Sobotní draft může být historický. Když si otevřete různé weby, které se na každoroční dražbu mladých talentů specializují, a vyfiltrujete si jen brankářský seznam, vlajka s modrým klínem drtivým způsobem převažuje.
Oficiální web NHL vybral deset nejlepších gólmanů narozených v letech 2007 a 2008. A hned šest z nich pochází z Česka.
Tobias Trejbal. Michal Oršulák. Filip Růžička. Jan Láryš. David Veřmiřovský. Marek Sklenička.
Bez šance nejsou ani Martin Psohlavec, František Poletín, Tobiáš Tvrzník nebo další.
Vskutku famózní vyhlídky, co říkáte? A pozor, Trejbal má dokonce velkou šanci stát se vůbec prvním vybraným brankářem na letošním draftu, který hostí v sobotu v brzkých ranních hodinách a později odpoledne Buffalo.