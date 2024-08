Udělal bych to i vlastní matce. St. Louis loupilo v Edmontonu a vzbudilo rozruch

O co vlastně jde?

Hokejista, jenž má status chráněného volného hráče, může v případě podpisu offer sheet dostat nabídku smlouvy od jiného klubu. Pokud ji původní klub do týdne nedorovná, hráč odchází výměnou za výběr v draftu. Čím vyšší kontrakt je, tím dřívější volbu za něj zájemce musí poslat.

„Jde o možnost, kterou by měl využívat každý generální manažer,“ říkal po úspěšném úlovku Armstrong.

Přesto se jedná o krok velmi ojedinělý. Posledně něco podobného potkalo útočníka Jesperiho Kotkaniemiho v roce 2021, který odešel z Montrealu do Caroliny výměnou za volbu v prvním a třetím kole draftu. Na ledě Canadiens se pak od fanoušků nedočkal vřelého přijetí.

Jesperi Kotkaniemi se v Montrealu nedočkal vřelého přivítání.

V zámoří se totiž tento nástroj bere jako určité porušení nepsaných pravidel. „Jestli existuje nějaký kodex nevyužívat offer sheet, tak mně ho nikdo neposlal,“ hájil se Armstrong.

„Není to běžné. A už vůbec není běžné, abyste obdrželi dvě nabídky najednou,“ vysvětlil Stan Bowman, generální manažer Edmontonu. Právě on tomuto tlaku čelil a přišel o dva hráče.

Oilers opustili dvaadvacetiletý útočník Holloway a o rok starší obránce Broberg. Blues oba dlouho sledovali, získat je chtěli už během sezony. „V posledních letech působili ve velmi konkurenceschopném týmu. Viděli jsme, jak rostli v AHL a jak poté hráli v play off NHL,“ přiblížil Armstrong.

Oba podepsali dvouleté kontrakty, Oilers jako kompenzaci získali volby ve druhém a třetím kole draftu 2025.

Broberg dokonce obdržel nabídky z dalších dvou klubů, nakonec se ale rozhodl pro St. Louis. „Těším se, až tu všechny poznám. Myslím, že tým má velmi dobré mladé hráče a já budu chtít co nejvíce pomoct. Jsem zvědavý, čeho v sezoně dosáhneme,“ líčil.

„Dostal jsem příležitost, kterou jsem nemohl odmítnout. Snažili jsme se dohodnout s Edmontonem, ale naše představy se velmi rozcházely. Manažer St. Louis mi ukázal vizi, kam chce klub směřovat a jaké jsou jeho plány v následujících letech. Nebyl jsem si jistý, jak to formou offer sheet dopadne, ale řekl jsem si, že by to pro mě mohla být dobrá volba,“ popsal Holloway.

Dylan Holloway z Edmontonu se snaží vstřelit branku Ottawě.

Nejen samotné využití offer sheet v zámoří rezonovalo. Otázky vyvolal také vztah Armstronga s „oloupeným“ Edmontonem. Právě v něm totiž do konce sezony působil v roli generálního manažera Ken Holland, s nímž má Armstrong dlouhodobě velmi dobré vztahy.

Hollanda během léta ve funkci nahradil Bowman a ze zámoří znělo, že šéf Blues s tímto postupem počkal právě z úcty k příteli. „To je ta nejvzdálenější věc od pravdy. Udělal bych to, i kdyby manažerem Oilers byla moje matka,“ smál se Armstrong.

„Mojí prací je starat se o St. Louis, naše fanoušky a organizaci jako takovou. Cítili jsme příležitost získat tyto hráče a tušili jsme, že pro Edmonton bude těžké obě nabídky dorovnat,“ dodal.

Zkušený manažer tak předvedl opravdový majstrštyk. Až nadcházející sezona ale ukáže, kdo z tohoto manévru vyjde jako vítěz.