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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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Další sportovní akce v roce 2026:
Nejúspěšnější draft v historii. Když Češi ve zlaté éře naplno oslnili kluby NHL
Český hokej v tu dobu zažíval skvělé období. V půlce května roku 2001 ovládla reprezentace potřetí za sebou mistrovství světa. Junioři si předtím na světovém šampionátu připsali druhé zlato v řadě. A...
Nejlepší Češi na draftu: jak se dál měnili v hvězdy i zklamání. A znáte obě jedničky?
Když se octnete mezi těmi nejvýš postavenými hokejisty na draftu NHL, máte slušnou šanci v elitní soutěži prorazit. Ale zdaleka ne jistotu. Média v zámoří ráda vyzdvihují „startovní pozice“ hráčů. I...
Nečas sesadil Pastrňáka a poprvé vyhrál Zlatou hokejku. Vysoko byli i brankáři
Nejlepším hokejistou Česka je Martin Nečas. Sedmadvacetiletý útočník Colorada zvítězil v 58. ročníku ankety Zlatá hokejka, o jeho triumfu rozhodlo třetí kolo hlasování. Nečas, který se s Coloradem...
Extraligový hokej v nové brněnské aréně? Kometa podepsala smlouvu o provozu haly
Sportovní Brno jásá. Zatímco fotbalová Zbrojovka dohaduje na městském zastupitelstvu prodej pozemků pro svůj chystaný stadion, hokejová Kometa mezi tím konečně nalezla společnou řeč s městskou...
OBRAZEM: Svlečený kouč i podpis smlouvy na pódiu. Jak Carolina slavila Stanley Cup
Dočkali se. Po zisku Stanley Cupu a necelém týdnu oslav se o radost konečně mohli podělit i s fanoušky. A stálo to za to, vždyť dorazila více než třetina města! Hokejisté Caroliny si průvod nových...
Nejlepší Češi na draftu: jak se dál měnili v hvězdy i zklamání. A znáte obě jedničky?
Když se octnete mezi těmi nejvýš postavenými hokejisty na draftu NHL, máte slušnou šanci v elitní soutěži prorazit. Ale zdaleka ne jistotu. Média v zámoří ráda vyzdvihují „startovní pozice“ hráčů. I...
Jedničkou draftu NHL je Kanaďan McKenna, Novotného si vybral Vancouver
Podle očekávání se jedničkou draftu hokejové NHL 2026 stal kanadský útočník Gavin McKenna, jehož si v pátečním 1. kole výběru talentovaných mladíků v Buffalu vybrali zástupci klubu Toronto Maple...
Burns a Kulak zůstávají v Coloradu, známý vousáč zaútočí na rekord
Hokejoví obránci Brent Burns a Brett Kulak budou pokračovat v NHL v Coloradu. Jedenačtyřicetiletý Kanaďan Burns uzavřel s Avalanche nový roční kontrakt, jeho o devět let mladší krajan Kulak se upsal...
Nejúspěšnější draft v historii. Když Češi ve zlaté éře naplno oslnili kluby NHL
Český hokej v tu dobu zažíval skvělé období. V půlce května roku 2001 ovládla reprezentace potřetí za sebou mistrovství světa. Junioři si předtím na světovém šampionátu připsali druhé zlato v řadě. A...
Oršulák před draftem: Je mi jedno, kam půjdu. V Ottawě se ho ptali, jestli se holí
V noci na sobotu SELČ se v americkém Buffalu rozeběhne letošní draft hokejové NHL. Mezi hráči, kteří budou netrpělivě čekat na vyslovení svého jména, nechybí ani čtveřice zástupců karlovarské...
Šance na historický draft. Proč v NHL stojí o české brankáře? Trenéři nabízí odpovědi
Šest? Sedm? Nebo dokonce osm? Kdepak, nepočítáme, kolik českých hokejistů by mohlo projít letošním draftem NHL. Mluvíme pouze o brankářích! Ve hře je výjimečná, naprosto nevídaná záležitost. Tak...
Nejvyšší hokejista světa míří na draft NHL. Naváže moldavský dlouhán na Cháru?
Na ledě ho rozhodně nepřehlédnete. Ne kvůli závratné rychlosti bruslení či technickým finesám, ale pro výrazné fyzické parametry. S 216 centimetry je totiž obránce Alexander Karmanov považován za...
Bříza kandiduje do čela Mezinárodní hokejové federace, má osm soupeřů
Petr Bříza se bude v říjnu ucházet o post prezidenta Mezinárodní hokejové federace IIHF. Současný první viceprezident, jenž je zároveň i viceprezidentem Českého svazu ledního hokeje, se stal jedním z...
Draft NHL 2026: Pořadí výběru, čeští hráči, favorité a historie
Vstupní draft NHL 2026 se koná od 26. do 27. června v buffalském KeyBank Center. Právo první volby letos získalo Toronto. Přečtěte si přehledné informace o aktuálním ročníku, včetně pořadí týmů na...
Nedáme si pivo? Nejstarší Tkachuk slavil vstup do Síně slávy, hovor nejprve zmeškal
Byla to klidná oslava Dne otců, kde se připíjelo také na křtiny vnučky a olympijskou medaili synů. Pak ale legendárnímu útočníkovi NHL Keithu Tkachukovi zazvonil telefon a rázem přibyl další důvod k...
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Mít jedničku? Nevděčné. Experti se přou o hůře čitelném draftu, favorit má škraloup
Dlouho sklízel převážně chválu. Býval zvyklý, že všude kolem opěvují jeho nesporné dovednosti. Od loňska se Gavin McKenna, další z bezedné líhně kanadských hokejových talentů, učí vypořádávat i s...
Kämpf součástí výměny za hvězdu. Míří do Buffala, bude potřebovat novou smlouvu
David Kämpf v NHL znovu mění klub. Washington poslal českého hokejistu do Buffala společně s volbou ve třetím kole draftu v příštím roce výměnou za jiného útočníka Alexe Tucha. Pro předloňského...