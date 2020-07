Kubalík do Ameriky nespěchal: Měl jsem plán a chtěl ho dokončit

Je už v Chicagu, které se těsně vmáčklo do upraveného play off pro 24 týmů. Chvíli před telefonátem se vrátil z dopoledního tréninku Blackhawks. Po cestě nakoukl, zda je volno u bazénu, který je součástí bytového komplexu, v němž žije. Pokud by nezahlédl živáčka, pelášil by pro plavky. Na moment odložit roušku. A šup do vody!