Aktivní Yzerman nelení. Chce, aby Detroit za pár let patřil mezi nejlepší

Že Red Wings podepsali Dominika Kubalíka, který v Michiganu rozšířil českou kolonii čítající Filipa Hronka, Jakuba Vránu a Filipa Zadinu, v zámoří příliš vzrušení nevzbudilo.

Zato příchody Andrewa Coppa, Davida Perrona, Olliho Määtty nebo Bena Chiarota ano. Jako by klub vysílal napříč soutěží dva vzkazy: znovu se s námi musí počítat a znovu jsme místem, kam hokejisté chtějí.

Přitom město Detroit není v posledních letech zrovna lukrativní destinací. Chudoba, vysoká kriminalita. Není náhodou, že všechny tamní kluby v elitních soutěžích strádají.

Basketbaloví Pistons? Dlouhodobé trápení, předposlední místo ve Východní konferenci v uplynulé sezoně.

Baseballoví Tigers? 37 výher a 52 porážek v probíhajícím ročníku, rovněž u dna soutěže.

A o Lions z ligy amerického fotbalu je možná lepší ani nemluvit. Totální bída.

Přesto se Stevu Yzermanovi podařilo nalákat do červeného dresu s okřídleným kolem na hrudi zajímavá jména. Jistě, musel také připlatit, ale o takové borce byl v soutěži zájem rozhodně i jinde.

„Pro mě je šance hrát za Detroit vzácná, vždyť z Michiganu pocházím. Mám velké štěstí, že budu moci být blízko přátelům i rodině celý rok místo pár letních měsíců,“ rozplýval se Copp, rodák z nedalekého Ann Arboru.

Andrew Copp (18) z New York Rangers v zápase s Carolina Hurricanes

Přímo v Detroitu vyrůstal útočník Austin Czarnik, další nová, byť ne tak věhlasná posila Red Wings. Yzerman se snaží z klubu opět vytvořit lákadlo. Chcete si užívat hokej? Pojďte k nám, jako by hlásil.

Druhý nejproduktivnější hokejista v historii klubu však primárně hledí do let budoucích, okamžitý úspěch momentálně není na programu dne. Ani nemůže být.

Už ve své nováčkovské sezoně patřili bek Moritz Seider a křídelník Lucas Raymond mezi nejlepší a nejzajímavější členy týmu, a to se od nich čeká ještě výrazný progres. Právě kolem nich by měl Yzerman vystavět mužstvo, které se bude aspoň vzdáleně blížit slavným kádrům Red Wings z přelomu tisíciletí.

Lidström, Fjodorov, Hašek, Draper, Holmström nebo Shanahan. Vzpomínáte?

Sázka na mládí. A Perrona

Detroit v posledních letech - logicky i díky výhodným pozicím - velice slušně draftoval. Na šanci, která by mohla přijít už letos, číhá švédský obránce Simon Edvinsson. Osmička posledního výběru talentů Marco Kasper ještě bude zřejmě chvíli potřebovat, než se do nejslavnější soutěže podívá, ovšem velice slušně se v rakouském dresu ukázal třeba na seniorském mistrovství světa.

Nejnovější posily Detroitu Andrew Copp (Ú, 5 let, 5,65 milionu dolarů ročně)

David Perron (Ú, 2x4,75)

Ben Chiarot (O, 4x4,75)

Ville Husso (G, 3x4,75)

Olli Määttä (O, 1x2,25)

Dominik Kubalík (Ú, 2x2,5)

Austin Czarnik (Ú, 2 roky, dvoucestná smlouva)

Matt Luff (Ú, 1 rok, dvoucestná smlouva)

Mark Pysyk (O, 1x0,85)

Do branky si Red Wings pomalu chystají Sebastiana Cossu, jehož loni brali z pozice číslo patnáct. Na gólmana v nedávných letech skutečně nezvykle vysoko.

V kontextu směřování úspěchu za pár let se jako trochu překvapivé může jevit angažování Perrona, čtyřiatřicetiletého veterána, který už má nejlepší roky zřejmě za sebou, ač v posledních sezonách výrazně ožil.

Bývalý hráč St. Louis, Pittsburghu nebo Edmontonu je ovšem ze šance nastupovat za Detroit nadšený. „Klub je připravený udělat ve svém vývoji další krok. Moc jsem si přál být toho součástí,“ nechal se slyšet.

Do play off to však pro celek, který na Stanley Cup čeká od roku 2008, bude ještě přinejmenším v následující sezoně zřejmě až příliš daleko. Jen se podívejte na soupeře v Atlantické divizi. Našlapaná Tampa, ambiciózní Toronto, nebezpečný Boston, zběsile posilující Ottawa nebo Florida, nejlepší tým poslední základní části.

„Takové situace jsem ale zažil i ve Winnipegu nebo New York Rangers, kde jsem působil naposledy. Jste v přestavbě, ani se nenadějete a najednou je z vás adept na titul. I našemu týmu se klidně může stát něco podobného,“ je přesvědčený Copp.

Nejhorší možný scénář? Plácání se těsně pod hranicí vyřazovacích bojů, průměrná pozice při vstupu na draft, prodlužování čekání na úspěch.

Jak ale Yzerman během své manažerské kariéry ukázal, vždy moc dobře ví, co dělá. Z Tampy udělal každoročního adepta na příčky nejvyšší, teď učinil další krok v cestě vzhůru i se svým milovaným Detroitem.