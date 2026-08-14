Nervozita v Detroitu. Kde je manažer? Kde je kapitán? ptají se fanoušci. A stále čekají

O víkendu uplyne měsíc od konce legendárního Steva Yzermana, který v pozici generálního manažera sloužil od dubna 2019.
Klub od svých začátků posunul, na trhu ale zpravidla nebyl tak proaktivní. A hlavně ikonická značka Red Wings, která coby člen Original Six spadá mezi ty nejtradičnější v NHL, nyní už představuje nejdéle čekající mužstvo na účast v play off.
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V Hockeytownu, jak se Detroitu přezdívá, fanoušci vyřazovací boje nezažili už deset let. Teď jsou o to neklidnější.
Když klub na sociálních sítích zveřejnil video, v němž zmíněné přízvisko přilepoval na střed kluziště v domovské Little Caesars Areně, vyrojily se pod ním otázky, které se v posledních týdnech točí neustále dokola.
„Kde je kapitán? Kdo bude kapitán?“
„Kde je manažer?“
„Co bude s Edvinssonem?“
Hockeytown 📍 pic.twitter.com/OdAfptphZT— Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) August 13, 2026
Ke všem se ještě dostaneme. Aktuálně je však zřejmé, že k odpovědím na většinu z nich chybí ten nejpovolanější. V Detroitu se shání Yzermanův nástupce. Bez rizika, že by mu případného favorita mohl někdo na trhu vyfouknout, protože všichni konkurenti jsou už zajištění. A tak si organizace z Michiganu patrně počíná dost trpělivě.
Jenže tlak na zásadní rozhodnutí roste. Času moc nezbývá. Vládne neklid a nervozita.
Red Wings s Yzermanem po sezoně, v jejímž závěru se tým na hraně postupu opět sesypal, ještě absolvovali dvě důležité události – draft a otevření trhu s volnými hráči. Teprve poté jej z pozice sesadili.
Možná to ani neměli v plánu, protože se k takovým krokům sahá většinou hned v dubnu, po konci neúspěšné základní části. Do dění nejspíš promluvil krok kapitána. Olympijský šampion a jeden z Yzermanových kritiků Dylan Larkin v červnu požádal o výměnu.
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Jenže ta dosud vázne. Americký útočník ve své smlouvě do roku 2031 disponuje klauzulí, podle níž ho klub může vyměnit jen s jeho souhlasem. Vedení údajně předložil čtyři destinace – k původně uváděným Vegas, Floridě a Minnesotě přibyl ještě Dallas. Samé ambiciózní adresy.
První dva jmenované celky nicméně z boje dle renomovaného novináře Michaela Russa odstoupily, Detroit totiž náhradou požaduje prvního centra, patrně vyšší hodnotu, než jaká se pojí s Larkinem samotným.
Čím dál víc se tak blíží scénář, že se zkušený třicátník opět vrátí do týmu, v němž strávil předešlých jedenáct sezon, celou dosavadní kariéru v NHL. Ačkoli chce pryč a jeho nastavení se nezměnilo ani s Yzermanovým odchodem. Spoluhráči by ho v takové situaci nejspíš přijali, ale jako šéfa kabiny? A co teprve fanoušci, ještě v onom hrdém Hockeytownu...
„Asi by bylo až nemožné se z negativního vnímání vymanit. Bučení v úvodním domácím zápase se v takovém případě zdá být nevyhnutelným osudem,“ odhaduje Larkinovo postavení Max Bultman z prestižního serveru The Athletic. S tím, že pískot by ani nadále neustával.
Tak vypadá možná nejnaléhavější záležitost, jakou by dosud neznámý generální manažer potřeboval rozlousknout. S dostatkem prostoru na vyjednávání, nejspíš i k přesvědčení Larkina, aby svůj seznam rozšířil o další ligové kluby. Nebo třeba vše přehodnotil.
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Těžko říct, zda se ovšem jedná o skutečnou prioritu, nebo spíš jen případ, jemuž je vzhledem k hráčovu jménu věnovaná největší pozornost.
Dalším trablem je totiž zmíněný Simon Edvinsson, švédský talent, který už ve třiadvaceti hraje v elitním obranném páru a průměrně na ledě absolvuje porce přesahující dvacet minut. Jenže stále nemá novou smlouvu.
Další za rok vyprší hlavnímu tahounovi Alexi DeBrincatovi, jemuž tak už lze předložit nabídku k prodloužení. V uplynulé sezoně nasbíral hned 85 bodů. I zde se rozhoduje o dalším fungování a ambicích Detroitu.
Ten se může opřít o skvělou zásobárnu mladíků, zejména v obraně, kde vedle Edvinssona hraje nejviditelnější postava, německý zadák Moritz Seider. A rozkoukávají se Axel Sandin-Pellikka s Natem Danielsonem. V útoku pak září Lucas Raymond, do budoucna se nadějně jeví třeba i Michael Brandsegg-Nygård, na nějž si možná vzpomenete z posledního mistrovství světa, kdy dvacetiletý Nor dvěma góly sestřelil Čechy.
Nový manažer by se ujal týmu, který viditelně směřuje výš. Nejčastěji se skloňuje jméno Jeffa Greenberga, který klíčovou pozici zastává v baseballovém klubu Detroit Tigers. Ten také s hokejovou organizací spadá do stejné vlastnické struktury v rámci holdingu Ilitch Companies.
Padají i další jména, včetně možností sáhnout do vlastních řad, například k povýšení někoho z poradců – Shawna Horcoffa či Krise Drapera, který si v klubu jako hráč užíval vítěznou éru.
Ať už post obsadí kdokoliv, měl by si Red Wings pospíšit. Hlavně je teď potřeba vyřešit, aby se očekávaný růst zbytečně nezbrzdil. Už tak v Detroitu čekají dlouho.