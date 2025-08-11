Premium

Dřina u jezer, steaky i squash s Hovim. Dostál se ve Finsku chystá na olympiádu

Petr Bílek
  9:30
V zemi tisíce jezer, stranou ruchu, který nevyhledává, se hokejový brankář Lukáš Dostál v potu chystá na novou sezonu. „Sport, sport a zase sport. Jedním z důvodů, proč tak tvrdě trénuju, je olympiáda,“ svěřil se hrdina mistrů světa z Prahy 2024 při sobotním Utkání Ondřeje Buchtely v Chomutově. Zápas uctil předčasně zesnulého obránce, s nímž se 25letý gólman potkával na reprezentačních kempech mládeže: „Opustil nás znenadání, obrovská rána. Těžko hledat slova.“
Lukáš Dostál.

foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Maminka Ondřeje Buchtely vhazovala při benefičním utkání pro jejího zesnulého...
Zaplněná chomutovská aréna sleduje benefiční hokejové utkání pro zesnulého...
Chomutov, 9. 8. 2025. Charitativní Utkání Ondřeje Buchtely. Autogramiáda,...
Chomutov, 9. 8. 2025. Charitativní Utkání Ondřeje Buchtely. Na repliku Stanley...
Dostál se poprvé představil na ledě coby nejlépe placený český brankář v NHL. V létě podepsal pětiletou smlouvu s dosavadním zaměstnavatelem Anaheimem na 6,5 milionu dolarů (přes 138 milionů korun) ročně. K arbitráži nakonec nedošlo.

„Není to nestandardní, když hráč dá klub k arbitráži, ale já i tým jsme rádi, že jsme se odmluvili před ní,“ oddechl si. „Dlouho jsme se oťukávali, jednání bylo velice profesionální a v duchu respektu.“

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Jeho gáže se osminásobně zvedne, což je konečně důstojné ocenění Dostálových kvalit. „Smlouvu beru hlavně jako velkou zodpovědnost do budoucna. Můj cíl byl podepsat v Anaheimu na delší dobu, protože věřím, že tým – máme nového trenéra i hráče – se bude jen zlepšovat.“

V minulé sezoně odchytal 54 zápasů v NHL s úspěšností zákroků 90,3 procenta. „Jsem rád v permanenci. Bylo fajn vyzkoušet si takovou porci utkání. Když bylo mistrovství světa, taky jsem se tomu přiblížil, ale odchytat to jen v klubu je něco úplně jiného,“ nadchlo jej vytížení. „První půlka sezony byla dost dobrá, závěr mohl být lepší. Klub byl spokojený, já většinou nejsem, protože mám na sebe nastavené velké standardy. Pro mě je podstatné pomoct týmu v klíčových momentech.“

Brněnský rodák, který vyrůstal v Bedřichovicích, většinu léta prožívá v Tampere, kde působil. V klidu, neboť tam ho až tolik nepoznávají.

Novináři vyzpovídají Lukáše Dostála po benefičním utkání pro zesnulého hokejistu Ondřeje Buchtelu.

„Po mistrovství světa v Praze jsem zůstal stejný člověk, ale velkou změnou byla sláva, co s tím přišla. Pro kluka z vesnice to byla rána, s kterou nepočítal. V Česku mám rodinu, ale po slávě neprahnu, nevyhledávám ji. Ve Finsku si po náročných sezonách můžu u jezer odpočinout a pak se soustředit na svou práci, na kvalitní přípravu,“ vysvětlil.

Jeho finský program je téměř ryze sportovní. „Každé ráno posilovna, odpoledne led nebo kardio, taky si vařím, nejradši steaky. Mám rád tenis, čtvrtým rokem ve Finsku hraju padel, který se až teď začíná rozvíjet v Česku. Na squash chodím se Sasu Hovim,“ jmenoval Dostál bývalého brankáře Komety Brno.

V létě si nejlepší gólman zlatého šampionátu 2024 odskočil i na brněnský či pardubický led.

Zemřel – a povstal! Zesnulý obránce Buchtela „dal“ gól, poklonily se mu hvězdy

„Dlouhodobě spolupracuju s Jirkou Sklenářem, teď přišel do Pardubic a klub mi umožnil párkrát trénovat s týmem. To samé Kometa,“ přiblížil a Sklenářův přístup si pochvaloval: „Je hodně klidný a přenáší to i na gólmany. Když se podíváte na kluky, které vychoval, jsou skutečně klidní. A takových je v NHL většina a ve výborných pozicích.“

Jeho novým sekundantem v Anaheimu bude Petr Mrázek, který si v NHL odkroutil už 13 sezon.

„Už jsme si psali, moc se na něj těším. Petr je skvělý člověk, poznal jsem ho při mistrovství světa. Unikání to bude v tom, že v Anaheimu máme Petera Budaje jako trenéra gólmanů, budeme mít česko-slovenskou partičku. Je to ojedinělé, vzácné,“ nadchlo Dostála. „Česká brankářská škola, kterou před lety nastolil Radek Tóth, je na hodně vysoké úrovni. S gólmany se pracuje konstantně, dělají se věci navíc, rodiče hodně objíždějí kempy.“

Dvě hlavní motivace poženou Dostála v nové sezoně. První, pozvednout Anaheim konečně do play off. Druhá, uspět na zimní olympiádě.

Chomutov, 9.8. 2025, benefiční utkání pro zesnulého hokejistu Ondřeje Buchtelu uspořádal Jakub Lauko. Lukáš Dostál zasahuje

„Co se týká Ducks, cíl jsme loni nesplnili, ale musíme koukat i na proces. Získali jsme o 21 bodů víc než v předchozí sezoně, což je největší posun v celé lize,“ potěšilo jej.

A olympiáda?

„Je to můj hnací motor. Po 12 letech se můžou zúčastnit hráči NHL a já mám štěstí, že jsem se dostal do takového bodu kariéry, že můžu o olympiádu zabojovat. Že jsem se vyhnul období, kdy na ni kluci z NHL nejezdili. Proto tak tvrdě trénuji. Nejen na start sezony, ale abych také získal nominaci na olympiádu,“ řekl Dostál, byť už mezi prvními šesti vybranými je. „Ale nikdy nevíte, co se stane... Musí být i forma.“

Přesto jej důvěra kouče Radima Rulíka těší. „Já jsem za to trenérům hrozně vděčný, ale opakuji, všechno je o výkonnosti.“

I v benefici ji ukázal, až ho fanoušci ve vyprodané chomutovské aréně museli vtipně napomenout. Kapituloval jen jednou: „Kotel na mě pořvával, no tak, Lukáši, pusť něco! Ale pro brankáře je prostě těžké pouštět góly.“ Dostálova zarputilost je pro olympijskou sezonu příslibem.

