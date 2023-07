Kubalík o výměně: Trošku šok. Nevím, jestli budu v NHL strašit do pětatřiceti

Sedmadvacetileté křídlo se poprvé v NHL stalo artiklem zajímavého výměnného obchodu.

Do Detroitu putuje žádaný střelec DeBrincat, zatímco Senators nově vlastní výběry v draftu, beka Sebranga, a především českého reprezentanta, který se v květnu stal nejlepším střelcem mistrovství světa.

Mohlo to v NHL zapůsobit?

Těžko říct. Možná to nějaký vliv mělo, ale je to krátký turnaj, na kterém se může stát cokoli. Nechci to snižovat ani zveličovat. Netroufnu si ani říct, jestli mi to otevřelo nějaké dveře. Myslím, že všichni tuší, že už ze mě jiný hráč nebude. Hru mám spíš založenou na střelbě než na přihrávkách a pohybu.

Najde se na to místo v sestavě Ottawy?

Dokázal bych vyjmenovat klidně půlku týmu, ale ještě je to všechno čerstvé. Mají velmi šikovné a mladé kluky, kteří sázejí na bruslení, z čehož bych mohl profitovat.

Měl jste indicie, že se z Detroitu můžete stěhovat?

Ono se už chvíli mluvilo o tom, že k Red Wings může přijít DeBrincat. Je to hráč, který umí dávat góly a který pochází z Michiganu. Napadlo mě, že bude chtít být blíž domovu, což nahrávalo Detroitu. Chcete se vyhýbat sociálním sítím, ale i na nich se to řešilo a dostalo se to i ke mně.

A nakonec se to i vyplnilo.

Neřeknu, že jsem to odnesl, ale bylo jasné, že se nabízela varianta, kdy se stanu součástí výměny. Věděl jsem to, a když jsem si to ráno přečetl, jen jsem si řekl: Nemýlil jsem se!

Na proměnlivost NHL ukazuje, že Detroit za pár měsíců rozpustil českou kolonii. Pryč je Hronek, Vrána a Zadina a teď už i vy.

Nějakou dobu se k tomu schylovalo. Postupně se to vyškrtalo, až jsme zůstali sami se Záďou, který teď smlouvu ukončil. Byl jsem v Detroitu takové poslední české želízko v ohni a nakonec se zbavili i mě. (usměje se) Beru to s humorem.

V divizi budeme velkými rivaly. Ottawa posílila stejně jako Detroit. Dominik Kubalík

Ani krapet zloby?

Proti Detroitu nic nemám. Líbilo se mi tam. Stadion i organizace byly fajn. Před sezonou jsem ani nepočítal s tím, že by byla takhle povedená, i když jsem si to samozřejmě přál. Člověk má otazníky v hlavě, jestli a jak si to v novém týmu sedne. Myslím, že obě strany mohly být spokojené, a rok jsem si užil. Teď jdeme dál.

Co se vám vybaví, když slyšíte Ottawa?

Kanada, zima, hlavní město. Hrál jsem dva roky juniorku v Ontariu, což je od ní kousek. Taky vím, že se nám proti Ottawě nehrálo moc dobře, takže je fajn, že se přesunu na druhou stranu barikády. (usměje se) V divizi budeme velkými rivaly. Ottawa posílila stejně jako Detroit. Podepsala nové hráče, šla nahoru.

Dominik Kubalík (81) z Detroit Red Wings ujíždí Zemgusovi Girgensonsovi (28) z Buffalo Sabres.

Odrazila se ode dna NHL?

Naprosto souhlasím. Už udělali nějaké kroky. Vysoko draftovaní hráči začínají přebírat zodpovědnost. Mladých je tam hrozně moc. Vyrostli z nich hotoví hráči, kteří se ještě zlepšují.

Co mimohokejová změna?

Věřím, že to bude posun k lepšímu. V Detroitu jako takovém jsem moc času netrávil. Bydleli jsme pětadvacet minut od něj, nejezdili jsme tam denně na procházky. Moc jsem toho neviděl. Oproti velkoměstu jako Chicago to ale rozdíl byl. Teď se docela těším na novou zkušenost, město, tým i spoluhráče.

Není ošemetné, že si v posledním roce kontraktu budete muset na vše zvykat znovu?

Může to být výhoda, obě strany budou spokojené a domluvíme se dál. Anebo to může dopadnout jinak a půjdu pryč při první příležitosti nebo v létě jako volný hráč. V NHL je to kolikrát trošku kočovný život. Stejně jako všichni bych si přál, abych někde podepsal na sedm let a měl jistotu a pohodu.

Je to dosažitelné?

Budu dělat vše pro to, abych takový kontrakt dostal. Na druhou stranu mi bude osmadvacet a nevím, jestli budu v NHL strašit do pětatřiceti. (usměje se) Teď se budu soustředit na to, abych měl co nejlepší sezonu a hned od začátku udělal co nejlepší dojem a byl připravený. To jediné můžu ovlivnit. A pak se uvidí, jak na tom budu.