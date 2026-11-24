Do akce naskočil téměř po měsíci, kdy byl ve svém bývalém angažmá v Detroitu suspendován. Kvůli snaze vytrucovat si přestup, čímž vrcholila několik měsíců trvající sága kolem americké hvězdy.
Larkin se vysvobození dočkal během neděle, kdy ho Red Wings vyměnili právě ke Canadiens. O několik hodin později už se představoval fanouškům tradičního kanadského klubu.
Ti si při prvních sklouznutích nové posily připravili bouřlivý potlesk, během představování sestavy se arénou rozezněl pokřik „We got Larkin!“. Tedy „Máme Larkina!“.
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„Bylo to neuvěřitelné, jsem za takové přivítání nesmírně vděčný. Kluci mi říkali, že to tady bude žít. Tohle místo nikdy nepřestane ohromovat,“ rozplýval se Larkin.
„Vyjet tady a obléct tento dres, to je něco, co jsem v kariéře ještě nezažil. Jsem moc rád, že tu teď jsem. Doufám, že takto budou skandovat pořád,“ prohodil s úsměvem.
Tedy s projevem emocí, který v posledních pěti měsících příliš nezažil. V létě totiž v Detroitu požádal o výměnu, za což později ztratil roli kapitána. Do sezony i přes neshody v dresu Red Wings naskočil, stihl deset zápasů.
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Jenže na konci října přišel další razantní krok. „Už za vás nenastoupím!“ oznámil vedení klubu, kde působil od sezony 2015/16 a kde šest let nosil kapitánské céčko.
Přišla zmíněná suspendace a vyčkávání, kdo po třicetiletém forvardovi sáhne. Nakonec tak učinil Montreal, jenž v rámci trejdu kromě čtyř voleb v budoucích draftech obětoval útočníky Kirbyho Dacha a Michaela Hage a gólmana Sama Montembeaulta.
Larkin dle předpokladů okamžitě dostal prostor mezi top šesti útočníky, na centru vedl druhou formaci. Na ledě strávil bezmála 20 minut, vyslal tři střely na branku a připsal si i premiérový bod v novém působišti. Ve druhé třetině se podílel na srovnání na 1:1 u trefy Alexe Newhooka.
Že na něj v Montrealu budou sázet, ukázalo i jeho nasazení v závěrečných chvílích hry. V nich mohl Larkin debut ještě vyšperkovat, jeho střela však odkrytou bránu minula.
„To je moment, který bych chtěl vrátit zpátky. Teprve se dostávám do tempa a chytám načasování, ale podle mě na to neexistuje žádná výmluva. Tohle prostě mělo skončit v síti,“ zlobil se sám na sebe.
Montreal tak padl 1:2 a prohrál podruhé za sebou. Doma navíc kousal už čtvrtou porážku v řadě.
Podívejte se na Larkinovu velkou šanci v závěru zápasu s Los Angeles:
LARKIN HAD A GRADE A CHANCE TO TIE IT WITH JUST SECONDS REMAINING BUT MISSED 😳 https://t.co/GDyU6op79c— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) November 24, 2026
„Vím, že kluci nejsou spokojeni, ale já tu předtím nebyl a odcházím ze zápasu s velkým nadšením a očekáváním,“ hlásila přesto nejnovější akvizice.
Olympijský šampion z letošního roku možná trochu překvapil, že se ze Spojených států vydal do Kanady. Jiní jeho parťáci z národního týmu, brankář Connor Hellebuyck a útočník Brady Tkachuk, totiž zvolili opačný směr.
Larkin si však po posledních nevydařených sezonách v Detroitu chtěl zvýšit šanci na zisk vytouženého Stanley Cupu, proto koukal po konkurenceschopných týmech.
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Montreal se pyšní kvalitním a mladým jádrem, které ale už v minulém ročníku hrálo konferenční finále. Vklad do dalších let je tak více než nadějný, což oslovilo i Larkina, jenž naopak celku přináší zkušenosti.
„Je to neuvěřitelná parta, která směřuje k něčemu výjimečnému. A možnost pracovat pod trenérem Martym St. Louisem... Mám k němu obrovský respekt jako k hráči i za to, co dělá jako kouč,“ zmínil Larkin také další důvod.
Ostatně právě od St. Louise se po premiérovém startu za Canadiens dočkal pochvaly. „Jeho výkon se mi líbil. Když je na ledě, má pod kontrolou obě strany kluziště. Líbilo se mi jeho tempo a nasazení,“ oceňoval kouč.
Směrem k Larkinovi před samotným duelem vyslal jednoduchý vzkaz: „Prostě jdi hrát a spoléhej se na své instinkty.“
Ty zatím americkému útočníkovi přinesly jednu asistenci a pozitivní dojem. A v klubu nyní doufají, že kladných momentů bude v hráčově nové etapě jen přibývat.