náhledy
Český hokej v tu dobu zažíval skvělé období. V půlce května roku 2001 ovládla reprezentace potřetí za sebou mistrovství světa. Junioři si předtím na světovém šampionátu připsali druhé zlato v řadě. A právě mladí hráči z tuzemska později prožili nejvydařenější draft do NHL v historii. Zámořské kluby si jich celkem vybraly jedenatřicet, redakce iDNES.cz nyní tehdejší talenty připomíná.
Autor: Reuters
ALEŠ HEMSKÝ (13. místo, Edmonton Oilers). Nejvýše draftovaný Čech v roce 2001 očekávání naplnit dokázal. V NHL zasáhl do 15 sezon, zvládl 845 zápasů a zaznamenal 572 bodů. Kromě Oilers, se kterými se dostal do finále Stanley Cupu, hrál také v Ottawě, Dallasu a v závěru i za Montreal. Kariéru ukončil kvůli vleklým zdravotním problémům.
Autor: AP
JIŘÍ NOVOTNÝ (22. místo, Buffalo Sabres). V elitní lize světa strávil Novotný jako volba z prvního kola draftu čtyři ročníky s bilancí 189 utkání a 51 bodů. Vedle Sabres nastupoval také za Washington a Columbus, než se vrátil zpět do Evropy.
Autor: AP
LUKÁŠ KRAJÍČEK (24. místo, Florida Panthers). Nejvýše draftovaný český bek v roce 2001, v NHL nakonec odehrál 328 zápasů a nasbíral 72 bodů. Od Panthers se vydal na dva roky do kanadského Vancouveru, posléze se vrátil na Floridu, kde nastupoval za Tampu. Působení v zámoří uzavřel ve Philadelphii. S třineckými Oceláři pak dvakrát ovládl českou extraligu.
Autor: AP
KAREL PILAŘ (39. místo, Toronto Maple Leafs). Další obránce, Maple Leafs po něm sáhli ve druhém kole. Šanci litvínovskému odchovanci dali ve třech ročnících, celkově 90 duelech, během kterých nastřádal 30 bodů. Po štaci ve Spartě se do severní Ameriky ještě vrátil, avšak už pouze na farmu.
Autor: HC Lev Poprad
MARTIN PODLEŠÁK (45. místo, Arizona Coyotes). Nejvýše zvolený Čech v roce 2001, který si v nejlepší hokejové lize světa nezahrál. Krok mezi elitu Podlešák nedokázal udělat, ani na farmách v AHL se mu nedařilo nastupovat pravidelně. Vrátil se tak do Česka, kde hrál za Spartu a Mountfield.
Autor: Monika Hlaváčová, MF DNES
JAROSLAV BEDNÁŘ (51. místo, Los Angeles Kings). Osobnost tuzemské extraligy, legenda Slavie. V NHL stihl Bednář dvě angažmá, vedle Los Angeles ještě Floridu. Nakonec to stačilo na 117 startů a 44 nasbíraných bodů, než se vydal zpět do Evropy.
Autor: Michal Šula, MF DNES
TOMÁŠ PLEKANEC (71. místo, Montreal Canadiens). Volba ve třetím kole, z Čechů tehdy přišel na řadu až sedmý. Přesto z draftu 2001 zanechal nejvýraznější stopu. 15 let v NHL, v Montrealu se stal jednou z největších ikon, v klubu dělal mimo jiné asistenta. Krátce působil i v Torontu, na závěr zámořské kariéry se však vrátil do Canadiens, kde překonal milník a dostal se na 1001 odehraných mačů. V nich stihl 608 bodů.
Autor: AP
DANIEL VOLRÁB (126. místo, Dallas Stars). Toto jméno vám možná příliš neřekne. Sparťanský odchovanec nakonec v zámoří strávil pouze dva roky v juniorské soutěži, poté působil opět v Česku, kde hrál v nižších soutěžích za Hradec Králové a Děčín.
Autor: Ondřej Littera, MF DNES
MIROSLAV BLAŤÁK (129. místo, Detroit Red Wings). Obránce známý z reprezentační scény, držitel kompletní sbírky medailí ze světových šampionátů. V zámoří nemá jediný start, kariéru spojil s Českem, Ruskem a krátce i se Švédskem.
