Play off neklapne, Kubalík vyhlíží rekord. A MS? Rád přijedu, hlásí

Pět zápasů zbývá Detroitu do konce základní části. Na osmé Islanders ztrácí osm bodů. Týmy před nimi tak musí všechno prohrát, Red Wings zase všechno vyhrát.

Jen naprostý optimista stále věří, realista však tuší, že letos Detroit do play off nepostoupí.

Hokejisté a vedení organizace však vyloženě zklamaní být nemusí. Detroit se stále ještě nachází v přestavbě, kde vyměnil opory za vycházející hvězdy a ty si postupně zvykají na nejlepší hokej na světě.

Kapitán Dylan Larkin poprvé v kariéře pravděpodobně překoná hranici bodu na zápas, průlomovou sezonu prožívají Michael Rasmussen nebo Jonatan Berggren, daří se také letním posilám.

Jednou z nich je i Dominik Kubalík, který navíc atakuje i své osobní maximum. Na počin z první sezony v dresu Chicaga, kdy posbíral 46 bodů, ztrácí už jen dva zápisy do statistik.

„Bylo by hezké to zvládnout, nebudu lhát. Cítím se v lajně dobře, padá nám to tam a pokud budeme takhle nadále pokračovat, tak věřím, že by se to mohlo povést,“ doufá Kubalík.

Český útočník nastupuje v elitní řadě po boku Larkina a Davida Perrona. V posledním utkání se formace prosadila dvakrát, oba góly vstřelil Perron, Kubalík mu na jeden nahrál.

David Kubalík (vlevo) z Detroitu slaví gól se spoluhráči Dylanem Larkinem (uprostřed) a Davidem Perronem.

Red Wings deklasovali Montreal na jeho vlastním ledě vysoko 5:0.

„Nevím, jestli byl zápas úplně jednoznačný, ale myslím si, že jsme byli lepším týmem. Od začátku jsme si šli pro výhru, dokázali jsme se opřít o všechno, co jsme si řekli před zápasem. A to se promítlo i do výsledku,“ hodnotil Kubalík.

Detroit ještě čekají domácí utkání proti Buffalu, Pittsburghu a Dallasu, sezonu zakončí duely v Carolině a Tampě.

Právě se Sabres a Penguins usiloval o postup do bitev o Stanley Cup, jenže přelom února a března se mu hrubě nepovedl.

„Z týmového hlediska jsme byli dlouho v mixu o play off, ale ve sledu pěti nebo šesti zápasů nám postup utekl. Krok dopředu jsme však udělali a doufám, že se zase posuneme dál,“ reagoval.

Právě postupný vývoj je pro tým v přestavbě klíčový. A Red Wings se daří. Od sezony 2019/20 se zlepšují, nejprve získali pouhých 39 bodů, o rok později 48, v dalším ročníku už 74. A i tuto hranici již překonali, aktuálně mají na kontě 79 bodů a další mohou ještě přidat.

Jak Kubalíkovi, tak jeho spoluhráči Filipu Zadinovi však sezona skončit nemusí, oba již mluvili s generálním manažerem české reprezentace Martinem Havlátem o případném posílení národního týmu.

Záleží na konkurenci a zdravotní prohlídce, ta by mohla zmařit teoretický příjezd Zadiny, který aktuálně léčí zranění v dolní části těla a do konce základní části NHL už nejspíše nenastoupí.

To Kubalík se zdá být fit, daří se mu a pro český tým by tak jistě byl cennou posilou. „S kluky jsem se bavil, jen o tom nechci moc mluvit. Přeci jen do konce sezony ještě zbývá pár zápasů a vždycky se může stát cokoliv,“ ví.

„Ale já vždycky rád reprezentoval a pokud bude možnost, rád pojedu,“ dodal.

Havlát hovořil při setkání s novináři o zájmu českých hokejistů jet na mistrovství světa. Žádné negativní reakce v podobě odmítnutí od hráčů nezaregistroval. Kubalík teď jako první jeho slova potvrzuje.

Některé zámořské hráče chce vidět kouč Kari Jalonen v kempu, zdali si místo vůbec zaslouží. Jestli se bude jednat i o Kubalíka, s jistotou napoví až další týdny.