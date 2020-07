Český kanón Kubalík v NHL střílí. A jen potvrzuje velký potenciál

Tohle není určitě náhoda. Kubalík dal ve zkrácené sezoně 30 gólů v 68 zápasech základní části a hned v prvním utkání po pauze, která byla zároveň generálkou na nedělní ostrý start, ukázal, že se Česku i v chudším období rodí mimořádný střelec.

Střelec, který má potenciál nasázet během sezony magických padesát gólů. Ještě před rokem nebo dvěma by podobná věta byla bláznovství, teď je ale všechno jinak.

Kubalíka už berou všichni vážně, svědčí o tom ostatně i druhé místo v Zlaté hokejce, kde za sebou nechal všechny ostatní české hvězdy. Lepší než on byl jen David Pastrňák.

Vážně berou Kubalíka i v Chicagu, kde mu patří místo v elitní formaci po boku Jonathana Toewse a Brandona Saada. Své místo má i v přesilovkové pětce. A právě v početní výhodě plzeňský rodák v generálce proti St. Louis zářil.



Nejdřív ve 46. minutě pohotově zakončil z mezikruží kombinaci Patricka Kanea a Kirbyho Dacha, čímž zvýšil na 3:0. A pak necelých osm minut před koncem po asistenci kapitána Jonathana Toewse propálil brankáře Jakea Allena pod vyrážečkou.



Jako by Kubalík ukazoval, že jeho nominace na Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka sezony není náhodná a že by si ji opravdu zasloužil. A to mohlo být v utkání ještě líp, protože už v první třetině měl několik šancí a kromě dvou gólových střel si připsal další dvě velice nebezpečné.



I proto byl po zásluze vyhlášený nejlepším hráčem utkání, v němž svému Chicagu pomohl k vítězství také asistencí u úvodní trefy Brandona Saada.

Dobrý výsledek budí u fanoušků naděje, že by Blackhawks přece jen mohli se vší vážností přemýšlet dokonce o Stanley Cupu. Kouč Jeremy Colliton však nadšení trochu brzdí: „Je to jen jeden krok v procesu přípravy na neděli, takže určitě po vítězství 4:0 nelítáme v oblacích. Nebudeme si myslet, že jsme lepší, než ve skutečnosti jsme.“

Kubalík se předvedl ve výborném světle navzdory tomu, že po prvních trénincích na ledě říkal, že ho puk neposlouchá. Při zápase to tak už nevypadalo. Po nejdelší letní přípravě si evidentně vše sedlo. Navzdory obavám, jestli se dokáže v létě plně koncentrovat na hokej.



Tuhle fajfku si čtyřiadvacetiletý forvard může odškrtnout. Teď vše potvrzovat dál. První příležitost bude v neděli, kdy Chicago čeká první utkání vyřazovací série s Edmontonem hrané na tři vítězství.