Autor: AP
DUŠAN SALFICKÝ (132. místo, New York Islanders). Po dvou zlatých medailích z mistrovství světa si gólmana v pátém kole vybrali Islanders jako nejvýše postaveného českého brankáře. Newyorský celek však později získal zkušeného Chrise Osgooda, a tak Salfický nakonec nedostal jedinou příležitost.
Autor: Vondrouš Roman, ČTK
TOMÁŠ PLÍHAL (140. místo, San Jose Sharks). Liberecký odchovanec se k angažmá mezi zámořskou elitou vypracoval přes tamní juniorku a farmu. Sharks mu posléze dali šanci ve třech sezonách, během kterých stihl 89 zápasů se 16 body.
Autor: Reuters
JIŘÍ JAKEŠ (147. místo, Boston Bruins). Útočník s podobným osudem jako Volráb. Pražský rodák v zámoří strávil tři roky v juniorkách, ale mezi dospělými se neprosadil. Po návratu domů už zbytek kariéry strávil ve třetí nejvyšší soutěži v Benátkách nad Jizerou či pražské Kobře.
Autor: Profimedia.cz
MICHAL VONDRKA (155. místo, Buffalo Sabres). Pro fanoušky tuzemské soutěže dobře známé jméno, jež je nejvíce spojeno se Slavií. V zámoří Vondrka nedostal jedinou příležitost, ze zahraničních angažmá si vyzkoušel Finsko a Slovensko.
Autor: Michal Šula, MAFRA
ROMAN MÁLEK (158. místo, Philadelphia Flyers). Po Salfickém tehdy druhý nejvýše zvolený gólman. Ovšem ani on se startu v NHL nedočkal, a kariéru tak strávil převážně v Česku, kde Slavii vychytal titul.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
MICHAL BLAŽEK (167. místo, Dallas Stars). Po vsetínském rodákovi sáhl Dallas v úvodu šestého kola, obránce však kariéru poměrně brzy ukončil právě na Valašsku. Tři starty zaznamenal ve druhé nejvyšší francouzské soutěži.
Autor: hc-vsetin.cz
MAREK ŽIDLICKÝ (176. místo, New York Rangers). Jeden z nejlepších českých obránců si na zvolení na draftu musel počkat dlouho, až do šestého kola. Šanci od Rangers nedostal, kariéru úspěšně odstartoval v Nashvillu. Posléze působil také v Minnesotě a New Jersey, krátkou epizodu absolvoval v Detroitu a zámořskou etapu s celkem 836 starty a 417 body ukončil v New Yorku u Islanders.
Autor: David Neff, MAFRA
JAROSLAV SKLENÁŘ (183. místo, Toronto Maple Leafs). Další jméno, které si zřejmě nevybavíte. Rosický rodák spojil kariéru nejvíce s brněnským Ytongem ve druhé nejvyšší lize, v zámoří stihl čtyři starty v juniorce. S hokejem skončil v necelých 24 letech.
Autor: ČTK
PETR PUNČOCHÁŘ (186. místo, Chicago Blackhawks). Ani obránce pocházející z Tábora výraznější stopu nezanechal. Až na jednu sezonu ve Francii působil pouze v Česku, v extralize hrál za Karlovy Vary, Litvínov či Vítkovice.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
ZBYNĚK NOVÁK (191. místo, Washington Capitals). Slávistický odchovanec se do zámoří rovněž nevydal, pražskému klubu tak alespoň pomohl k extraligovému titulu. Po něm už začal nastupovat na nižší úrovni za Kobru a Jesenici.
Autor: hc-slavia.cz
JAN HOLUB (197. místo, New York Islanders). V sedmém kole draftu sáhli Islanders po obránci z Liberce, ovšem ani Holub se v zámoří nikdy neobjevil. V Česku kromě Bílých Tygrů nastupoval za Mladou Boleslav, Slavii a krátce i za Litvínov.
Autor: CTK / Eret Petr, ČTK
PETR PŘEUČIL (206. místo, New York Rangers). Odchovanec Litvínova odehrál čtyři sezony v kanadské juniorce, mezi dospělé se ale prokousat nedokázal. V kariéře tak posléze pokračoval na severu Čech v nižších soutěžích v Ústí nad Labem či Mostě.
