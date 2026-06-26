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Nejúspěšnější draft v historii. Když Češi ve zlaté éře naplno oslnili kluby NHL

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  14:55
ŠIKULA V AKCI. Aleš Hemský při svém posledním zápase za Edmonton. Teď bude hrát... PO RADOSTI SMUTEK. Aleš Hemský sice zvedl ruce nad hlavu na oslavu svého... Jiří Novotný vede puk, u mantinelu s ním bruslí Jonas Brodin ze Švédska Lukáš Krajíček na tréninku Philadelphie Flyers VETERÁN. Zkušený zadák Karel Pilař je altetrnativním kapitánem popradu. Sparta Praha, vlevo Martin Podlešák Jaroslav Bednář TREFA! Tomáš Plekanec z Montrealu slaví gól. Daniel Volráb v dresu Htradce Králové (v bílém) se přetahuje s Petrem Žajglem z... Miroslav Blaťák (vlevo) a Roman Červenka slaví český gól do švýcarské sítě NO TO SNAD NE. Dušan Salfický se do pardubické branky dostal po druhém gólu... Jiří Jakeš si zahrál v juniorské reprezentaci.
Český hokej v tu dobu zažíval skvělé období. V půlce května roku 2001 ovládla reprezentace potřetí za sebou mistrovství světa. Junioři si předtím na světovém šampionátu připsali druhé zlato v řadě. A právě mladí hráči z tuzemska později prožili nejvydařenější draft do NHL v historii. Zámořské kluby si jich celkem vybraly jedenatřicet, redakce iDNES.cz nyní tehdejší talenty připomíná.

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Nejúspěšnější draft v historii. Když Češi ve zlaté éře naplno oslnili kluby NHL

ŠIKULA V AKCI. Aleš Hemský při svém posledním zápase za Edmonton. Teď bude hrát...

Český hokej v tu dobu zažíval skvělé období. V půlce května roku 2001 ovládla reprezentace potřetí za sebou mistrovství světa. Junioři si předtím na světovém šampionátu připsali druhé zlato v řadě. A...

Nejlepší Češi na draftu: jak se dál měnili v hvězdy i zklamání. A znáte obě jedničky?

Zleva Patrik Štefan, Martin Nečas, Jaromír Jágr, David Pastrňák a Martin Straka

Když se octnete mezi těmi nejvýš postavenými hokejisty na draftu NHL, máte slušnou šanci v elitní soutěži prorazit. Ale zdaleka ne jistotu. Média v zámoří ráda vyzdvihují „startovní pozice“ hráčů. I...

Nečas sesadil Pastrňáka a poprvé vyhrál Zlatou hokejku. Vysoko byli i brankáři

Martin Nečas s trofejí pro nejlepšího českého hokejistu za rok 2026.

Nejlepším hokejistou Česka je Martin Nečas. Sedmadvacetiletý útočník Colorada zvítězil v 58. ročníku ankety Zlatá hokejka, o jeho triumfu rozhodlo třetí kolo hlasování. Nečas, který se s Coloradem...

Extraligový hokej v nové brněnské aréně? Kometa podepsala smlouvu o provozu haly

Majitel hokejové Komety Brno Libor Zábranský (vlevo) podepsal rámcovou smlouvu...

Sportovní Brno jásá. Zatímco fotbalová Zbrojovka dohaduje na městském zastupitelstvu prodej pozemků pro svůj chystaný stadion, hokejová Kometa mezi tím konečně nalezla společnou řeč s městskou...

OBRAZEM: Svlečený kouč i podpis smlouvy na pódiu. Jak Carolina slavila Stanley Cup

Hokejisté Caroliny slaví zisk Stanley Cupu se svými fanoušky.

Dočkali se. Po zisku Stanley Cupu a necelém týdnu oslav se o radost konečně mohli podělit i s fanoušky. A stálo to za to, vždyť dorazila více než třetina města! Hokejisté Caroliny si průvod nových...

Nejlepší Češi na draftu: jak se dál měnili v hvězdy i zklamání. A znáte obě jedničky?

Zleva Patrik Štefan, Martin Nečas, Jaromír Jágr, David Pastrňák a Martin Straka

Když se octnete mezi těmi nejvýš postavenými hokejisty na draftu NHL, máte slušnou šanci v elitní soutěži prorazit. Ale zdaleka ne jistotu. Média v zámoří ráda vyzdvihují „startovní pozice“ hráčů. I...

27. června 2026  11:52

Jedničkou draftu NHL je Kanaďan McKenna, Novotného si vybral Vancouver

Adam Novotný na draftu, na 24. pozici si ho vybral Vancouver.

