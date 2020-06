Sám bych se nevolil, říká skromně Kubalík o trofeji pro nováčka NHL

„Myslím, že šanci nemám. I kdybych měl hlasovat, tak bych sám sebe nevolil,“ říká. „Celou sezonu se výkony pohybovaly nahoru dolů. Určitě bych vybral jednoho z těch dvou, co jsou v tom závodě se mnou.“

Kubalíka v produktivitě předčili pouze dva právem opěvovaní obránci - 21letý Kanaďan Cale Makar a 20letý Američan Quinn Hughes. Prvně jmenovaný získal v 57 zápasech za Colorado Avalanche 50 bodů (12+38), jeho konkurent z Vancouver Canucks v 68 utkáních 53 (8+45).

Kdo je navíc sledoval po nocích, ví, s jakou lehkostí předvádí kouzelné finesy s pukem v plné rychlosti.

To oni jsou favorité. Na druhou stranu 24letý Kubalík je jediný nováček, který dokázal nastřílet 30 gólů. Nejbližší soupeři se zastavili na dvaceti. „Člověku dojde až po sezoně, co se mu povedlo. Mám z té mety velkou radost, původně jsem za ní ani moc nešel, ale jak góly narůstaly, samozřejmě jsem se k tomu trochu upnul a hlídal si to,“ popisuje Kubalík.

Minulý týden na vyhlášení Zlaté hokejky ho chválil i její čtyřnásobný vítěz David Pastrňák, který zavzpomínal, jak náročná byla první sezona v NHL pro něj. „Musím před Kubaldou smeknout,“ vysekl poklonu.

„To mě od něj moc potěšilo,“ usmívá se Kubalík. „Už jen to, že můžu v té lize hrát, bodovat a být úspěšný... Motivuje mě to do další sezony. Budu se chtít zase překonat.“

V zatím přerušené zámořské sezoně mu notně pomáhali skvělí parťáci. Kubalík začínal ve třetím útoku po boku dalšího Čecha Davida Kämpfa, ale se střeleckou chutí postupně povýšil až do první řady. A s hvězdnými parťáky Patrickem Kanem a Jonathanem Toewsem si sedl náramně.

„Ze začátku některé zápasy nebyly dobré, pak se to změnilo a já si sezonu hrozně užil,“ vzpomíná Kubalík.



„Lidi řeknou, že uspěl hlavně díky spoluhráčům, ale už si neuvědomí, že se mezi ně musel svými výkony dostat a pak se tam udržet!“ zastal se krajana před potenciálními kritiky Pastrňák.

Navíc není konec. NHL plánuje sezonu dohrát a Chicago se díky rozšířenému formátu dostalo mezi 24 postupujících. V „předkole“ play off ho čekají Edmonton Oilers.

„Bude hrozně těžké se vrátit. Tělo si navykne rychle, ale hlava bude problém. Já už jsem v módu, že je po sezoně, dokonce jsem během krize nebyl ani jednou na ledě. Budu se muset namotivovat, ale to půjde, protože vidina play off je velká. Neměli jsme v něm původně být. Najednou v něm jsme,“ bilancuje Kubalík.

A v něm i poslední postupující může dojít až pro Stanley Cup.