Autor: Profimedia.cz
TOMÁŠ DUBA (217. místo, Pittsburgh Penguins). V roce 2001 vychytal českým juniorům skvělými výkony zlato na světovém šampionátu, v draftu to však stačilo pouze na výběr v sedmém kole. Sparťanský odchovanec nakonec i přes absenci zámořského angažmá zažil pestrou kariéru, kromě tradičních hokejových zemí hrál například i v Jižní Koreji či Anglii.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
JAN PLATIL (218. místo, Ottawa Senators). Kladenský obránce o angažmá v NHL bojoval, po třech letech v juniorce strávil další tři sezony také na farmě. Finální krok o stupeň výše se mu však zvládnout nepodařil. Posléze tak vystřídal několik evropských adres, podobně jako brankář Duba má zkušenosti i se soutěží v Anglii.
Autor: Adolf Horsinka, MAFRA
FRANTIŠEK LUKEŠ (243. místo, Arizona Coyotes). O šanci v elitní soutěži se pokoušel skrze angažmá v kanadské juniorce v Torontu, kde strávil tři sezony. Představil se i na domácím šampionátu dvacítek v roce 2002, na němž Češi nepřešli přes čtvrtfinále. V play off OHL rok nato zaznamenal úžasných 23 bodů, posléze už vzhledem k věku putoval po amerických farmách. Neuspěl, od sezony 2006/07 zůstal v Litvínově, zde se stal klubovou legendou. A ve 43 letech stále hraje, byť nyní už „jen“ v třetí nejvyšší lize za rodnou Kadaň či Hronov.
Autor: ČTK
TOMÁŠ MOJŽÍŠ (246. místo, Toronto Maple Leafs). S výjimkou krátké štace v Novosibirsku strávil v zámoří takřka osm let, nejprve v juniorské WHL v řadách Moose Jaw Warriors, později v Seattlu. I on se účastnil domácího MSJ. V NHL se nakonec ukázal, posbíral zde ale jen 17 celkových startů v dresech Vancouveru, St. Louis a Minnesoty. Od sezony 2009/10, kterou zakončil titulem mistra světa, zůstal v Evropě, kromě Česka hrál ve Švédsku, Finsku, Bělorusku a na Slovensku.
Autor: AP
PETR ČAJÁNEK (253. místo, St. Louis Blues). Jeden z důkazů, jak lze prorazit i z nižších příček. Z předposledního osmého kola, kde se ujal už jako pětadvacetiletý hokejista, se šikovný centr prodral až k 269 zápasům v NHL za Blues. Po draftu přitom trojnásobný mistr světa ještě zůstával v mateřském Zlíně. Do něj se i oklikou z farmy a přes angažmá v ruské KHL také vrátil, v roce 2014 tam slavil extraligový titul.
Autor: Jan Karásek, MAFRA
MARIO CARTELLI (262. místo, Atlanta Thrashers). Karvinský obránce se opět řadí mezi hráče, kteří se startu v zámoří nedočkali, a to ani na nižších úrovních. V české extralize nastupoval za Třinec či Plzeň, má za sebou také angažmá v italské Fasse.
Autor: Jan Dočkal, MF DNES
VIKTOR UJČÍK (266. místo, Montreal Canadiens). Další známé jméno z tuzemska a národního týmu, se kterým získal tři tituly mistra světa. Výběr v devátém kole draftu však na angažmá v NHL nestačil, Ujčík kromě tří ročníků ve Finsku odehrál celou kariéru v Česku.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
ALEŠ PÍŠA (272. místo, Edmonton Oilers). Nejpozději draftovaný Čech v roce 2001, jenž se v NHL představil. Zadák z Pardubic dostal od Edmontonu příležitost v 50 duelech, další tři vystoupení pak zapsal za New York Rangers. Zaznamenal čtyři body, přes Rusko se později vrátil do domovských Pardubic.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
VIKTOR HÜBL (284. místo, Washington Capitals). Zřejmě jen těžko byste hledali tak osvědčenou dvojici, jakou byli v Litvínově Lukeš s Hüblem. Druhému jmenovanému působení v zámoří chybí i mezi juniory, kompletní kariéru strávil v Česku. A stejně jako Lukeš se v severočeském klubu stal legendou a symbolem sportovní dlouhověkosti, extraligu hrál ještě ve 43 letech.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
MAREK TOMICA (285. místo, Dallas Stars). Poslední draftovaný Čech v roce 2001. Jihlavský odchovanec se do zámoří podobně jako několik dalších krajanů z dražby talentů nepodíval, v tuzemsku se pak stal legendou Slavie, v závěru kariéry ještě působil v Chomutově.
Autor: Michal Šula, MAFRA