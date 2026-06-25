„Je to snad ten největší člověk, jakého jsem kdy na vlastní oči viděl. A stane se z něj největší hráč, jakého kdy NHL draftovala. Je prakticky na sto procent jisté, že ho letos vyberou,“ uvedl novinář Steven Ellis ze serveru Daily Faceoff, který se zaměřuje na analýzu mladých hráčů.
Nelze předpokládat, že si Karmanova některý z klubů vybere na vysokých pozicích, reálnější je spíše pozdější volba. Například v šestém, sedmém kole.
„Ale je třeba si uvědomit, že když byl draftován Chára, všichni se na něj dívali a říkali, že neumí bruslit, je moc pomalý, bude to mít těžké. A pak měl v NHL skvělou kariéru. Neříkám, že ji bude mít i Karmanov, ale nějaký tým ho může klidně zvolit a doufat, že z toho něco vzejde,“ zamýšlí se Ellis.
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Srovnání se slovenským legendárním obráncem se nabízí. Byl to totiž právě Chára, který s výškou 206 centimetrů v minulé dekádě vyčníval.
Trenčínský rodák k tomu byl schopen uzpůsobit fyzickou hru, v defenzivě ho zdobila poctivá práce, v útoku zase tvrdá střela. A známý dříč nakonec vyhrál Stanley Cup a získal i Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL.
A to i přesto, že se musel potýkat s problémy, ke kterým ho jeho fyzické proporce přirozeně předurčují. Tedy k menší obratnosti a pomalejšímu bruslení.
Stejné komplikace nyní musí řešit i o deset centimetrů vyšší Karmanov.
„Když jsem se zeptal několika skautů, kdo je z draftovaných hráčů nejhorší bruslař, řekli jeho jméno. A na stupnici od 1 do 10 mi dali hodnocení někde mezi 1,5 a maximálně dvěma,“ přiblížil Ellis.
Karmanov tak bude muset využívat především své výšky. I díky mimořádně dlouhé hokejce zvládne menší soupeře lépe odstavit puku a obsáhnout větší prostor, pozor si však musí dávat na obranné zákroky, ve kterých musí zkombinovat ideální načasování i důraz.
Také s tím zatím bojuje.
V uplynulé sezoně odehrál napříč dvěma zámořskými juniorskými soutěžemi 35 zápasů a nasbíral 97 trestných minut. Jejich důvodem nutně nebyla přílišná agresivita, ale spíše nešťastné kontakty, které při soubojích s až o 40 centimetrů menšími soupeři nastávaly.
„Rozhodčí někdy říkal, že to byl úder do hlavy,“ líčil Karmanov.
Proto se snaží s dispozicemi při hře pracovat, rozvíjet v dalších měsících a letech bude i bruslařské dovednosti, aby se postupně dokázal přizpůsobit tempu NHL.
Zatím si na zámořské podmínky zvyká mezi juniory, od sezony 2027/28 navíc bude nastupovat pod hlavičkou NCAA za Penn State University. Tedy za univerzitní výběr, ve kterém se v uplynulém ročníku etabloval Gavin McKenna, předpokládaná jednička letošního draftu.
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Pokud v něm na řadu skutečně přijde i Karmanov, získá některý z týmů hráče se zajímavým potenciálem. A také s netradičním příběhem.
Žádný hokejista z Moldavska totiž nikdy do nejlepší soutěže na světě draftován nebyl. Ostatně se není příliš čemu divit, tamní infrastruktura neexistuje, východoevropský stát postrádá jakýkoliv tým.
Databáze serveru eliteprospects.com eviduje historicky pouze 29 moldavských hráčů, národní svaz už od roku 2023 není členem Mezinárodní hokejové federace (IIHF).
Reklamu své zemi tak nyní dělá Karmanov. Rodák z Kišiněva sbíral zkušenosti z výše uvedených důvodů v zahraničí.
Otec Igor ho tak například vozil šest hodin do rumunské Bukurešti a osm hodin do ukrajinského Kyjeva. V létě se pak jeho syn účastnil kempů v Česku i na Slovensku.
The North Bay Battalion just added one of the most unique prospects in all of hockey — 7’1 defenseman Alexander Karmanov.— CHL2NCAA (@CHL2NCAA) November 30, 2025
Standing as the tallest player in the CHL, Karmanov brings a massive frame and long reach.#CHL2NCAA pic.twitter.com/O54L1UgwvJ
Posléze se dostal do akademie ruského Podolsku, kde ještě před dvěma lety nastupoval za výběr do 16 let. Osm zápasů pak odehrál také v Bělorusku, než se vydal do zámořského Wilkes-Barre/Scranton Knights.
Ač zpočátku mluvil minimálně anglicky, rychle se adaptoval a v týmu začal platit za oblíbence. Mimo jiné i díky své pracovitosti, kdy zůstával déle v posilovně a přidával si. Také proto momentálně váží 127 kilogramů.
Právě poctivá dřina je další podobnost s Chárou. Ovšem objevují se i skeptické názory, které u něj podobné dispozice zatím nevidí.
„Má určité schopnosti a je atletický, ale podle mě hrál ve velmi slabé lize a s tempem hry bude mít opravdu potíže. Lidé ho přirovnávají k Chárovi, já si však nemyslím, že je jako on,“ uvedl jeden z manažerů z americké juniorské USHL.
Až následující roky ukážou, zda Karmanov nakonec uspěje, nebo se mezi elitou neprosadí. Jisté však je, že v Moldavsku se stává ambasadorem hokeje, ke kterému chce přivést tamní děti.
A další výraznou reklamu nyní může udělat úspěšným draftem.