Obránkyně Lásková opouští zámoří, z elitní PWHL míří do Švédska

Lásková působila v zámoří od roku 2017, pouze v úvodu sezony 2022/23 hrála ve Švédsku za Luleu. V předešlých dvou ročnících měla zdravotní problémy a za Montreal odehrála jen 12 zápasů, přesto letos nechyběla na domácím mistrovství světa v Českých Budějovicích.
Odchovankyně pražské Hvězdy naznačila návrat do Evropy již před třemi týdny v rozhovoru s novináři na kempu reprezentace. Kam zamíří, ale ještě říct nechtěla.
„Po zranění je to pro mě lepší varianta a třeba se do zámoří ještě příští rok vrátím, dveře jsem si do PWHL nezavřela. Teď chci pořádnou letní přípravu, protože jsme v Americe skončily pozdě,“ řekla Lásková, která s reprezentací získala dvě bronzové medaile na MS. V únoru by měla patřit mezi opory na olympiádě v Miláně.
Z PWHL po sezoně odešla i brankářská jednička národního týmu Klára Peslarová, která bude chytat za Brynäs IF. Útočnice Noemi Neubauerová zamířila do Zugu.