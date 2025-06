Jedničkou draftu NHL je Kanaďan Schaefer, Mrtka jde jako 9. do Buffala

Pořadí 1. kola draftu NHL 2025 1. New York Islanders - Matthew Schaefer, obránce, Kanada 2. San Jose Sharks - Michael Misa, útočník, Kanada 3. Chicago Blackhawks - Anton Frondell, útočník, Švédsko 4. Utah Mammoth - Caleb Desnoyers, útočník, Kanada 5. Nashville Predators - Brady Martin, útočník, Kanada 6. Philadelphia Flyers - Porter Martone, útočník, Kanada 7. Boston Bruins - James Hagens, útočník, USA 8. Seattle Kraken - Jake O’Brien, útočník, Kanada 9. Buffalo Sabres - Radim Mrtka, obránce, Česko 10. Anaheim Ducks - Roger McQueen, útočník, Kanada 11. Pittsburgh Penguins - Benjamin Kindel, útočník, Kanada 12. Philadelphia Flyers - Jack Nesbitt, útočník, Kanada 13. Detroit Red Wings - Carter Bear, útočník, Kanada 14. Columbus Blue Jackets - Jackson Smith, obránce, Kanada 15. Vancouver Canucks - Braeden Cootes, útočník, Kanada 16. New York Islanders - Victor Eklund, útočník, Švédsko 17. New York Islanders - Kashawn Aitcheson, obránce, Kanada 18. Calgary Flames - Cole Reschny, útočník, Kanada 19. St. Louis Blues 20. Columbus Blue Jackets 21. Ottawa Senators 22. Pittsburgh Penguins 23. Nashville Predators 24. Los Angeles Kings 25. Chicago Blackhawks 26. Nashville Predators 27. Washington Capitals 28. Winnipeg Jets 29. Carolina Hurricanes 30. San Jose Sharks 31. Pittsburgh Penguins 32. Calgary Flames