Obránkyně Lásková opouští zámoří, z elitní PWHL míří do Švédska

  13:15
Česká reprezentační obránkyně Dominika Lásková se vrací ze zámoří do Evropy a v příští sezoně bude hrát za švédský tým SDE Hockey sídlící ve Stockholmu. Osmadvacetiletá hráčka dosud působila v Montrealu v elitní PWHL. Lásková v SDE Hockey podle klubového webu podepsala roční smlouvu s opcí. V týmu se potká s reprezentační spoluhráčkou Terezou Pištěkovou, která přišla z Djurgaardenu.
Dominika Lásková střílí v zápase se Švýcarskem o bronz na MS

Dominika Lásková střílí v zápase se Švýcarskem o bronz na MS | foto: Reuters

Obránkyně Dominika Lásková a brankářka Blanka Škodová se radují z vítězství nad...
Dominika Lásková se raduje v zápase s Finskem.
Dominika Lásková (vpravo) před Alessiou Bächlerovou ze Švýcarska v zápase o...
Česká obránkyně Dominika Lásková (14) uhýbá střele, kterou zastavuje brankářka...
Lásková působila v zámoří od roku 2017, pouze v úvodu sezony 2022/23 hrála ve Švédsku za Luleu. V předešlých dvou ročnících měla zdravotní problémy a za Montreal odehrála jen 12 zápasů, přesto letos nechyběla na domácím mistrovství světa v Českých Budějovicích.

Odchovankyně pražské Hvězdy naznačila návrat do Evropy již před třemi týdny v rozhovoru s novináři na kempu reprezentace. Kam zamíří, ale ještě říct nechtěla.

„Po zranění je to pro mě lepší varianta a třeba se do zámoří ještě příští rok vrátím, dveře jsem si do PWHL nezavřela. Teď chci pořádnou letní přípravu, protože jsme v Americe skončily pozdě,“ řekla Lásková, která s reprezentací získala dvě bronzové medaile na MS. V únoru by měla patřit mezi opory na olympiádě v Miláně.

Z PWHL po sezoně odešla i brankářská jednička národního týmu Klára Peslarová, která bude chytat za Brynäs IF. Útočnice Noemi Neubauerová zamířila do Zugu.

