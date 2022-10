Nejlepší start od Coffeyho. Kubalík v Detroitu září a doufá: Snad nám to vydrží

Po nevýrazné sezoně odešel z přestavujícího se Chicaga a přes trh s volnými hráči putoval do Detroitu. Tam začal jako člen čtvrté formace, ale rychle ji opustil. Dominik Kubalík až nečekaně válí v prvním útoku. „Nemyslel jsem si, že to bude tak dobré,“ žasl český útočník, který s osmi body během pěti zápasů rozbalil novou sezonu NHL jako nejlepší posila Red Wings za posledních devětadvacet let.