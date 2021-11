Už mě asi znají. Kubalík na suchu, které od vstupu do NHL nepamatuje

Dominik Kubalík je už jedenáct zápasů v NHL na suchu. „Hraje ale dobře,“ uklidňuje dočasný kouč Chicaga Derek King. „A brzy se i trefí. Střílení gólů je jako jízda na kole. To se taky nezapomíná.“

Při sobotní porážce 2:5 v Edmontonu dvě Kubalíkovy rány nenašly cíl. Kubalíkovo gólové mlčení už předtím nabobtnalo do rozměrů, které od předloňského vstupu do NHL nepamatuje.

Se zámořskými žurnalisty o něm před pár dny promluvil i on. Nehroutil se. Náladu kanonýrovi z Plzně zvedly zlepšené výsledky týmu. Přesto ale bylo z vět šestadvacetiletého forvarda poznat, že se nenachází v naprosté pohodě.

„Musím najít způsob, jak se častěji dostat do střeleckých pozic.“

„Okolo brány to bolí, ale odměnou jsou snadné góly.“

„Potřebuji změnit nastavení hlavy. Když se dostanu do šance, první myšlenkou musí být střelba.“

Kubalíkovo tápání překvapuje. Nelehký přesun z Evropy zvládl brilantně. Na prvních třicet tref v NHL potřeboval 68 utkání a po internetu koluje statistika, že z aktivních plejerů to rychleji zvládla jen střelecká extratřída Ovečkin (43), Laine (55), Boeser (60), Matthews (61), Malkin (63), Crosby (63) a Kaprizov (67).

Po minulé prazvláštní covidové sezoně s nejasným startem i průběhem se Blackhawks uzdravil hvězdný centr a Kubalíkův vrchní distributor gólových pobídek Jonathan Toews.

Jenže český gólostroj se zadrhl.

Po 17 startech má průměrnou bilanci 3+4. „Měl jsem s ním schůzku u videa, kde jsem mu zdůrazňoval, ať dbá na maličkosti,“ přibližuje kouč King. „Je dobré, že se do příležitostí stále dostává. Kdyby ne, bylo by to frustrující.“

Kubalík věří, že mu promluva do duše prospěje. U ryzího zakončovatele se nejspíš víc než u jiných projevila bída Blackhawks, kterou umocnily vyhazovy a ututlávání sexuálního skandálu bývalého videokouče Brada Aldriche.

Na druhou stranu Scott Powers z uznávaného webu The Athletic referuje: „Kubalík je asi zatím největším ofenzivním zklamáním týmu. Dva góly dal v přesilovce, třetí při hře Blackhawks bez brankáře. Přitom ve hře pět na pět dostává daleko větší prostor než dřív.“

Zprávy z Chicaga jen zapadají do neradostné zprávy o aktuálním stavu českých střelců před únorovou výpravou do Pekingu.

Dominik Kubalík z Chicaga ujíždí s pukem v utkání proti St. Louis.

Potenciální uchazeči z Evropy nedávno propadli na Karjale. David Pastrňák zatím v Bostonu zaostává za úchvatnými rozjezdy minulých ročníků. Jakub Vrána v Detroitu teprve zkouší, co mu dovolí operované rameno. A z mladičkého krajana Filipa Zadiny zase Red Wings vyrábějí spíš univerzálnějšího vojáka. „U mě každý ví, že jsem víc střelec než nahrávač,“ prohodil Kubalík.

Křídlo Blackhawks k tomu přihodilo i historku. „Vypadá to, že už skoro každý taky ví, že často střílím mezi betony. Dokonce mi volal i kamarád, abych už to nezkoušel,“ vylíčil novinářům. S úsměvem jim sliboval, že už tam dál nehodlá mířit, načež už vážněji pronesl: „Všichni vědí, že Ovečkin střílí v přesilovce bez přípravy, ale stále mu to vychází. Dobrý střelec si poradí vždy.“

Nastává vhodná doba, aby to předvedl. A nejen kvůli olympiádě.

Po sezoně vyprší Kubalíkovi štědrý dvouletý kontrakt na 7,4 milionu dolarů. Jako chráněný volný hráč bude s Blackhawks jednat o dlouhodobém kontraktu. A góly mu vyjednávací pozici jen vylepší.