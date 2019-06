Čeští hokejisté si na draftu NHL počkají. Žádaní jsou Američané

A vlastně také souboj New Jersey Devils vs. New York Rangers. Koho klub z Newarku vybere a koho na druhém místě přenechá konkurenci?

„Já bych vybral Kakka. Hrával mezi chlapy, ukázal, že je v tuto chvíli na NHL připraven,“ má po chvíli váhání jasno bývalý hokejista Devils Patrik Eliáš.

Pořadí voleb v draftu NHL 2019 New Jersey Devils New York Rangers Chicago Blackhawks Colorado Avalanche Los Angeles Kings Detroit Red Wings Buffalo Sabres Edmonton Oilers Anaheim Ducks Vancouver Canucks Philadelphia Flyers Minnesota Wild Florida Panthers Arizona Coyotes Montreal Canadiens Colorado Avalanche Vegas Golden Knights Dallas Stars Ottawa Senators Winnipeg Jets Pittbusrgh Penguins Los Angeles Kings New York Islanders Nashville Predators Washington Capitals Calgary Flames Tampa Bay Lightning Carolina Hurricanes Anaheim Ducks Boston Bruins Buffalo Sabres

Mezi zámořskými experty obecně panuje stanovisko, že ani jeden hráč nebude chybou. 18letý Kakko je pravé křídlo, střelec finské ligy. Na seniorském mistrovství opravdu dokázal, že dospělému hokeji stačí. „Bude patřit mezi nejlepší hokejisty na světě, to vám zaručuju,“ říká finský kouč Jukka Jalonen.

Stejně starý Američan Hughes je zase centr, měl by v něm dřímat obrovský talent, jenže není samozřejmé, zda ho opravdu rozvine. Cesta z americké juniorky do NHL pro něj nejspíš bude delší než pro Kakka.

I tak se prognózy skautů kloní spíš k názoru, že jedničkou bude Hughes.

Co další místa?

Třetí pozici drží Chicago, nabízí se třeba centr Alex Turcotte. Narodil se na předměstí Chicaga, odmalička Blackhawks fandí, obdivuje je a stylem hry v americké juniorce napodobuje jejich kapitána Jonathana Toewse.

S výběrem následuje čtvrté Colorado, páté Los Angeles, šestý Detroit, sedmé Buffalo a osmý Edmonton. (podrobně v boxu)

Z bohaté nabídky mohou zvolit třeba kanadského útočníka Kirbyho Dacha z juniorské WHL. Uznávaný web The Athletic si na něm nejvíce cení hokejové „myšlení“, cit s schopnost tvořit.

Americký útočník Trevor Zegras, spoluhráč Turcotteho, vyčnívá kreativitou. V únoru například na turnaji pěti zemí do osmnácti let v Rusku překvapil proti České republice „zadní“ nahrávkou z otočky v rohu na spoluhráče před bránu.



I když měří jen 170 centimetrů, Cole Caufield (také z americké juniorky jako Zegras, Turcotte, Hughes) skauty zajímá. Vždyť v 64 zápasech nastřílel 72 gólů! Zblízka jeho počínání sledoval šikovný spoluhráč Matthew Boldy, jenž si náramně rozumí s pukem.

Je jasné, že si draft z velké části podmaní američtí hokejisté, kteří spolu nastupují v rámci rozvojového programu v jednom národním družstvu do 18 let v americké mládežnické lize.

Vše může umocnit jejich brankář Spencer Knight, kterému skauti přisuzují nejlepší umístění od 19. místa ruského brankáře a současné hvězdy NHL Andreje Vasilevského z roku 2012.

Vysoko by se měli umístit také silový Kanaďan Dylan Cozens z juniorské WHL, který kombinuje kvalitní bruslení s fyzickou hrou, či obránci Bowen Byram a Philip Broberg.

Kanaďan Byram z WHL má bruslařské vlohy a nadějnou rozehrávku, podobně je na tom Švéd Broberg, jenž sbírá zkušenosti doma mezi dospělými.

Kdy přijdou na řadu Češi?

Ve třetím kole by mohl uslyšet své jméno křídelník Michal Teplý, který sezonu rozdělil mezi libereckou juniorku, seniorské áčko a prvoligové Benátky. Na podzim mluvil o tom, že se svými 190 centimetry potřebuje vážit víc než 74 kilogramů. „Nemá cenu se draftem svazovat. Buď to vyjde, nebo ne, svět se nepřestane točit,“ podotkl s nadhledem.

Na první fotce je Michal Teplý, na druhé kapitán reprezentace U18 Radek Mužík.

Šanci na třetí kolo má také obránce Martin Hugo Haš pilující hokejový styl ve Finsku. Příští sezonu by měl odehrát v Tampere. Podobně je na tom Radek Mužík, který na mistrovství světa osmnáctiletých plnil roli kapitána. Rok strávil ve Švédsku, teď by měl bojovat o prostor v extraligové Plzni.



Naděje dřímají v brankáři Lukáši Paříkovi. Podobně jako Teplý rozdělil sezonu mezi juniorku Liberce a Benátky. Oficiální web NHL řadí Paříka mezi brankáři pro letošní draft na šesté místo.

Poslední kola budou sledovat Matěj Blümel z americké juniorky nebo sparťané Ondřej Pšenička a Lukáš Rousek.

První kolo draftu začíná ve dvě hodiny v noci z pátka na sobotu. Další kola proběhnou v sobotu od 19 hodin.