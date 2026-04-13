Jakmile jde do tuhého, selžeme. Detroit završil desetiletou mizérii, skončí legenda?

Autor:
  14:26
Zase to má nahnuté. V Detroitu nikoliv poprvé, ale dost možná naposledy. Ustojí generální manažer Steve Yzerman další zpackaný závěr základní části? Tradiční tým z hokejového města vynechá play off. Už podesáté v řadě! Ale letošní nezdar bolí snad ještě víc než ty předchozí.
Hokejisté Detroitu se loučí s fanoušky po domácí porážce s New Jersey.

Hokejisté Detroitu se loučí s fanoušky po domácí porážce s New Jersey.

Skleslí hokejisté Detroitu po dalším neúspěšném tažení do play off.
Jesper Bratt z New Jersey překonává Johna Gibsona v brance Detroitu.
Christian Dvorak a Travis Konecny slaví před brankou Detroitu.
Hokejisté Detroitu se radují z gólu v utkání proti Columbusu.
50 fotografií

Také proto, že ještě nedávno nic nenasvědčovalo tomu, že by sezona mohla vyústit ve zklamání. Vždyť ještě na konci ledna patřila Red Wings dělená první příčka ve Východní konferenci!

Výsledek je ale opět stejný.

„V takových situacích máte dvě možnosti. Přijmout tlak jako výzvu, nebo mu podlehnout. Jak se zdá, my si vybrali tu druhou,“ líčil hořce trenér Todd McLellan.

Kouč Todd McLellan na střídačce Detroitu.

„Jakmile začne jít do tuhého, selžeme a sesypeme se...,“ povzdechl si kapitán Dylan Larkin. „Mluvili jsme o tom, snažili jsme dělat některé věci jinak. A stejně se nám to stalo znovu.“

Po nedělní domácí porážce 3:5 s New Jersey hlásil, že je na dně. Tak dole, jak to jen jde. Nebyl sám, ani jeho spoluhráčům se jistota neúčasti ve vyřazovacích bojích netrávila snadno.

„Musíme se podívat do zrcadla a už to nějak vyřešit. Být lepší, přijít na to, jak udělat další krok. Několikátý rok po sobě jsme to nedokázali dotáhnout do konce,“ zlobil se švédský útočník Lucas Raymond.

Red Wings jsou ve Východní konferenci jedenáctí. Se ztrátou tří bodů na elitní osmičku. Zase to bude těsné. Stejně jako v předchozích letech.

Loni postrádali k postupu pět bodů. O rok dříve šel na jejich úkor dál Washington, který při bodové shodě (91) těžil z vyššího počtu vítězství v základní hrací době.

„Ale nezáleží na tom, jak blízko se dostanete. Prostě se nám to nepovedlo, to je hlavní. Tentokrát jsme měli vše potřebné k tomu, abychom to dokázali, ale pocity zažíváme pořád stejné,“ poznamenal Raymond.

Aby toho nebylo málo, Detroit zároveň přebírá nevděčnou pozici mužstva s nejdelší aktivní sérií mimo vyřazovací fázi. Na čele střídá Buffalo, které si o Stanley Cup zahraje po patnáctileté odmlce.

Konec táhlé bídy, NHL zažívá nové pořádky. Těší nás, jak fanoušci šílí, zní z Buffala

Zatímco Sabres s blížícím se koncem základní části stupňovali tempo, jeden z jejich rivalů z Atlantické divize uvadal.

Od 25. ledna patří k nejhorším. Porážky začal kupit už před olympijským turnajem, zlepšení nepřišlo ani poté. Red Wings jako již tradičně selhali především v březnu, kdy se úvodní fáze ročníku láme.

Pět výher, devět porážek, dvě z toho alespoň v prodloužení. Čtvrtá nejslabší bilance napříč soutěží. Loni byl Detroit v tomto období druhý od konce, dva roky zpátky třetí.

„Na tréninkovém kempu jsme měli v hlavě tři cíle. Zlepšit se ve fyzické hře, psychické odolnosti a vedení zápasů. Zdálo se, že děláme pokroky, ale poslední dobou jsme toho moc neukázali. A přišlo nás to draho,“ pojmenoval příčiny neúspěchu McLellan.

Když se jeho hráči po utkání s Devils, posledním domácím v aktuální sezoně, loučili s fanoušky, z tribun Little Caesars Areny se ozýval pískot. Tak jako již v uplynulých měsících několikrát předtím.

Red Wings vedli ještě v polovině třetího dějství 3:2. Tři inkasované branky za necelých osm minut ale jejich naděje definitivně pohřbily. Další nezvládnuté vystoupení, další zbytečná porážka. Navíc se soupeřem, kterému už o nic nešlo.

Časy, kdy Detroit mezi lety 1991 a 2016 nechyběl v play off ani jednou, už musí fanouškům připadat jako daleko vzdálená minulost.

Nejlepší Američan v historii. Kane kuriózně překonal rekord, přál mu i sesazený idol

„Tohle je hokejové město. Měl jsem štěstí, že jsem zažil i opačné situace, kdy byli lidé v euforii a nemohli nás přestat povzbuzovat. Ani nevím, jestli ještě touží po Stanley Cupu. Spíš chtějí tým, který jim dá důvod k radosti. A my toho nejsme schopní, bučení si zasloužíme,“ uznal McLellan.

Bude u mužstva pokračovat? Dojde k výraznějšímu řežu do kádru? Nebo na podzim vyrazí do akce zase stejná skupinka, která prožila už tolik zklamání?

Záludné, avšak velmi důležité otázky pro Yzermana. V hráčských dobách opěvovanou klubovou legendu, po přesunu do kanceláře často kritizovaného funkcionáře.

Steve Yzerman, generální manažer Detroitu

Ani jeho pozice není pevná. Nemůže být.

Funkci generálního manažera zastává už od roku 2019. Absolvoval přestavbu, dal dohromady zajímavé jádro kolem Larkina, Raymonda, DeBrincata, Seidera či Edvinssona.

Na trhu s volnými hráči učinil několik diskutabilních kroků, tahouny nedokázal obklopit dostatečně kvalitními parťáky, což ukázal i aktuální ročník.

„Jeho působení přineslo jen průměrné výsledky a frustraci. Je načase udělat odvážné rozhodnutí, jednat nekompromisně a Yzermana propustit,“ napsal novinář Carlos Monarrez pro Detroit Free Press.

Stejný názor mají i další, velká změna se nabízí. Ale dojde na ni?

