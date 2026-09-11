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Ty už kapitánem nejsi, ty už ne. Larkin ale v Detroitu přípravu i tak zahájí

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  19:33
Kapitán Detroitu Dylan Larkin slaví svou trefu v přípravném utkání proti...

Kapitán Detroitu Dylan Larkin slaví svou trefu v přípravném utkání proti Torontu. | foto: AP

Justin Faulk a Dylan Larkin se radují z gólu Detroitu.
Dylan Larkin (v červeném) a Charlie Coyle stojí připravení na vhazování.
Brankář Philadelphie Dan Vladař inkasuje z hole detroitského kapitána Dylana...
Útočník Cole Sillinger z Columbusu s pukem před Dylanem Larkinem z Detroitu
33 fotografií
Detroitský útočník Dylan Larkin, který po minulé sezoně NHL požádal o výměnu do jiného klubu, přišel o funkci kapitána hokejistů Red Wings. Oznámilo to v pátek vedení Detroitu s tím, že Larkin ale příští týden zahájí s týmem přípravný kemp.

Larkin, jenž v únoru vybojoval s americkými hokejisty zlato na olympijských hrách v Miláně, nosil v Detroitu „céčko“ na dresu šest sezon. Když Red Wings na jaře podesáté za sebou neprošli do play off, řekl generálnímu manažerovi Steveu Yzermanovi o výměnu.

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Yzerman v červenci funkci opustil a jeho nástupce zatím nebyl jmenován. O Larkinově žádosti tak dosud nikdo nerozhodl.

Třicetiletý hráč, jenž je celou dosavadní kariéru v NHL věrný Detroitu, podle médií předložil vedení seznam týmů, do kterých by se nechal vyměnit. S Red Wings mu běží osmiletá smlouva na 69,6 milionu dolarů do roku 2031.

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Detroit v pátečním prohlášení uvedl, že nový ročník zahájí bez kapitána. O něm se rozhodne, až bude mít klub nové sportovní vedení.

Larkin má za sebou střelecky nejlepší sezonu NHL, v 74 zápasech dal 34 gólů. K nim připojil 33 asistencí.

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