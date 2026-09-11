Ty už kapitánem nejsi, ty už ne. Larkin ale v Detroitu přípravu i tak zahájí

Larkin, jenž v únoru vybojoval s americkými hokejisty zlato na olympijských hrách v Miláně, nosil v Detroitu „céčko“ na dresu šest sezon. Když Red Wings na jaře podesáté za sebou neprošli do play off, řekl generálnímu manažerovi Steveu Yzermanovi o výměnu.
|
Nervozita v Detroitu. Kde je manažer? Kde je kapitán? ptají se fanoušci. A stále čekají
Yzerman v červenci funkci opustil a jeho nástupce zatím nebyl jmenován. O Larkinově žádosti tak dosud nikdo nerozhodl.
Třicetiletý hráč, jenž je celou dosavadní kariéru v NHL věrný Detroitu, podle médií předložil vedení seznam týmů, do kterých by se nechal vyměnit. S Red Wings mu běží osmiletá smlouva na 69,6 milionu dolarů do roku 2031.
|
Kapitán na útěku. Larkin touží po Stanley Cupu a chce měnit dres, vybral tři favority
Detroit v pátečním prohlášení uvedl, že nový ročník zahájí bez kapitána. O něm se rozhodne, až bude mít klub nové sportovní vedení.
Larkin má za sebou střelecky nejlepší sezonu NHL, v 74 zápasech dal 34 gólů. K nim připojil 33 asistencí.