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Nervozita v Detroitu. Kde je manažer? Kde je kapitán? ptají se fanoušci. A stále čekají

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  16:36
Skleslí hokejisté Detroitu po dalším neúspěšném tažení do play off.

Skleslí hokejisté Detroitu po dalším neúspěšném tažení do play off. | foto: Paul SancyaAP

Útočník Dylan Larkin z Detroitu si kryje puk před Bradnonem Saadem ze St. Louis.
Justin Faulk a Dylan Larkin se radují z gólu Detroitu.
Dylan Larkin (v červeném) a Charlie Coyle stojí připravení na vhazování.
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Do startu tréninkových kempů zbývá zhruba měsíc. Týmy v NHL už vyhlížejí novou sezonu a před jejím začátkem dolaďují detaily, v srpnu zpravidla vládne klid, vybírají se dovolené. A pak je tu Detroit. Klub, jenž stojí před řadou zásadních otázek. Tady se na poslední chvíli neřeší jen složení kádru. Tady není známé ani jméno osoby, která jej bude skládat a obhospodařovat.

O víkendu uplyne měsíc od konce legendárního Steva Yzermana, který v pozici generálního manažera sloužil od dubna 2019.

Klub od svých začátků posunul, na trhu ale zpravidla nebyl tak proaktivní. A hlavně ikonická značka Red Wings, která coby člen Original Six spadá mezi ty nejtradičnější v NHL, nyní už představuje nejdéle čekající mužstvo na účast v play off.

Když ikona manažersky selže. Yzermanovi uškodil původní stav kádru i spor s lídrem

V Hockeytownu, jak se Detroitu přezdívá, fanoušci vyřazovací boje nezažili už deset let. Teď jsou o to neklidnější.

Když klub na sociálních sítích zveřejnil video, v němž zmíněné přízvisko přilepoval na střed kluziště v domovské Little Caesars Areně, vyrojily se pod ním otázky, které se v posledních týdnech točí neustále dokola.

„Kde je kapitán? Kdo bude kapitán?“

„Kde je manažer?“

„Co bude s Edvinssonem?“

Ke všem se ještě dostaneme. Aktuálně je však zřejmé, že k odpovědím na většinu z nich chybí ten nejpovolanější. V Detroitu se shání Yzermanův nástupce. Bez rizika, že by mu případného favorita mohl někdo na trhu vyfouknout, protože všichni konkurenti jsou už zajištění. A tak si organizace z Michiganu patrně počíná dost trpělivě.

Jenže tlak na zásadní rozhodnutí roste. Času moc nezbývá. Vládne neklid a nervozita.

Red Wings s Yzermanem po sezoně, v jejímž závěru se tým na hraně postupu opět sesypal, ještě absolvovali dvě důležité události – draft a otevření trhu s volnými hráči. Teprve poté jej z pozice sesadili.

Možná to ani neměli v plánu, protože se k takovým krokům sahá většinou hned v dubnu, po konci neúspěšné základní části. Do dění nejspíš promluvil krok kapitána. Olympijský šampion a jeden z Yzermanových kritiků Dylan Larkin v červnu požádal o výměnu.

Kapitán na útěku. Larkin touží po Stanley Cupu a chce měnit dres, vybral tři favority

Jenže ta dosud vázne. Americký útočník ve své smlouvě do roku 2031 disponuje klauzulí, podle níž ho klub může vyměnit jen s jeho souhlasem. Vedení údajně předložil čtyři destinace – k původně uváděným Vegas, Floridě a Minnesotě přibyl ještě Dallas. Samé ambiciózní adresy.

První dva jmenované celky nicméně z boje dle renomovaného novináře Michaela Russa odstoupily, Detroit totiž náhradou požaduje prvního centra, patrně vyšší hodnotu, než jaká se pojí s Larkinem samotným.

Čím dál víc se tak blíží scénář, že se zkušený třicátník opět vrátí do týmu, v němž strávil předešlých jedenáct sezon, celou dosavadní kariéru v NHL. Ačkoli chce pryč a jeho nastavení se nezměnilo ani s Yzermanovým odchodem. Spoluhráči by ho v takové situaci nejspíš přijali, ale jako šéfa kabiny? A co teprve fanoušci, ještě v onom hrdém Hockeytownu...

Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks sleduje přihrávajícího Dylana Larkina z Detroit Red Wings.

„Asi by bylo až nemožné se z negativního vnímání vymanit. Bučení v úvodním domácím zápase se v takovém případě zdá být nevyhnutelným osudem,“ odhaduje Larkinovo postavení Max Bultman z prestižního serveru The Athletic. S tím, že pískot by ani nadále neustával.

Tak vypadá možná nejnaléhavější záležitost, jakou by dosud neznámý generální manažer potřeboval rozlousknout. S dostatkem prostoru na vyjednávání, nejspíš i k přesvědčení Larkina, aby svůj seznam rozšířil o další ligové kluby. Nebo třeba vše přehodnotil.

Jakmile jde do tuhého, selžeme. Detroit završil desetiletou mizérii, skončí legenda?

Těžko říct, zda se ovšem jedná o skutečnou prioritu, nebo spíš jen případ, jemuž je vzhledem k hráčovu jménu věnovaná největší pozornost.

Dalším trablem je totiž zmíněný Simon Edvinsson, švédský talent, který už ve třiadvaceti hraje v elitním obranném páru a průměrně na ledě absolvuje porce přesahující dvacet minut. Jenže stále nemá novou smlouvu.

Další za rok vyprší hlavnímu tahounovi Alexi DeBrincatovi, jemuž tak už lze předložit nabídku k prodloužení. V uplynulé sezoně nasbíral hned 85 bodů. I zde se rozhoduje o dalším fungování a ambicích Detroitu.

Ten se může opřít o skvělou zásobárnu mladíků, zejména v obraně, kde vedle Edvinssona hraje nejviditelnější postava, německý zadák Moritz Seider. A rozkoukávají se Axel Sandin-Pellikka s Natem Danielsonem. V útoku pak září Lucas Raymond, do budoucna se nadějně jeví třeba i Michael Brandsegg-Nygård, na nějž si možná vzpomenete z posledního mistrovství světa, kdy dvacetiletý Nor dvěma góly sestřelil Čechy.

U puku Moritz Seider, brání ho David Pastrňák.

Nový manažer by se ujal týmu, který viditelně směřuje výš. Nejčastěji se skloňuje jméno Jeffa Greenberga, který klíčovou pozici zastává v baseballovém klubu Detroit Tigers. Ten také s hokejovou organizací spadá do stejné vlastnické struktury v rámci holdingu Ilitch Companies.

Padají i další jména, včetně možností sáhnout do vlastních řad, například k povýšení někoho z poradců – Shawna Horcoffa či Krise Drapera, který si v klubu jako hráč užíval vítěznou éru.

Ať už post obsadí kdokoliv, měl by si Red Wings pospíšit. Hlavně je teď potřeba vyřešit, aby se očekávaný růst zbytečně nezbrzdil. Už tak v Detroitu čekají dlouho.

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