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Už toho bylo dost! Sága kolem trucujícího Larkina pokračuje, Detroit ho suspendoval

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  18:05
Dylan Larkin v dresu Detroitu.

Dylan Larkin v dresu Detroitu. | foto: Sergei Belski-Imagn Images

Dylan Larkin v dresu Detroitu.
Dylan Larkin v dresu Detroitu.
Adam Klapka odstrkuje Dylana Larkina.
Dylan Larkin v dresu Detroitu.
39 fotografií
Celá situace se táhne už příliš dlouho, ani jedna ze stran z ní radost mít nemůže. Sága kolem Dylana Larkina, jenž si chce v Detroitu vynutit v rámci NHL výměnu jinam, se nyní zřejmě přiblížila rozuzlení. Americký hokejista totiž odmítá za klub nastoupit, dokud se celý případ nevyřeší. A Red Wings ho za trest suspendovali.

Larkin o výměnu zažádal už téměř před pěti měsíci, situace však přes léto příliš nepokročila, a olympijský vítěz z letošního roku tak v celku zůstal.

Před sezonou přišel o kapitánské céčko, na jejím začátku si od vlastních fanoušků vyslechl pískot a bučení. I přesto naskočil do deseti zápasů, ve kterých zaznamenal šest bodů (2+4).

Jenže další starty ani zápisy do statistik zatím nepřidá.

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„Dylan už má té situace dost. Domníváme se, že se během celého procesu choval velmi profesionálně a ochotně spolupracoval,“ vysvětloval ve čtvrtek hráčův agent Pat Brisson, proč jeho klient za Detroit nehodlá dál nastupovat.

Red Wings prý měli dostatek času na provedení trejdu, který však nevyužili. A Larkin tak sáhl k nepříliš příjemnému verdiktu.

„Jeho rozhodnutí nás zklamalo, zejména s ohledem na jeho závazky vůči klubu a spoluhráčům. Dylana jsme proto suspendovali bez nároku na mzdu. Nadále budeme zkoumat možnosti jeho výměny,“ vysvětloval detroitský prozatímní generální manažer Shawn Horcoff.

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Ten ve funkci nahradil Stevea Yzermana, který s Larkinem neměl za svého působení příliš vřelý vztah. Vyslechl si od něj mimo jiné výhrady k fungování na přestupovém trhu a do role kapitána ho jmenoval o dva roky později, než sám Larkin předpokládal.

Možná částečně i kvůli takto složitým vztahům se rozhodl klub opustit, na čemž nic nezměnil ani následný Yzermanův vyhazov.

Celá sága velmi připomíná situaci kolem jiné americké hvězdy – gólmana Connora Hellebuycka. Ten si po dlouhém čekání nakonec vynutil trejd do New Jersey, avšak během suspendace, kdy měl pozastavenou výplatu, přišel přibližně o 20 milionů korun.

Dylan Larkin v dresu Detroitu.

Peníze nyní nově tratí i Larkin. A stejně jako v Hellebuyckově případě vytvořili fanoušci stránku, která ušlou mzdu počítá. Denně Larkin ztrácí 41 237 dolarů (cca 900 tisíc korun). O takovou částku bude každých 24 hodin přicházet až do uzavření dohody s jiným celkem.

Hledání nového týmu však komplikuje mimo jiné Larkinův seznam deseti týmů, kam by byl ochotný zamířit.

„Jednali jsme s nimi, mluvili jsme i s dalšími celky z celé ligy, které o Dylana projevily zájem. Snažíme se najít řešení, které bude vyhovovat oběma stranám,“ přiblížil Horcoff.

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Nepřekvapí, že mezi týmy jsou pravidelní adepti na zisk Stanley Cupu, který Larkinovi chybí.

„Je zřejmé, že má pocit, že s některými těmito týmy se vedla jednání, která byla na spadnutí a mohla být uzavřena. Proto vyvíjí tlak. Detroitu se nezdá protihodnota v hráčích do budoucna a nemůže si dovolit nevýhodný trejd. Za Larkina potřebuje jednoho či dva slušné hráče,“ napsal renomovaný insider Darren Dreger.

Otázkou je, který z preferovaných klubů po třicetiletém forvardovi sáhne. Favority podle zpráv ze zámoří můžou být Washington či Tampa, zájem v posledním týdnu projevily také Minnesota, Carolina a New Jersey, které už má díky Hellebuyckovi zkušenost se ziskem trucujícího hráče.

Dylan Larkin v dresu Detroitu.

Detroit už bez Larkina zvládl svůj poslední zápas, s Chicagem si poradil 4:1. Řeč se však po výhře stočila i směrem k hráči, který v utkání nenastoupil.

„Jdeme dál. Tohle už trvá příliš dlouho a my jsme nemluvili o ničem jiném. Odehráli jsme sakra dobrý zápas. Mohlo to dopadnout jakkoliv – po návratu z výjezdu, se vším, co se dělo kolem, s několika zraněními –, ale tým se semkl a hrál jako jeden celek. O tom bych rád mluvil,“ reagoval trenér Todd McLellan.

„Někdy všechny tyhle nesmysly dokážou tým semknout a oni pak drží při sobě. Netvoří se tu žádné oddělené partičky,“ dodal přesto k náročnému období.

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To se pochopitelně dotklo i Larkinových dřívějších parťáků, kteří absenci bývalého kapitána vnímají nejen po herní stránce, ale vzhledem k dlouhé společné historii i po té lidské.

„Je to samozřejmě těžké, ale nakonec hlavně chcete, aby byl šťastný. A pokud to nebude tady, snad to bude někde jinde,“ hledal pochopení obránce Moritz Seider.

„Je to jeho rozhodnutí. Jsme spokojeni s kluky, co tu jsou, a věříme v náš tým. Jsme připraveni jít dál a dál vyhrávat,“ burcoval pak forvard Alex DeBrincat.

Připraven jít dál je i Larkin. Kde nakonec zakotví?

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