Podle očekávání se jedničkou draftu hokejové NHL 2026 stal kanadský útočník Gavin McKenna, jehož si v pátečním 1. kole výběru talentovaných mladíků v Buffalu vybrali zástupci klubu Toronto Maple...

27. června 2026  5:05,  aktualizováno  5:55

Burns a Kulak zůstávají v Coloradu, známý vousáč zaútočí na rekord

Obránce Colorada Brent Burns v utkání s Dallasem.

Hokejoví obránci Brent Burns a Brett Kulak budou pokračovat v NHL v Coloradu. Jedenačtyřicetiletý Kanaďan Burns uzavřel s Avalanche nový roční kontrakt, jeho o devět let mladší krajan Kulak se upsal...

26. června 2026  23:53

Nejúspěšnější draft v historii. Když Češi ve zlaté éře naplno oslnili kluby NHL

ŠIKULA V AKCI. Aleš Hemský při svém posledním zápase za Edmonton. Teď bude hrát...

Český hokej v tu dobu zažíval skvělé období. V půlce května roku 2001 ovládla reprezentace potřetí za sebou mistrovství světa. Junioři si předtím na světovém šampionátu připsali druhé zlato v řadě. A...

26. června 2026  14:55

Oršulák před draftem: Je mi jedno, kam půjdu. V Ottawě se ho ptali, jestli se holí

Smutný brankář Michal Oršulák po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

V noci na sobotu SELČ se v americkém Buffalu rozeběhne letošní draft hokejové NHL. Mezi hráči, kteří budou netrpělivě čekat na vyslovení svého jména, nechybí ani čtveřice zástupců karlovarské...

26. června 2026  13:28

Šance na historický draft. Proč v NHL stojí o české brankáře? Trenéři nabízí odpovědi

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Tobias Trejbal v brance reprezentační osmnáctky.

Šest? Sedm? Nebo dokonce osm? Kdepak, nepočítáme, kolik českých hokejistů by mohlo projít letošním draftem NHL. Mluvíme pouze o brankářích! Ve hře je výjimečná, naprosto nevídaná záležitost. Tak...

26. června 2026

Nejvyšší hokejista světa míří na draft NHL. Naváže moldavský dlouhán na Cháru?

Moldavský obránce Alexander Karmanov.

Na ledě ho rozhodně nepřehlédnete. Ne kvůli závratné rychlosti bruslení či technickým finesám, ale pro výrazné fyzické parametry. S 216 centimetry je totiž obránce Alexander Karmanov považován za...

25. června 2026  17:21

Bříza kandiduje do čela Mezinárodní hokejové federace, má osm soupeřů

Obhajující svazový viceprezident Petr Bříza hlasuje během volební konference.

Petr Bříza se bude v říjnu ucházet o post prezidenta Mezinárodní hokejové federace IIHF. Současný první viceprezident, jenž je zároveň i viceprezidentem Českého svazu ledního hokeje, se stal jedním z...

25. června 2026  16:04

Draft NHL 2026: Pořadí výběru, čeští hráči, favorité a historie

Losovala se postupně čtyři čísla, vítězná kombinace v draftové loterii patřila...

Vstupní draft NHL 2026 se koná od 26. do 27. června v buffalském KeyBank Center. Právo první volby letos získalo Toronto. Přečtěte si přehledné informace o aktuálním ročníku, včetně pořadí týmů na...

25. června 2026  14:22

Nedáme si pivo? Nejstarší Tkachuk slavil vstup do Síně slávy, hovor nejprve zmeškal

Bývalý americký hokejista Keith Tkachuk.

Byla to klidná oslava Dne otců, kde se připíjelo také na křtiny vnučky a olympijskou medaili synů. Pak ale legendárnímu útočníkovi NHL Keithu Tkachukovi zazvonil telefon a rázem přibyl další důvod k...

25. června 2026  13:38

Mít jedničku? Nevděčné. Experti se přou o hůře čitelném draftu, favorit má škraloup

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Kanadský talent Gavin McKenna a švédský útočník Ivar Stenberg.

Dlouho sklízel převážně chválu. Býval zvyklý, že všude kolem opěvují jeho nesporné dovednosti. Od loňska se Gavin McKenna, další z bezedné líhně kanadských hokejových talentů, učí vypořádávat i s...

25. června 2026

Kämpf součástí výměny za hvězdu. Míří do Buffala, bude potřebovat novou smlouvu

David Kämpf už trénuje s Washingtonem.

David Kämpf v NHL znovu mění klub. Washington poslal českého hokejistu do Buffala společně s volbou ve třetím kole draftu v příštím roce výměnou za jiného útočníka Alexe Tucha. Pro předloňského...

25. června 2026  9:25

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