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Jedničkou draftu NHL je Kanaďan McKenna, Novotného si vybral Vancouver

Martin Korbáš
  5:05aktualizováno  5:55

Talentovaný český hokejista Adam Novotný pózuje s kondičním trenérem Milošem Pecou. | foto: Archiv Adama Novotného

Podle očekávání se jedničkou draftu hokejové NHL 2026 stal kanadský útočník Gavin McKenna, jehož si v pátečním 1. kole výběru talentovaných mladíků v Buffalu vybrali zástupci klubu Toronto Maple Leafs. Z Čechů se v prestižním úvodním kole dočkal útočník Adam Novotný, kterého si z 24. příčky vybral Vancouver.

V roce 2023 Connor Bedard (Chicago), 2024 Macklin Celebrini (San Jose), loni Matthew Schaefer (Islanders) a v letošním roce rozšířil dominanci kanadských jedniček draftu NHL jako čtvrtý v řadě Gavin McKenna.

Hráč z univerzitní NCAA mezi manažery NHL sice budil pochybnosti, když neunesl vyřazení od Čechů na MS juniorů či neblaze proslul rvačkou v baru, nakonec ovšem výkony na Penn State University převážily a Toronto na něj vsadilo z prvního místa před švédským forvardem Ivarem Stenbergem. Ten nakonec ze druhé pozice připadl San Jose. Trojkou draftu se stal centr Caleb Malhotra, na kterého ukázal Vancouver.

Zástupci Canucks měli v 32 volbách úvodního kola ještě jednu příležitost a tu z 24. příčky proměnili na Adama Novotného. Nejmladší střelec v historii Extraligy (gól vstřelil ve věku 15 let, 10 měsíců a 23 dnů) se loni přesunul z Hradce Králové do kanadské OHL, kde válel za Peterborough. V 58 utkáních základní části posbíral 65 bodů (34+31), v šesti partiích play off se ovšem příliš neprosadil (0+1). Možná právě proto se oproti prognózám okolo patnáctého místa nakonec mírně propadl.

Reprezentační dvacítce na přelomu prosince a ledna pomohl k zisku senzačních stříbrných medailí z mistrovství světa, kdy v sedmi startech zapsal tři asistence. V nejsledovanějším prvním kole draftu se tak díky Novotnému dostalo na Čechy již popáté v řadě.

Loni zazněla dokonce dvě jména Radima Mrtky (9. Buffalo) a Václava Nestrašila (25. Chicago). V roce 2024 se dočkal ofenzivní bek Adam Jiříček (16. St. Louis), v ročníku 2023 Čechy v elitní společnosti zastupoval útočník Eduard Šalé (20. Seattle) a v roce 2022 na pódium vystoupali obránce David Jiříček (6. Columbus) se střelcem Jiřím Kulichem (28. Buffalo).

Další krajané by mohli Novotného následovat ve druhém kole, které budou bedlivě sledovat hlavně obránce Jakub Vaněček s brankářem Tobiasem Trejbalem. Druhým až sedmým kolem bude draft pokračovat v sobotu od 17 hodin.

První kolo draftu NHL 2026

1. Gavin McKenna (LK, Kanada) – Toronto Maple Leafs
2. Ivar Stenberg (LK, Švédsko) – San Jose Sharks
3. Caleb Malhotra (C, Kanada) - Vancouver Canucks
4. Daxon Rudolph (O, Kanada) - Buffalo Sabres
5. Alberts Smits (O, Lotyšsko) - New York Rangers
6. Carson Carels (O, Kanada) - Calgary Flames
7. Chase Reid (O, USA) - Seattle Kraken
8. Viggo Björck (C, Švédsko) - Winnipeg Jets
9. Keaton Verhoeff (O, Kanada) - San Jose Sharks
10. Wyatt Cullen (PK, USA) - Nashville Predators
11. Tynan Lawrence (C, Kanada) - St. Louis Blues
12. Alexander Command (C, Švédsko) - New Jersey Devils
13. Malte Gustafsson (O, Švédsko) - New York Islanders
14. Oscar Hemming (LK, Finsko) - Columbus Blue Jackets
15. Nikita Klepov (PK, USA) - Anaheim Ducks
16. Maddox Dagenais (C, Kanada) - St. Louis Blues
17. Ethan Belchetz (LK, Kanada) - Utah Mammoth
18. Oliver Suvanto (C, Finsko) – Washington Capitals
19. Elton Hermansson (PK, Švédsko) - Los Angeles Kings
20. Ilja Morozov (C, Rusko) - Buffalo Sabres
21. Ryan Lin (O, Kanada) - San Jose Sharks
22. Liam Ruck (PK, Kanada) - Pittsburgh Penguins
23. J.P. Hurlbert (LK, USA) - Detroit Red Wings
24. Adam Novotný (LK, Česko) - Vancouver Canucks
25. Jonas Lagerberg Hoen (PK, Švédsko) - Ottawa Senators
26. Gleb Pugačjov (PK, Rusko) - Montreal Canadiens
27. Maxim Sokolovskij (O, Rusko) - Philadelphia Flyers
28. Marcus Nordmark (LK, Švédsko) – Anaheim Ducks
29. Juho Piiparinen (O, Finsko) - Vegas Golden Knights
30. Jack Hextall (C, USA) - Calgary Flames
31. Tommy Bleyl (O, USA) - Nashville Predators
32. Jaxon Cover (LK, Kanada) - Ottawa Senators

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