cupu a v 1181 zápasech NHL posbíral 1103 bodů (533+570).
Kdyby se Larkin v Montrealu uvedl jako kdysi Mahovlich, mohli by fanoušci „Habs“ plesat. Proč?
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V lednu uplynulo 55 let od jedné z řady velkých chvil legendárního generálního manažera Sama Pollocka.
Canadiens na jaře 1970 zarmoutili své příznivce, když nepostoupili do play off. Ani start do ročníku 1970/71 se jim nepovedl.
Krátce po Novém roce ovšem Pollockovi v kanceláři zazvonil telefon a ve sluchátku se ozvala nabídka rivala Neda Harknesse, čerstvě jmenovaného do role GM v Detroitu.
„Neměli byste zájem o Franka Mahovliche?“
Zatímco venku mrzlo, Pollocka náhle zahřálo u srdce. Jako by Santa Claus dorazil do Kanady o pár týdnů později.
Za protřelého forvarda dal Mickeyho Redmonda, Guye Charrona a Bille Collinse.
Zatímco rozezlený Larkin se letos snažil z Detroitu za každou cenu zmizet, Mahovlichovi se v něm líbilo a stěhování do Montrealu bral jako nutné zlo.
Dřív působil v Torontu, kde vnímavý chlapík trpěl pod tlakem veřejnosti a dvakrát se léčil z depresí. V Canadiens na něj číhali ještě všímavější fanatici, což ho znepokojovalo.
Milý dojem na něj ale udělalo Pollockovo nenápadné gesto. Aby se čerstvá posila cítila pohodlněji, přijel ji pozdravit na letiště, překonal svůj proslulý strach z cestování vzduchem a nastoupil s ní na palubu k přesunu do Minnesoty.
Mahovlich ve třiatřiceti překonal obavy z duševního presu, nastřádal ve zbylých 38 utkáních základní části 41 bodů (17+24) a v play off překonal rekord se 27 body (14+13) ve 20 partiích, čímž zásadně přispěl k montrealskému triumfu.
O dva roky později znovu pomohl mančaftu k poháru, načež o dvanáct měsíců později odmítl Pollocka a mzdu ve výši 250 tisíc dolarů a nechal se přeplatit od Toronto Toros z WHA, kde se setkal s Nedomanským.
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Pollockův manévr z ledna 1971 podle deníku Montreal Gazette i tak stále patří mezi pět nejlepších trejdů v dějinách slovutných Canadiens.
Stejně jako kdysi za Mahovliche dal Montreal i nyní za Larkina docela objemný a štědrý balíček.
Manažer Kent Hughes věří, že právě třicetiletý olympijský šampion z Milána postrčí jeho tým ke Stanley Cupu.
A kdo ví... Třeba se pak i jeho tah zapíše do historie „Habs“.