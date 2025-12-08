Doma je v Calgary. Na dceru ale mluvím jen česky, říká Frk. AHL? Volal, že jinam nechce

Stihl jste si počasí v Kalifornii pořádně užít?
Měli jsme tu pár dní volno, dokonce i bez tréninku, takže ano. Klub nám zaplatil lístky na NFL, San Francisco 49ers proti Carolina Panthers, šel celý tým. Vyšlo to hezky, tak jsem si koupil i dres 49ers.
Zatímco vy jste si užíval tepla, rodina si užívala zimy v Calgary?’
Přesně tak, snažím se moc neprovokovat a neposílat fotky, aby holky nebyly hořké. Spíš říkám, že tu je hnusně, ale manželka mi to vůbec nevěří. Ví, jak se vždycky na trip do Kalifornie těším, když máme jet. A že jezdíme často. Ale nezazlívá mi to, takový je hokej.
Čekáte miminko, že?
Narodí se koncem března, moc se těšíme. Dcera už to taky chápe a ví, co ji čeká. Že už nebude čas jen pro ni. Musíme to správně skloubit, aby obě děti dostávaly stejně času.
To vás čeká perné jaro.
Uvidíme, co play off, jak dlouho budeme hrát. Ale náročné to bude, naštěstí jí určitě hodně pomůže její mamka. Rodiče taky bydlí v Calgary, tak jí uleví.
Manželka pochází přímo z Calgary?
Přesně tak, takže na to počasí je aspoň zvyklá! Ale je fakt, že když jsem hrál za Los Angeles, tak si to užívala trochu víc.
Tak mě napadá, že vaše angažmá u Wranglers asi nebude náhoda, že?
To není. Když jsem odcházel před dvěma lety ze Švýcarska, volal jsem agentovi, že chci smlouvu s Calgary. Manželka se mnou celé ty roky chodila, kam bylo potřeba, tak jsem jí to chtěl trochu vrátit.
Jak dlouho jste spolu?
Bude to třináct let. Od juniorky. Manželka chodila v Halifaxu do školy a potkali jsme se na zimáku. Od té doby jsme spolu. Prošla se mnou každým angažmá. Kloubouk dolu, kolikrát zvládla zabalit celý barák i s nábytkem a přestěhovat nás. Musím jí hrozně poděkovat.
Tuším, že po kariéře zůstanete v Kanadě.
Máme to v plánu. Čekali jsme dlouho, než jsme si pořídili dům, hodně jsme o tom mluvili a nakonec se rozhodli pro Calgary. Mně se tu moc líbí. Samozřejmě mám rodinu i kamarády v Česku a ne že bych se tam nechtěl vrátit, ale tady jsme moc spokojení.
Asi není moc obvyklé, že hráč agentovi řekne: Chci do jednoho konkrétního týmu a nikam jinam. Nebo se pletu?
Já si za tím stál. Hodně jsem proti nim v AHL hrál, znali mě, takže jsme se s generálním manažerem lehce domluvili. Taky o mě měli zájem. Jen jsme ladili podmínky, jestli to bude smlouva na rok, nebo na dva. Dostal jsem na rok a dvoucestnou do NHL. Před touhle sezonou to ale bylo trochu jinak.
Jak?
Zase jsme čekali jen na Wranglers, ale oni mě nechtěli podepsat. Tak jsme jim volali zpátky, že fakt nikam jinam nechci, že nechci hrát proti nim v divizi, až jsme se nakonec domluvili. Musel jsem v některých věcech ustoupit, ale popravdě ve dvaatřiceti už ani nemyslím na to, že bych si v NHL ještě zahrál.
Z čeho jste musel ustoupit?
Primárně z toho, že mi nedají dvoucestnou smlouvu s NHL. To bylo to nejtěžší, nabízeli jen kontrakt pro AHL. Nakonec jsem byl rád, že můžu zůstat v Calgary.
Nevěřil jste ale první rok trochu, že by NHL ještě mohla dopadnout?
Calgary zrovna nehrálo špatně, navíc mají hodně mladých hráčů, takže bych musel hrát fakt hodně dobře, aby mě upřednostnili. Tušil jsem, že celý rok zůstanu na farmě.
Přitom se hodně snažíte, abyste byl vidět. Bodujete.
Posledních pár zápasů se mi hodně daří, ale musím za to poděkovat spoluhráčům, protože mi hodně nahrávají. Já se jim naopak snažím pomoct nahoru. Pokud ti mladší mají šanci dostat se do NHL, tak já jsem si dal za cíl je v tom podpořit.
Takže mentorujete. Poslouchají vás?
Já doufám, že jo! Jsem starší, tak snad. A snad si něco vezmou.
Ale vy kariéru ještě nekončíte, ne?
Vůbec, nad tím nepřemýšlím ani trochu. Chci hrát co nejdéle.
Nemají vás Wranglers trochu v hrsti, když ví, že jsou jediným týmem, kde chcete hrát?
Možná trochu jo, možná se mnou budou čekat a trochu mnou cukat. Doufám, že si mě tu pár sezon ještě nechají. Když ne, hokej jde dál a podíváme se jinam. Oni ví, že tu chci zůstat, tak budu trpělivý. Nemám kam spěchat.
Co pro vás AHL znamená? David Kämpf raději s Torontem ukončil smlouvu, aby nemusel hrát na farmě. Vy zůstáváte rád.
Jsem v lize dlouho, vybudoval jsem si nějaké jméno, líbí se mi v ní a daří se mi tu. Proto bych to nechtěl měnit. Navíc nemáme náročné cestování, většinou létáme a autobusem přejíždíme, jen když dorazíme třeba letadlem do San Diega a potřebujeme dvě hodinky přejet do Palm Springs. Jiné divize v AHL cestují autobusem mnohem víc.
Z Ameriky se nedávno vrátil Jakub Lauko a podepsal v Pardubicích. Mluví se o tom, že když se odečtou výdaje, hokejista už v Česku může vydělat víc než za mořem na farmě.
Asi jo, když se teď v české lize začalo těm nejlepším platit fakt hezky. Život v Kanadě a Americe je určitě dražší, ale mně výplata v AHL taky vystačí.
Nechodí vám nabídky z Česka?
Ani nevím, agentovi jsem vždycky říkal, že chci zůstat za mořem. Ale v Česku bych si rád jednou zahrál, nikdy se mi to nepodařilo, tak uvidíme.
Zůstáváte v Kanadě i proto, že rodina se tam cítí doma?
Malá se narodila ve Státech, manželka v Kanadě, teď druhé dítě bude taky Kanaďan. Máme doma takový mix. Samozřejmě dcera většinu času mluví anglicky, ale já na ni mluvím jen česky, protože chci, aby rozuměla a mohla si povídat s rodinou v Česku. Rozumí mi, jen se jí česky nechce moc odpovídat. Odpovídá správně, jen anglicky. Ale moc mi záleží na tom, aby česky rozuměla.
Olympiáda zřejmě pro vás nepřipadá v úvahu, ale co květnové mistrovství světa?
Bude záležet na trenérech, jak budou vybírat. Ale my budeme mít malinké miminko, takže bych si o tom musel s manželkou důkladně promluvit. Protože nechat ji s dcerou a měsíčním dítětem doma? Člověk už přemýšlí v takové situaci jinak. Hokej není celý život a chci se dívat, jak děti vyrůstají.