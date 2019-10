Rozmrzelý Kubalík: Prohra mě štve. Ale z atmosféry běhal mráz po zádech

Dlouho očekávaný duel na ledě pražské O 2 arény proti sobě postavil Philadelphii s Jakubem Voráčkem a Chicago s Davidem Kämpfem a Dominikem Kubalíkem. Právě poslední jmenovaný si odbyl premiéru v nejlepší hokejové lize světa, a přestože si nevedl nikterak špatně, náladu mu zkazila těsná porážka 3:4. „Pocity? Smíšené,“ byl zahořklý čtyřiadvacetiletý forvard.

Takže jste zklamaný?

Výsledek na radosti moc nepřidá. Na jednu stranu jsem si to hrozně užil, bylo to doma, všichni z rodiny mě viděli a byli u toho. Jenom mě mrzí, že na konci nebyla výhra.

Sám jste ale měl několik šancí. Byl jste se svým výkonem spokojený?

Nerad bych to nějak hodnotil, byl to můj první zápas. Snažil jsem se hrát svoji hru, ale vím, že to může být ještě lepší. Nebylo to špatné, ale perfektní rozhodně také ne.

Sehrála roli nervozita?

Tímhle jsem nikdy moc netrpěl, i když něco málo tam tentokrát možná bylo. Šlo přece jen o první zápas. Ale spíš jsem byl strašně natěšený a zvědavý, jaké to bude. Zároveň jsem věděl, že atmosféra bude dobrá. Naši lidi za to umějí vzít. I to byl jeden z důvodů, proč jsem si to užil.

Už na začátku, když vás postupně představovali, jste si vysloužil aplaus vyprodané arény.

Byl to skvělý pocit, až mi z toho běhal mráz po zádech. Bylo to úžasné. Jsem rád, že přišlo tolik lidí a že nás podpořili. Za to jim patří velký dík.

Na konci dopoledního tréninku si vzal trenér vás a Davida Kämpfa stranou. Co vám pověděl?

Jen to, abychom si to užili, že je to zápas, který se už asi nebude opakovat. Uklidňoval nás, abychom nebyli zbytečně moc pobláznění.

Splnil nakonec zápas vaše očekávání?

Myslím, že jo. Bavili jsme se o atmosféře a početné návštěvě, to všechno se splnilo. Hlavně jsem si ale přál, abychom tuhle premiéru zvládli jako tým, což se bohužel nepovedlo.

Už v sobotu odlétáte do Ameriky. Jak vyhlížíte premiéru v Chicagu?

Bude to pro mě vlastně druhá premiéra, takže se těším úplně stejně jako na tuhle pražskou. Bude to zase něco jiného, už ne s tolika rodinnými příslušníky. Ale bude to v naší domácí hale, takže také super.