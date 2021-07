Legenda, kterou nelze nahradit. Keith opustil Chicago i kvůli synovi

Sedmatřicetiletý veterán sice strávil většinu kariéry ve stínu hvězdných kolegů, ale jeho příspěvek k vytvoření malé hokejové dynastie je nesporný.

Ne nadarmo si z dosud posledního úspěšného tažení odnesl Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off. Norris Trophy, která se každoročně uděluje nejlepšímu obránci NHL, získal dokonce dvakrát.

„Když vezmete v potaz vytrvalost, odolnost a přidáte k nim úspěchy, za posledních dvacet let najdete v lize jen málo hráčů, jako je on. Chicago určitě vyřadí jeho číslo a postaví mu sochu před United Center,“ nešetřil chválou hokejový analytik televize NBC Eddie Olczyk.

O výměně dvojnásobného olympijského vítěze se šuškalo už delší dobu. Ve prospěch Edmontonu, který na oplátku poslal do Chicaga mladého beka Caleba Jonese a třetí kolo draftu 2022, nakonec rozhodlo přání strávit více času se svým synem.

Keithova bývalá manželka vychovává osmiletého Coltona v kanadském Pentinctonu. Ostřílený bek se mu přiblížil o více než dva tisíce kilometrů.

„Hrálo to obrovskou roli. Na krásná léta u Blackhawks budu vzpomínat do konce života, ale teď se už plně soustředím na nové angažmá. Udělám vše pro to, abychom získali Stanley Cup i v Edmontonu,“ prohlásil.

Oilers sice mají k dispozici Connora McDavida a Leona Draisaitla, dost možná dva nejlepší útočníky současnosti, ale na výraznější úspěch ve vyřazovací fázi NHL stále čekají. Loni překvapivě nestačili právě na Chicago, v letošním play off podlehli Winnipegu 0:4 na zápasy už v prvním kole.

Nová posila by měla kanadskému celku dodat především potřebné zkušenosti. Generální manažer Ken Holland si ostříleného zadáka vybral i přes to, že jeho výkonnost v posledních letech stagnuje. Uplynulý ročník NHL zakončil s bilancí patnácti bodů ve čtyřiapadesáti zápasech. Už nepůsobil tak jistě, zaostával v bruslení, občas vyrobil nezvyklé chyby.

Věk zkrátka nelze zastavit. O Kanaďanově vítězné mentalitě a lídrovských schopnostech ale není pochyb. „Když se podívám na soupisku, vidím spoustu skvělých hráčů. Už několikrát ukázali, čeho jsou schopní. Teď je jen potřeba to přenést do rozhodující fáze sezony,“ věří vyměněný Keith.

Blackhawks tak ztratili dalšího z velikánů. Před rokem ukončili kariéru brankář Corey Crawford a obránce Brent Seabrook. Z „nesmrtelné“ pětky zůstávají už jen Kane s Toewsem, vedle nichž se derou na výsluní nové tváře jako Alex DeBrincat, Kirby Dach, Adam Boqvist nebo třeba Dominik Kubalík.

V Chicagu svým mladým puškám věří, ale uvědomují si, že některé hráče zkrátka nelze nahradit. A Keith je rozhodně jedním z nich. „Vážíme si všeho, co pro naši organizaci udělal. Jeho odkaz nikdy nezmizí,“ ocenil klubovou legendu generální manažer Stan Bowman.