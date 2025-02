Sabotér Gretzky. V Kanadě mu spílají, přítel Trump by z něj udělal premiéra

Ať už o to nejlepší hokejista historie stojí nebo ne, podstatná část kanadské společnost jej považuje za národní modlu. I teď, šestadvacet let poté, co ukončil kariéru.

Vzhlíží k němu, vzhledem k jeho sportovní minulosti plné výrazných úspěchů automaticky očekává, že bude hrdým vlastencem.

Spousta lidí v uplynulých týdnech doufala, že se vyjádří k Trumpovým výrokům ohledně připojení Kanady coby 51. amerického státu.

Když se tak nestalo, na Gretzkého se začala snášet ostrá kritika. Zřejmě až do takové míry, že americký prezident pocítil potřebu se za něj veřejně postavit.

„Wayne je skvělý člověk, přezdívku The Great One si nevysloužil jen tak. Je to můj přítel, chce mi udělat radost, a proto může v otázce ohledně samostatnosti Kanady působit trochu zdrženlivěji. On i jeho báječná žena Janet svou zemi milují,“ napsal na své platformě Truth Social.

Posléze nezapomněl dodat: „Je nejvýznamnějším ze všech Kanaďanů, proto mu dávám volnost. Nechci, aby o něm někdo říkal cokoliv špatného. Podporuje Kanadu takovou, jaká je, i když není tak skvělá, jako by mohla být, kdyby se připojila k největší a nejmocnější zemi světa.“

Mezi oběma státy panuje politická tenze, která byla cítit i během Four Nations, kde se proti sobě poprvé od Světového poháru v roce 2016 postavili ti nejlepší.

Justin Trudeau, kterého Trump několikrát místo premiéra rýpavě označil za guvernéra, po kanadském triumfu napsal na sociální síť X: „Naši zemi si nevezmete, náš sport také ne.“

Počínání čtyřiašedesátiletého Gretzkého k rostoucí nevraživosti rovněž přispělo.

Naštvaní fanoušci mu vyčítali, že se během finálové ceremonie a vhození čestného buly ke svým krajanům příliš nehlásil a neměl na sobě nic v národních barvách.

„Řekněme to tak, jak to je. Kanadská ikona veřejně podpořila politického lídra, jenž zastává názor, že by Kanada jako národ neměla existovat,“ napsal na sociální síť X reportér Dave Naylor z televizní stanice TSN.

Mark Stone a Sidney Crosby během kanadské hymny před zápasem proti Švédsku.

Nutno podotknout, že čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu před utkáním přišel kanadským hokejistům popřát hodně štěstí přímo do kabiny.

Jen těžko si lze představit, že Sidneymu Crosbymu, Connoru McDavidovi a spol. na ledě v bostonské TD Garden záměrně nevyjádřil respekt. Na led vyrazil z americké střídačky, spíš se jednalo o souhru okolností, která vyvolala velkou reakci především kvůli aktuální napjaté situaci.

Jen se potvrdilo, že Gretzkému, jenž má obě občanství a žije ve Spojených státech, blízký vztah s Trumpem doma škodí.

„Považují ho za nesmrtelného. A když vidí, co se kolem něj děje a Amerika mezitím uvaluje na jejich zemi vysoká cla, jsou zklamaní i naštvaní,“ uvedl pro The Guardian profesor sportovního managementu Taylor McKee z Brock University v Ontariu.

Není tajemstvím, že americký prezident se snažil nejlepšího hráče historie ponoukat ke startu politické kariéry.

Na konci minulého roku na Truth Social napsal: „Ptal jsem se ho, proč nekandiduje na pozici kanadského premiéra, brzy by se proslavil jako guvernér Kanady. Vyhrál by snadno, ani by nemusel vést kampaň. Bohužel neměl zájem.“

Když v listopadových volbách porazil demokratickou kandidátku Kamalu Harrisovou, nejproduktivnější hokejista v historii NHL se zúčastnil jeho oslavného večírku v Mar-a-Lago. Nechyběl ani na lednové inauguraci.

„Veřejnost chce, aby se postavil za svůj národ. Neudělal to, proto v něm vidí sabotéra. Někoho, komu nemohou věřit,“ popisoval McKee.

O harmonický vztah se nejednalo ani dosud, náklonnost ke Gretzkému postupně opadá. Teď se možná dostala na bod mrazu, ze kterého už nemusí být cesty zpět.