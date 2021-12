Uvolni se! Kubalík vyslyšel Hejdukovu radu a ukončil půst gólem Vaněčkovi

Trefil se ve 33. minutě, kdy si v přesilovce nabruslil na střed, vjel do pásma, dostal krásnou přihrávku od Alexe DeBrincata a nekompromisně ranou pod břevno překonal Vítka Vaněčka.

„Jsme rádi, že se konečně prosadil,“ hlásí King, který předtím svému svěřenci dodával sebevědomí společným sledováním zápasů, kde se zaměřovali na Kubalíkovu hru bez kotouče na holi. A zaseklého českého střelce uklidňoval, že je platný i v jiných aspektech hry.

„Máme s Kubym trpělivost. Chceme mu společně pomoci přejít přes období, kdy se mu nedaří. Snad se teď u něj začnou další trefy nabalovat jako sněhová koule.“

NHL Česko @NHLcz Dominik Kubalík po 15 zápasech prolomil střelecké trápení, když to svižnou střelou poslal pod víko Vaněčkovy brány. @NHLBlackhawks | #Kubalik https://t.co/jLOCfrzRcM oblíbit odpovědět

Chicago nakonec odvezlo z Washingtonu dva body, když bylo šťastnější v nájezdech a vyhrálo 4:3.

Čím si Kubalíkovo dlouhé čekání na branku vysvětlit?

Už nezasypává brankáře tolika střelami jako v minulosti. V průměru na zápas vyšle na branku jen dva pokusy, v minulé sezoně se zastavil těsně pod třemi.

„Jediným řešením je chodit do míst, kde hokej bolí a kde se rodí góly. Taky musím pořád myslet na to, že mám v první řadě střílet,“ říkal v rozhovoru před dvěma týdny.

Ani od té doby ale na četnosti střel nezapracoval. V patnácti duelech, ve kterých vyšel gólově naprázdno, ohrozil brankáře 29krát, navíc výjimkou byla utkání s Torontem a Nashvillem, v nichž vystřelil celkem desetkrát.

„Říká se, že hráč drží hokejku moc křečovitě, že se dostane do šancí a z nějakého důvodu ty puky nejdou dovnitř. Trefujete tyčky, hráče, gólmana... Střelec přestane být v těch šancích uvolněný. Samozřejmě je to i o sebevědomí,“ viděl další důvody menší krize Milan Hejduk.

V blogu pro nhl.com před posledním zápasem Chicaga napsal také: „Dominik by měl být ten, kdo bude skórovat, góly se od něj očekávají. Samozřejmě, ten tlak je na něj větší než na řadového hráče. Chodí na přesilovky, skórovat by měl. Ale věřím, že když to prolomí a dá jeden gól, že se zase chytí.“

Vypadá to, že si Kubalík slova Hejduka vzal k srdci. Prodlevu ukončil. Jeho přesný zásah z 24. října z utkání doma s Detroitem už není posledním.

„I já sám jsem měl taky série, kdy jsem se třeba přes deset zápasů neprosadil. To se stane asi každému. Na psychiku to samozřejmě není úplně nejlepší. Třeba i týmu se nedaří, tak fandové doufají, že právě tihle střelci to vytáhnou, začnou dávat góly a pomůžou týmu vyhrávat,“ píše Hejduk.

Po Kubalíkově trefě v noci Chicago skutečně vyhrálo a pomalu se začíná prokousávat v tabulce směrem nahoru. V posledních deseti zápasech se radovalo z výhry celkem sedmkrát.