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Stopka od hokeje. Jecho vstoupil do asistenčního programu NHL

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  7:28
Chomutov, 12. 7. 2024. Přípravný kemp české hokejové reprezentace do 20 let....

Chomutov, 12. 7. 2024. Přípravný kemp české hokejové reprezentace do 20 let. Adam Jecho, kterého letos do NHL draftoval klub St. Louis Blues. | foto: Petr Bílek, MF DNES

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Dvacetiletý český hokejista Adam Jecho vstoupil do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA, který pomáhá hráčům či jejich rodinám v případě psychických problémů nebo závislostí. K týmu St. Louis se bronzový medailista z mistrovství světa juniorů bude moct vrátit, až k tomu dostane svolení od vedoucích programu.

Informovala o tom bez bližších podrobností NHL.

Jecho zanechal silnou stopu na loňském mistrovství světa juniorů, když 40 sekund před koncem čtvrtfinále s Kanadou rozhodl o postupu mezi čtyři nejlepší týmy. Na turnaji tehdy posbíral sedm bodů (2+5) a byl pátým nejproduktivnějším Čechem.

Loni v březnu pak se St. Louis podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu. Tým si ho vybral ve 3. kole předloňského draftu. Zlínský rodák a odchovanec má za sebou tři sezony v juniorské zámořské soutěži WHL.

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Stříbrný juniorský šampionát mu v minulém ročníku utekl na poslední chvíli, kvůli zranění ruky ho nakonec nahradil Danny Chludil.

Do nadcházejícího ročníku by měl Jecho vstoupit ve farmářském týmu Springfield Thunderbirds v nižší lize AHL.

Nejprve ho ale čeká asistenční program, kterým z českých hráčů už dříve prošel Jakub Vrána, stejnou situaci zažili také Patrik Laine či v minulé sezoně brankář Linus Ullmark.

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